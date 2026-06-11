Жанубий Корея Коупанг компаниясини 400 миллион доллардан ортиқ жаримага тортди

·19·Техно
Жанубий Корея Коупанг компаниясини 400 миллион доллардан ортиқ жаримага тортди

Жанубий Корея расмийлари мамлакатнинг энг йирик ритейлери ҳисобланган Коупанг компаниясига нисбатан рекорд даражадаги 624 миллиард вон (400 миллион доллардан ортиқ) миқдорида жарима қўллади. Мазкур қарор ўтган йили содир бўлган ва 34 миллиондан ортиқ мижознинг шахсий маълумотлари сизиб чиқишига сабаб бўлган киберҳужум ортидан қабул қилинди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Сеулнинг Шахсий маълумотларни ҳимоя қилиш комиссияси пайшанба куни ушбу максимал жазо чорасини эълон қилди. Маълум бўлишича, бир неча ой давом этган маълумотлар ўғирланиши натижасида собиқ ходимлардан бири Жанубий Корея аҳолисининг қарийб учдан икки қисмига тегишли исм-шарифлар, электрон почта ва етказиб бериш манзиллари, телефон рақамлари ҳамда буюртмалар тарихини қўлга киритган.

Штаб-квартираси АҚШда жойлашган ва кўпинча "Осиё Amazonи" деб таърифланадиган Коупанг компанияси BBC Невс нашрига берган баёнотида регулятор қарори устидан шикоят қилиш ниятида эканлигини билдирди. Мазкур жарима АҚШда рўйхатдан ўтган фирма учун қўлланилган камдан-кам учрайдиган молиявий санкциялардан бири бўлди.

Кореялик қонун чиқарувчилар ушбу ҳолат юзасидан АҚШ вакиллари томонидан сиёсий босим ўтказилаётганини таъкидламоқда. Хабарларга кўра, америкалик сиёсатчилар ушбу маълумотлар сизиб чиқиши билан боғлиқ ишни АҚШ ва Жанубий Корея ўртасидаги икки томонлама алоқаларга боғлашга уринишган. Одатда АҚШ компаниялари қонунчиликдаги бўшлиқлар туфайли бундай ҳолатлар учун камдан-кам ҳолларда жиноий ёки молиявий жавобгарликка тортилади.

КоупангЖанубий КореяКиберхавфсизликЖаримаAmazon
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

СК Ҳйних тўртта янги завод қуради: Хотира ишлаб чиқариш 3 баравар ортадиСК Ҳйних тўртта янги завод қуради: Хотира ишлаб чиқариш 3 баравар ортадиБугун, 12:57Xiaomi 400 финжонгача қаҳва тайёрлайдиган портатив кофемашинани тақдим этдиXiaomi 400 финжонгача қаҳва тайёрлайдиган портатив кофемашинани тақдим этдиБугун, 12:53Telegramда дронлар ҳақидаги сохта каналлар орқали янги фирибгарлик аниқландиTelegramда дронлар ҳақидаги сохта каналлар орқали янги фирибгарлик аниқландиБугун, 12:27NASA Artemis III миссиясининг мураккаб тафсилотларини очиқладиNASA Artemis III миссиясининг мураккаб тафсилотларини очиқладиБугун, 12:25WhatsApp эски iPhone ва Android смартфонларини қўллаб-қувватлашни тўхтатадиWhatsApp эски iPhone ва Android смартфонларини қўллаб-қувватлашни тўхтатадиБугун, 11:57Anker Смарт Чарге Pro+: Смартфон моделини кўрсатувчи 160 Вли қувватлагичAnker Смарт Чарге Pro+: Смартфон моделини кўрсатувчи 160 Вли қувватлагичБугун, 11:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус