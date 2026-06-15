Meta компанияси Facebook учун янги AI Моде функциясини тақдим этди
Ижтимоий тармоқлар гиганти Meta сунъий интеллект пойгасида ўз мавқеини мустаҳкамлаш мақсадида Facebook платформасига бир қатор инновацион функцияларни жорий этмоқда. Душанба куни эълон қилинган янгиликлар орасида энг асосийси “AI Моде” бўлиб, у фойдаланувчиларнинг маълумот қидириш ва контент билан ишлаш услубини тубдан ўзгартиришга қаратилган. Ушбу технология Meta AI ёрдамида очиқ постлар, гуруҳлар ва Реэлс видеоларидан олинган маълумотларни таҳлил қилиб, фойдаланувчи сўровига аниқ жавоб тайёрлайди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, AI Моде анъанавий қидирув натижалари бўйлаб саҳифаларни айлантириш заруратини йўқотади. Эндиликда фойдаланувчилар оддий сўзлашув тилида савол беришлари ва платформадаги муҳокамалар асосида умумлаштирилган жавобни олишлари мумкин. Бу Meta томонидан ўтган ойда тақдим этилган Форум иловасидаги “Аск” функциясининг мантиқий давомидир. Форум иловаси Reddit услубида ишлаб чиқилган бўлиб, у ҳам Facebook гуруҳларидаги жонли мулоқотлардан фойдаланади.
Маълумотларнинг ишончлилиги ва хавфсизлигиЯнги тизимнинг жорий этилиши мутахассислар орасида маълумотларнинг тўғрилиги борасида саволларни келтириб чиқармоқда. Сунъий интеллект расмий манбалардан эмас, балки оддий фойдаланувчиларнинг фикрлари ва постларидан хулоса чиқаргани сабабли, нотўғри ёки эскирган маълумотлар тарқалиш хавфи мавжуд. Шунга ўхшаш муаммо аввалроқ Google компаниясининг Reddit маълумотларига асосланган AI қидирув тизимида ҳам кузатилган эди.
Фақатгина қидирув билан чекланиб қолмасдан, Meta фойдаланувчилар учун визуал таҳрирлаш воситаларини ҳам кенгайтирди. Энди Facebook фойдаланувчилари AI ёрдамида ўз суратларидаги кийимлар, соч турмаклари ва аксессуарларни бир неча сонияда ўзгартиришлари мумкин. Масалан, спорт ишқибозлари Сторй бўлимидаги “AI Эдит” тугмаси орқали ўзларининг севимли жамоалари либосларини виртуал тарзда “кийдириб” кўришлари имкониятига эга бўлдилар.
Контент яратувчилар учун янги имкониятларMeta платформадаги муаллифлар (креаторлар) учун ҳам махсус AI ёрдамчисини ишга туширди. Ушбу восита муаллифнинг контенти ва аудитория фаоллигини таҳлил қилиб, пост жойлаштириш учун энг мақбул вақтни тавсия қилади ҳамда изоҳлардаги асосий фикрларни умумлаштириб беради. Аввалроқ, феврал ва март ойларида компания Маркетпласе учун автоматик жавоб бериш ва профилдаги суратларни “жонлантириш” функцияларини ҳам тақдим этган эди.
Компаниянинг ушбу стратегияси ортида нафақат фойдаланувчиларнинг платформада қолиш вақтини ошириш, балки даромад манбаларини диверсификация қилиш мақсади ҳам ётибди. Meta яқинда Facebook, Instagram ва WhatsApp учун ойига 3,99 доллардан бошланадиган глобал обуна режаларини эълон қилди. Келажакда сунъий интеллектнинг янада мураккаб имкониятларидан фойдаланиш учун алоҳида пуллик обуна даражалари жорий этилиши кутилмоқда.
…