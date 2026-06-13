Specialized компанияси 12 минг долларлик Лево 4 Х электр велосипедини тақдим этди

·0·Техно
Specialized компанияси 12 минг долларлик Лево 4 Х электр велосипедини тақдим этди

Specialized компанияси ўзининг янги Лево 4 Х электр тоғ велосипедини расман намойиш этди. Ушбу модел юқори чидамлиликка эга карбонли рама ҳамда олд ва орқа қисмида жами 22 кг гача юк кўтара оладиган махсус юкхоналар билан жиҳозланган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳаракатланиш учун марказда жойлашган Specialized С-Воркс 3.1 русумли фирменний двигател масъулдир. Ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, у 111 Нм айланиш моменти ва 850 В (тахминан 1,15 от кучи) максимал қувватни таъминлайди. Бу эса энг қийин релефларда ҳам юқори самарадорликни кафолатлайди.

Электровелосипед 840 В·соат сиғимли аккумулятор билан таъминланган. Specialized маълумотларига кўра, бир марта қувватлаш орқали 4,4 соатгача ҳаракатланиш мумкин, бироқ реал масофа йўналиш мураккаблиги ва танланган ёрдам режимига боғлиқ бўлади. Шунингдек, қурилма 12 Амперли интеллектуал қувватлаш мосламасига эга.

Техник жиҳозланиш нуқтаи назаридан Лево 4 Х энг замонавий компонентларни ўз ичига олган: ФОХ 38 Факторй олд вилкаси, ФОХ Флоат Х Факторй орқа амортизатори ва СRAM ХХ Эагле Т-Тйпе АХС трансмиссияси шулар жумласидандир. Тормоз тизими сифатида 220 мм ли дискли СRAM Мавен Ултимате танланган.

Велосипед 2,2 дюймли экран, махсус мобил илова ва Apple Find My сервиси билан интеграция қилинган. Оғирлиги 27,2 кг бўлган ушбу янгилик қизил рангда сотувга чиқди ва унинг нархи 12 минг долларни ташкил этади.

SpecializedЛево 4 ХЭлектр ВелосипедApple Find MyТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

AMD муҳим заифлик учун 10 000 доллар мукофот тўлашдан бош тортдиAMD муҳим заифлик учун 10 000 доллар мукофот тўлашдан бош тортдиБугун, 08:26Зуккерберг Meta компаниясини сунъий интеллектга мослаштиришда хатоларга йўл қўйганини тан олдиЗуккерберг Meta компаниясини сунъий интеллектга мослаштиришда хатоларга йўл қўйганини тан олдиБугун, 08:22SpaceX тарихий IPO шарафига Raptor В3 двигатели нусхасини сотувга чиқардиSpaceX тарихий IPO шарафига Raptor В3 двигатели нусхасини сотувга чиқардиБугун, 07:25Паркер Солар Пробе Қуёшга 6,1 млн километр масофагача яқинлашдиПаркер Солар Пробе Қуёшга 6,1 млн километр масофагача яқинлашдиБугун, 07:217900 мАс аккумулятор ва 512 GB хотира: Янги Honor смартфони тайёр7900 мАс аккумулятор ва 512 GB хотира: Янги Honor смартфони тайёрБугун, 06:562026-йил августидан Starship ракеталари ҳар ой коинотга учирилади2026-йил августидан Starship ракеталари ҳар ой коинотга учириладиБугун, 06:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди