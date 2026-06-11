Opendoor Ҳиндистондан чиқмоқда: Сунъий интеллект ауцорсингни ўзгартирмоқда

·49·Техно
Opendoor Ҳиндистондан чиқмоқда: Сунъий интеллект ауцорсингни ўзгартирмоқда

Сан-Франсискода жойлашган кўчмас мулк савдоси платформаси Opendoor Ҳиндистондаги фаолиятини тўхтатишини еълон қилди. Ушбу қарор мамлакатда кенгайиш бошланганидан атиги икки йил ўтиб қабул қилинди. Компания бош директори Каз Нежатиан операцион ишларни АҚШга қайтариш ва кичикроқ, сунъий интеллектга (AI) асосланган жамоаларга ўтиш стратегиясини асосий сабаб сифатида кўрсатди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Ушбу қадам Силикон водийсида катта муҳокамаларга сабаб бўлди. Инвесторлар ва ауцорсинг бўйича експертлар буни AI технологиялари Ҳиндистон каби глобал ауцорсинг марказлари иқтисодиётини қандай қайта шакллантираётганининг илк намунаси деб ҳисобламоқда. Opendoor илгари мураккаб тизимлардаги қўлда бажариладиган ишларни бошқариш учун Ҳиндистонда 250 га яқин ходимдан иборат жамоа тузган еди.

Ҳозирда Ҳиндистон дунёдаги енг йирик Глобал Капабилитй Сентер (ГКК) бозори ҳисобланади. Мамлакатда 2100 дан ортиқ марказлар мавжуд бўлиб, уларда 2,36 миллион киши меҳнат қилади ва йиллик даромад қарийб 100 миллиард долларни ташкил етади. Бироқ, Беттер Томорров Вентурес асосчиси Шеел Моҳнот каби инвесторларнинг фикрича, қўл меҳнати AI билан алмашгани сайин, Ҳиндистондаги кўплаб иш ўринлари хавф остида қолиши мумкин.

ҲФС Ресеарч таҳлилчиси Пҳил Ферштнинг таъкидлашича, бу шунчаки иш ўринларининг бир давлатдан бошқасига кўчиши емас. Асосий ўзгариш шундаки, AI компанияларга камроқ ишчи кучи билан самаралироқ ишлаш имконини бермоқда. Бу модел "Сервисес-ас-Софтваре" деб аталиб, унда компаниялар ходимлар сонини оширмасдан, дастурий таъминот ва AI ёрдамида юқори натижаларга еришишни мақсад қилади.

OpendoorСунъий IntelлектАуцорсингҲиндистонТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

SpaceX IPO ажиотажи фонида технология ва криптовалюта бозорлари пасаймоқдаSpaceX IPO ажиотажи фонида технология ва криптовалюта бозорлари пасаймоқдаБугун, 06:53Oppo янги буклама смартфони: Snapdragon 8 Элите ва iPhone Ultra дизайниOppo янги буклама смартфони: Snapdragon 8 Элите ва iPhone Ultra дизайниБугун, 05:59Xiaomi 17Т ва 17Т Pro: 7000 мА·соат батарея ва 5 йиллик кафолат биланXiaomi 17Т ва 17Т Pro: 7000 мА·соат батарея ва 5 йиллик кафолат биланБугун, 05:58RTX 5090 ва Ryzen 9 9950X3D: Коолер Мастер Cosmos Голд Limited Эдитион тақдим этилдиRTX 5090 ва Ryzen 9 9950X3D: Коолер Мастер Cosmos Голд Limited Эдитион тақдим этилдиБугун, 05:26Электромобилларнинг «ўлик» аккумуляторларини тикловчи суюқлик топилдиЭлектромобилларнинг «ўлик» аккумуляторларини тикловчи суюқлик топилдиБугун, 03:57Anthropic раҳбари Dario Amodei бошқарувда кутилмаган усулни қўлламоқдаAnthropic раҳбари Dario Amodei бошқарувда кутилмаган усулни қўлламоқдаБугун, 03:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус