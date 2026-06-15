SpaceX тарихий IPO ўтказди: Elon Musk дунёнинг илк триллионерига айланди

·65·Техно
SpaceX тарихий IPO ўтказди: Elon Musk дунёнинг илк триллионерига айланди

Коинот технологиялари соҳасида инқилоб қилган SpaceX компанияси ниҳоят акциядорлик бозорига чиқди ва ўзининг илк оммавий таклифи (IPO) билан жаҳон иқтисодиёти тарихида янги саҳифа очди. Компания 555,6 миллион дона акциясини ҳар бирини 135 доллардан сотувга чиқариб, жами 75 миллиард доллар маблағ жалб қилди. Бу кўрсаткич SpaceX IPOсини тарихдаги энг йирик оммавий жойлаштиришга айлантирди ва компания асосчиси Elon Musk расман дунёнинг биринчи триллионери мақомини қўлга киритди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

TechCrunch нашри хабарига кўра, компания акциялари Nasdaq биржасида савдолар бошланиши биланоқ кескин ўсишни намойиш этган. 12-июн куни савдолар 150 доллардан бошланган бўлса, кун ўртасига келиб акциялар қиймати 30 фоизга қадар кўтарилди. Савдо якунида эса SpaceX қимматли қоғозлари 160,95 доллар даражасида мустаҳкамланиб, бир куннинг ўзида 19 фоизлик ўсиш қайд этди. Инвесторларнинг бундай юқори қизиқиши Starlink сунъий йўлдош тармоғи ва кўп марта ишлатиладиган ракета лойиҳаларининг муваффақияти билан изоҳланмоқда.

Бозордаги ҳаяжон ва молиявий натижалар

SpaceX акцияларига бўлган талаб шунчалик юқори бўлдики, Robinhood савдо платформаси ўз тарихидаги рекорд даражадаги трафикни қайд этганини маълум қилди. Молиявий таҳлилчиларнинг таъкидлашича, ушбу жараёндан нафақат Elon Musk, балки йирик инвестиция банклари ҳам катта фойда кўрган. Хусусан, Goldman Sachs ва Morgan Stanley каби банклар ушбу келишувга воситачилик қилгани учун тахминан 500 миллион доллар миқдорида комиссия ҳақи ишлаб олишган.

Савдолар давомида "яшил пойабзал" (греэн шоэ оптион) опсияси ҳам қўлланилгани маълум бўлди. Бу шартномага кўра, талаб ўта юқори бўлган тақдирда, андеррайтерлар режалаштирилганидан 15 фоизгача кўпроқ акция сотиш ҳуқуқига эга бўлишади. Elon Musk Х (собиқ Twitter) тармоғида SpaceX ходимларига миннатдорчилик билдириб, уларни коинотни забт этиш йўлидаги меҳнатлари учун олқишлади.

Tesla билан бирлашиш эҳтимоли

IPOдан кейинги энг шов-шувли янгиликлардан бири SpaceX операцион директори (COO) Гвйнне Шотвелл томонидан янгради. КНБК телеканалига берган интервюсида у SpaceX ва Tesla компанияларининг келажакда бирлашиши мумкинлигига шама қилди. Шотвеллнинг фикрича, ушбу икки гигантнинг бирлашиши Elon Musk учун бошқарув жараёнларини анча осонлаштириши мумкин. Бироқ, бу ҳозирча расмий режа эмас, балки узоқ истиқболдаги тахмин сифатида кўрилмоқда.

Ўзбекистонлик технология ихлосмандлари ва инвесторлар учун ҳам ушбу IPO муҳим аҳамиятга эга. SpaceX оммавий компанияга айланиши унинг молиявий ҳисоботлари шаффоф бўлишини таъминлайди. Бу эса Starlink лойиҳасининг Марказий Осиё минтақасида, хусусан Ўзбекистонда кенгайиши ва келажакда коинот интернети хизматларининг нарх сиёсатига ижобий таъсир кўрсатиши мумкин.

Ҳозирда SpaceX акциялари ўсишда давом этмоқда ва бозор таҳлилчилари компаниянинг капиталлашуви яқин йилларда янада юқори чўққиларни забт этишини башорат қилишмоқда. Компания нафақат тижорий парвозлар, балки Марсни мустамлака қилиш каби улкан мақсадлари йўлида улкан молиявий пойдевор яратишга муваффақ бўлди.

SpaceXElon MuskIPONasdaqStarlink
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Meta компанияси Facebook учун янги AI Моде функциясини тақдим этдиMeta компанияси Facebook учун янги AI Моде функциясини тақдим этдиКеча, 18:50AMD кутилмаган янгиликларни тақдим этди: Ryzen 3000 ва 4000 сериялари сафига янги моделлар қўшилдиAMD кутилмаган янгиликларни тақдим этди: Ryzen 3000 ва 4000 сериялари сафига янги моделлар қўшилдиКеча, 18:24Дунё бўйлаб болалар учун ижтимоий тармоқларни тақиқлаш тўлқини кучаймоқдаДунё бўйлаб болалар учун ижтимоий тармоқларни тақиқлаш тўлқини кучаймоқдаКеча, 17:59Қуёшдаги энг кучли чақнашни у бошланишидан аввал «кўриш»га муваффақ бўлиндиҚуёшдаги энг кучли чақнашни у бошланишидан аввал «кўриш»га муваффақ бўлиндиКеча, 17:54Нефт саноатида инқилоб: Россияда тўхтовсиз бурғулаш технологияси ишлаб чиқилдиНефт саноатида инқилоб: Россияда тўхтовсиз бурғулаш технологияси ишлаб чиқилдиКеча, 16:56Коинот билан алоқа янада тезлашади: Луч-5ВМ сунъий йўлдошлари яратилмоқдаКоинот билан алоқа янада тезлашади: Луч-5ВМ сунъий йўлдошлари яратилмоқдаКеча, 16:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус