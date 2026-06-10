Варнер Мусик Груп сунъий интеллект соҳасидаги Суреэл AI стартапини сотиб олди

·10·Техно
Варнер Мусик Груп сунъий интеллект соҳасидаги Суреэл AI стартапини сотиб олди

Варнер Мусик Груп (ВМГ) чоршанба куни муаллифлик ҳуқуқини ҳимоя қилишга ихтисослашган Суреэл AI стартапини сотиб олганини эълон қилди. Суреэл компаниясининг патентланган технологияси қўшиқлар учун ўзига хос “AI ДНА” яратади ва уларни таркибий қисмларга ажратиб, сунъий интеллект моделлари ушбу элементлардан қандай фойдаланаётганини кузатиш имконини беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Ушбу харид орқали ВМГ ўз ижодкорлари ва бастакорларининг асарлари AI томонидан яратилган контентда ёки моделларни ўқитишда қачон ишлатилишини аниқроқ назорат қилишни мақсад қилган. ВМГ бош ижрочи директори Роберт Кйнкл таъкидлашича, Суреэлнинг қўшилиши ижодий ҳамжамиятнинг интеллектуал мулки, исми, қиёфаси ва овози устидан назоратни ҳамда монетизация имкониятларини кучайтиради.

2022-йилда асос солинган Суреэл AI нафақат аудит ва мувофиқлик ҳисоботларини тақдим этади, балки овоз клонлари ва AI-аватар каби ҳолатларда ижодкорларнинг шахсий идентификациясини ҳимоя қилувчи махсус воситаларга ҳам эга. Стартап мустақил платформа сифатида фаолиятини давом эттиради ва бутун мусиқа ҳамда AI экотизимига хизмат кўрсатади.

Қизиқарли жиҳати шундаки, Варнер Мусик Груп дастлаб AI стартапларига қарши чиққан эди. Хусусан, компания 2024-йилда Suno стартапини судга берган, бироқ кейинчалик улар билан лицензиялаш шартномасини имзолаган. Шунингдек, ВМГ ўтган йили Удио стартапи билан ҳам келишувга эришган эди.

Ҳозирда Sony Мусик Энтертаинмент ва Универсал Мусик Груп каби бошқа йирик лейблар ҳали ҳам AI мусиқа стартапларига қарши муаллифлик ҳуқуқи бузилиши бўйича йирик даъволарни давом эттирмоқда. ВМГ эса бу борада ҳамкорлик ва технологик назорат йўлини танлаган кўринади.

Варнер МусикСуреэл AIСунъий IntelлектМусиқаТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳиндистон ҳукумати SpaceX IPOъси арафасида Starlink борасида иккиланмоқдаҲиндистон ҳукумати SpaceX IPOъси арафасида Starlink борасида иккиланмоқдаБугун, 16:57Хотира воситалари Сунъий интеллект моделларини ёмонлаштириши мумкинХотира воситалари Сунъий интеллект моделларини ёмонлаштириши мумкинБугун, 16:20Унитед Аирлинес ва Rolls-Royce ўртасида 175 млн долларлик низо келиб чиқдиУнитед Аирлинес ва Rolls-Royce ўртасида 175 млн долларлик низо келиб чиқдиБугун, 16:00Киберхавфсизлик бўйича мутахассислар Anthropic компаниясининг Фабле моделидан норозиКиберхавфсизлик бўйича мутахассислар Anthropic компаниясининг Фабле моделидан норозиБугун, 15:53Зест: Одамлар ҳақиқатда қаерда овқатланишини кўрсатувчи янги иловаЗест: Одамлар ҳақиқатда қаерда овқатланишини кўрсатувчи янги иловаБугун, 15:51Нима учун корпоратив AI ВиваТеч 2026 кўргазмасининг асосий мавзусига айланадиНима учун корпоратив AI ВиваТеч 2026 кўргазмасининг асосий мавзусига айланадиБугун, 15:29
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус