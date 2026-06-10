Варнер Мусик Груп сунъий интеллект соҳасидаги Суреэл AI стартапини сотиб олди
Варнер Мусик Груп (ВМГ) чоршанба куни муаллифлик ҳуқуқини ҳимоя қилишга ихтисослашган Суреэл AI стартапини сотиб олганини эълон қилди. Суреэл компаниясининг патентланган технологияси қўшиқлар учун ўзига хос “AI ДНА” яратади ва уларни таркибий қисмларга ажратиб, сунъий интеллект моделлари ушбу элементлардан қандай фойдаланаётганини кузатиш имконини беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Ушбу харид орқали ВМГ ўз ижодкорлари ва бастакорларининг асарлари AI томонидан яратилган контентда ёки моделларни ўқитишда қачон ишлатилишини аниқроқ назорат қилишни мақсад қилган. ВМГ бош ижрочи директори Роберт Кйнкл таъкидлашича, Суреэлнинг қўшилиши ижодий ҳамжамиятнинг интеллектуал мулки, исми, қиёфаси ва овози устидан назоратни ҳамда монетизация имкониятларини кучайтиради.
2022-йилда асос солинган Суреэл AI нафақат аудит ва мувофиқлик ҳисоботларини тақдим этади, балки овоз клонлари ва AI-аватар каби ҳолатларда ижодкорларнинг шахсий идентификациясини ҳимоя қилувчи махсус воситаларга ҳам эга. Стартап мустақил платформа сифатида фаолиятини давом эттиради ва бутун мусиқа ҳамда AI экотизимига хизмат кўрсатади.
Қизиқарли жиҳати шундаки, Варнер Мусик Груп дастлаб AI стартапларига қарши чиққан эди. Хусусан, компания 2024-йилда Suno стартапини судга берган, бироқ кейинчалик улар билан лицензиялаш шартномасини имзолаган. Шунингдек, ВМГ ўтган йили Удио стартапи билан ҳам келишувга эришган эди.
Ҳозирда Sony Мусик Энтертаинмент ва Универсал Мусик Груп каби бошқа йирик лейблар ҳали ҳам AI мусиқа стартапларига қарши муаллифлик ҳуқуқи бузилиши бўйича йирик даъволарни давом эттирмоқда. ВМГ эса бу борада ҳамкорлик ва технологик назорат йўлини танлаган кўринади.
…