Хакерлар 100 дан ортиқ ташкилотнинг Oracle ПеоплеСофт серверларини бузиб кирди

·11·Техно
Хакерлар 100 дан ортиқ ташкилотнинг Oracle ПеоплеСофт серверларини бузиб кирди

Машҳур ШинйҲунтерс кибержиноятчилар гуруҳи 100 дан ортиқ ташкилот, жумладан, кўплаб университетларнинг Oracle ПеоплеСофт серверларини бузиб кирганини маълум қилди. Бу ҳақда гуруҳ аъзоларидан бири TechCrunch нашрига хабар берган. Мазкур киберҳужумлар ҳақида биринчи бўлиб БлеепингКомпутер нашри хабар тарқатди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Oracle ПеоплеСофт — бу иш ҳақи, инсон ресурслари, маъмурият ва бошқа бизнес жараёнларини бошқариш учун мўлжалланган корпоратив дастурий таъминотдир. Ушбу воқеа ШинйҲунтерс ҳозирги вақтда энг фаол кибержиноятчи гуруҳлардан бири бўлиб қолаётганини ва оммавий хакерлик ҳужумларини ўзининг асосий йўналишига айлантирганини кўрсатмоқда.

Гуруҳнинг иш услуби оммабоп дастурий таъминотлардаги заифликларни топиш ва шу орқали бир вақтнинг ўзида кўплаб қурбонларга зарар етказишдан иборат. Хакерлар томонидан жабрланувчиларга юборилган хабарда талабалар, абитуриентлар, молиявий ёрдам, иммиграция, соғлиқни сақлаш ва маъмурий маълумотлар ўғирлангани айтилган.

Ўғирланган маълумотлар орасида талабаларнинг уй манзиллари, телефон рақамлари, электрон почта манзиллари ва туғилган саналари мавжуд. Хакернинг сўзларига кўра, нишонга олинган мактаб ва олийгоҳларнинг аксарияти аввалроқ бошқа кампаниялар доирасида ҳам киберҳужумга учраган эди.

Гуруҳ аъзосининг таъкидлашича, уларнинг асл мақсади FBI (ФTB)нинг ПеоплеСофт серверини бузиш бўлган. Улар шу орқали ўтган ойда FBI томонидан эълон қилинган огоҳлантиришдаги "сваттинг" (ёлғон чақириқлар) ҳужумларига ШинйҲунтерс алоқадор эмаслиги ҳақида баёнот бермоқчи бўлишган. Бироқ, FBI серверига кириш уриниши муваффақиятсиз якунланган. Oracle компанияси ҳозирча ушбу ҳолат юзасидан изоҳ бермади.

КиберхавфсизликOracleШинйҲунтерсХакерларМаълумотлар Ўғирланиши
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Amazon сунъий интеллект пойгаси учун 17,5 миллиард доллар қарз оладиAmazon сунъий интеллект пойгаси учун 17,5 миллиард доллар қарз оладиБугун, 20:30Google Pixel смартфонларидаги чексиз қайта юкланиш муаммоси ҳал этилмадиGoogle Pixel смартфонларидаги чексиз қайта юкланиш муаммоси ҳал этилмадиБугун, 20:23Tesla ҳукмронлик қилаётган энергия сақлаш бозорига GM ҳам кирдиTesla ҳукмронлик қилаётган энергия сақлаш бозорига GM ҳам кирдиБугун, 20:21Винг дронлари орқали етказиб бериш хизмати АҚШда кенгаймоқдаВинг дронлари орқали етказиб бериш хизмати АҚШда кенгаймоқдаБугун, 19:55КровдСтрике: АҚШ технология секторидаги хакерлик ҳужумларининг ярми КХДР ҳиссасига тўғри келмоқдаКровдСтрике: АҚШ технология секторидаги хакерлик ҳужумларининг ярми КХДР ҳиссасига тўғри келмоқдаБугун, 19:52Компутех 2026: Асус янги ROG Ally Х20 ва Нвидиа RTX Спарк ноутбукларини тақдим этдиКомпутех 2026: Асус янги ROG Ally Х20 ва Нвидиа RTX Спарк ноутбукларини тақдим этдиБугун, 19:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус