Tesla ҳукмронлик қилаётган энергия сақлаш бозорига GM ҳам кирди

·14·Техно
Tesla ҳукмронлик қилаётган энергия сақлаш бозорига GM ҳам кирди

Дастлаб Tesla, кейин Ford, энди эса GM — деярли барча йирик автогигантлар энергия сақлаш тизимлари бозоридан улуш олишга интилмоқда. Бунинг сабаби оддий: АҚШда электромобиллар савдоси бироз секинлашган бўлса-да, стационар батареялар савдоси сўнгги икки йилда икки бараварга ошди ва бу ўсиш тўхташ ниятида эмас. Солар Энергй Индустриес Ассосиатион маълумотларига кўра, 2030-йилга бориб йиллик ўрнатиш қуввати 110 ГВ/соатга етиши кутилмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

GM компаниясининг батареялар ва барқарор ривожланиш бўйича вице-президенти Курт Келтй TechCrunch нашрига берган интервюсида ушбу бозорнинг салоҳияти жуда юқори эканини таъкидлади. Компания сешанба куни бозорнинг марказий қисмини эгаллашга қаратилган мутлақо янги натрий-ионли батарея технологиясини тақдим этди. Бу қадам GM учун энергия сақлаш соҳасидаги янги стратегик босқич ҳисобланади.

Энергия сақлаш бозорининг шиддатли ўсишига учта асосий тренд сабаб бўлмоқда. Биринчиси — AI (сунъий интеллект) тизимларига хизмат кўрсатувчи маълумотлар марказларининг (дата сентерс) кенгайиши бўлиб, уларнинг энергия истеъмоли ўн йиллик охирига келиб уч бараварга ошиши кутилмоқда. Шунингдек, иқтисодиётнинг транспорт, ишлаб чиқариш ва иситиш-совутиш тизимлари каби тармоқлари ҳам жадал электрлаштирилмоқда.

Ҳозирча ушбу бозорда Tesla мутлақ етакчи ҳисобланади. Ўтган йили ўрнатилган 57 гигаватт-соат қувватнинг 82 фоизи айнан Tesla ҳиссасига тўғри келди. Компаниянинг Мегапакк ва Повервалл қурилмаларидан оладиган даромади 2023-йилдан бери икки бараварга ошган. Энг қизиғи, ушбу сегментдаги ялпи фойда маржаси 30 фоизни ташкил этади — бу электромобиллар сотувидан олинадиган фойдадан икки баравар кўпдир.

Бозордаги улкан салоҳиятга қарамай, GM шошилмасликка қарор қилган. Компаниянинг биринчи йирик маҳсулоти бўлган натрий-ионли элементлар фақат ўн йилликнинг охирига бориб тайёр бўлади. Келтйнинг сўзларига кўра, GM ушбу бозор учун махсус мослаштирилган батареялар оиласини ишлаб чиқиш устида тизимли иш олиб бормоқда.

TeslaGMЭнергияБатареяТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Amazon сунъий интеллект пойгаси учун 17,5 миллиард доллар қарз оладиAmazon сунъий интеллект пойгаси учун 17,5 миллиард доллар қарз оладиБугун, 20:30Google Pixel смартфонларидаги чексиз қайта юкланиш муаммоси ҳал этилмадиGoogle Pixel смартфонларидаги чексиз қайта юкланиш муаммоси ҳал этилмадиБугун, 20:23Винг дронлари орқали етказиб бериш хизмати АҚШда кенгаймоқдаВинг дронлари орқали етказиб бериш хизмати АҚШда кенгаймоқдаБугун, 19:55КровдСтрике: АҚШ технология секторидаги хакерлик ҳужумларининг ярми КХДР ҳиссасига тўғри келмоқдаКровдСтрике: АҚШ технология секторидаги хакерлик ҳужумларининг ярми КХДР ҳиссасига тўғри келмоқдаБугун, 19:52Компутех 2026: Асус янги ROG Ally Х20 ва Нвидиа RTX Спарк ноутбукларини тақдим этдиКомпутех 2026: Асус янги ROG Ally Х20 ва Нвидиа RTX Спарк ноутбукларини тақдим этдиБугун, 19:23Интернет шарт эмас: НСПК ақлли соатлар орқали офлайн тўлов тизимини ишга туширадиИнтернет шарт эмас: НСПК ақлли соатлар орқали офлайн тўлов тизимини ишга туширадиКеча, 17:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус