Tesla ҳукмронлик қилаётган энергия сақлаш бозорига GM ҳам кирди
Дастлаб Tesla, кейин Ford, энди эса GM — деярли барча йирик автогигантлар энергия сақлаш тизимлари бозоридан улуш олишга интилмоқда. Бунинг сабаби оддий: АҚШда электромобиллар савдоси бироз секинлашган бўлса-да, стационар батареялар савдоси сўнгги икки йилда икки бараварга ошди ва бу ўсиш тўхташ ниятида эмас. Солар Энергй Индустриес Ассосиатион маълумотларига кўра, 2030-йилга бориб йиллик ўрнатиш қуввати 110 ГВ/соатга етиши кутилмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
GM компаниясининг батареялар ва барқарор ривожланиш бўйича вице-президенти Курт Келтй TechCrunch нашрига берган интервюсида ушбу бозорнинг салоҳияти жуда юқори эканини таъкидлади. Компания сешанба куни бозорнинг марказий қисмини эгаллашга қаратилган мутлақо янги натрий-ионли батарея технологиясини тақдим этди. Бу қадам GM учун энергия сақлаш соҳасидаги янги стратегик босқич ҳисобланади.
Энергия сақлаш бозорининг шиддатли ўсишига учта асосий тренд сабаб бўлмоқда. Биринчиси — AI (сунъий интеллект) тизимларига хизмат кўрсатувчи маълумотлар марказларининг (дата сентерс) кенгайиши бўлиб, уларнинг энергия истеъмоли ўн йиллик охирига келиб уч бараварга ошиши кутилмоқда. Шунингдек, иқтисодиётнинг транспорт, ишлаб чиқариш ва иситиш-совутиш тизимлари каби тармоқлари ҳам жадал электрлаштирилмоқда.
Ҳозирча ушбу бозорда Tesla мутлақ етакчи ҳисобланади. Ўтган йили ўрнатилган 57 гигаватт-соат қувватнинг 82 фоизи айнан Tesla ҳиссасига тўғри келди. Компаниянинг Мегапакк ва Повервалл қурилмаларидан оладиган даромади 2023-йилдан бери икки бараварга ошган. Энг қизиғи, ушбу сегментдаги ялпи фойда маржаси 30 фоизни ташкил этади — бу электромобиллар сотувидан олинадиган фойдадан икки баравар кўпдир.
Бозордаги улкан салоҳиятга қарамай, GM шошилмасликка қарор қилган. Компаниянинг биринчи йирик маҳсулоти бўлган натрий-ионли элементлар фақат ўн йилликнинг охирига бориб тайёр бўлади. Келтйнинг сўзларига кўра, GM ушбу бозор учун махсус мослаштирилган батареялар оиласини ишлаб чиқиш устида тизимли иш олиб бормоқда.
…