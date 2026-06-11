Жанубий Корея Коупанг компаниясини 400 миллион доллардан ортиқ жаримага тортди
Жанубий Корея расмийлари мамлакатнинг энг йирик ритейлери ҳисобланган Коупанг компаниясига нисбатан рекорд даражадаги 624 миллиард вон (400 миллион доллардан ортиқ) миқдорида жарима қўллади. Мазкур қарор ўтган йили содир бўлган ва 34 миллиондан ортиқ мижознинг шахсий маълумотлари сизиб чиқишига сабаб бўлган киберҳужум ортидан қабул қилинди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Сеулнинг Шахсий маълумотларни ҳимоя қилиш комиссияси пайшанба куни ушбу максимал жазо чорасини эълон қилди. Маълум бўлишича, бир неча ой давом этган маълумотлар ўғирланиши натижасида собиқ ходимлардан бири Жанубий Корея аҳолисининг қарийб учдан икки қисмига тегишли исм-шарифлар, электрон почта ва етказиб бериш манзиллари, телефон рақамлари ҳамда буюртмалар тарихини қўлга киритган.
Штаб-квартираси АҚШда жойлашган ва кўпинча "Осиё Amazonи" деб таърифланадиган Коупанг компанияси BBC Невс нашрига берган баёнотида регулятор қарори устидан шикоят қилиш ниятида эканлигини билдирди. Мазкур жарима АҚШда рўйхатдан ўтган фирма учун қўлланилган камдан-кам учрайдиган молиявий санкциялардан бири бўлди.
Кореялик қонун чиқарувчилар ушбу ҳолат юзасидан АҚШ вакиллари томонидан сиёсий босим ўтказилаётганини таъкидламоқда. Хабарларга кўра, америкалик сиёсатчилар ушбу маълумотлар сизиб чиқиши билан боғлиқ ишни АҚШ ва Жанубий Корея ўртасидаги икки томонлама алоқаларга боғлашга уринишган. Одатда АҚШ компаниялари қонунчиликдаги бўшлиқлар туфайли бундай ҳолатлар учун камдан-кам ҳолларда жиноий ёки молиявий жавобгарликка тортилади.
…