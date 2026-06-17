Месси Жазоирга қарши баҳсда хет-трик қайд этиб тарих яратди(видео)
Шимолий Америка яшил майдонларида давом этаётган футбол бўйича ЖЧ-2026 мусобақаси миллионлаб ишқибозларга унутилмас лаҳзалар ва буюк рекордларни тақдим этишда давом этмоқда. Гуруҳ босқичининг 1-туридан ўрин олган ўта қизиқарли учрашувда амалдаги дунё чемпиони Аргентина миллий терма жамоаси Африка вакили — Жазоир терма жамоасига қарши майдонга тушди. Мухлислар аншлаг ҳосил қилган стадионда Лионель Скалони шогирдлари рақиб устидан мутлақо устунлик қилиб, 3:0 ҳисобидаги йирик ва ишончли ғалабани қўлга киритишди. Бутун стадион эса яна бир бор замонамизнинг энг буюк афсонаси пойига тиз чўкди.
Лионель Мессидан тарихий хет-трик: Океан ортида янги рекорднома!
Ушбу шиддатли қарама-қаршиликнинг мутлақ қаҳрамони ва сеҳргари ҳамиша бўлганидек терма жамоа сардори Лионель Месси бўлди. Буюк ҳужумчи жазоирликлар мудофаа чизиғини бутунлай чил-парчин қилиб, рақиб дарвозасига уч маротаба аниқ зарба йўллади ва ўз ҳисобига даҳшатли хет-трикни ёздириб қўйди. Эътиборга молик жиҳати шундаки, айни пайтда 38 ёшни қарши олган афсонавий форвард учун бу натижа ўз фаолияти давомидаги жаҳон чемпионатлари тарихидаги илк хет-трик бўлиб йилномаларга муҳрланди. Саёрамизнинг энг кучли футболчиси шу кунгача дунё биринчилиги доирасида жами 27 та учрашувда майдонга тушиб, ўз ҳисобига 16 та гол ҳамда 8 та самарали голли узатмани расмийлаштириб қўйишга улгурди.
Қуйидаги расмий спорт-статистика ва тарихий таҳлил жадвали орқали Лионель Мессининг ЖЧ-2026 1-туридаги кўрсаткичлари ва жаҳон чемпионатлари тарихидаги мутлақ тўпурарлик мақоми билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:
Мусобақа ва 1-тур натижаси
Учрашув қаҳрамони ва ёши
Қайд этилган тарихий натижа
ЖЧлардаги умумий статистикаси
Тарихдаги энг яхши тўпурарлар (Таққослаш)
Навбатдаги расмий рақиб
ЖЧ-2026
Аргентина — Жазоир — 3:0
Лионель Месси
(38 ёш, Ҳужумчи)
Хет-трик
(Унинг ЖЧлардаги илк хет-триги)
• 27 та ўйин
• 16 та гол
• 8 та ассист
• Мирослав Клозе (16 та гол)
• Лионель Месси (16 та гол)
Австрия
(Мутлақ рекорд ўрнатилиши мумкин)
Мирослав Клозега етиб олинди: Навбатдаги нишон — Австрия!
Жазоир билан учрашувда киритилган ушбу учта гол Мессини нафақат уч очко билан сийлади, балки уни жаҳон футболи тарихининг энг юқори чўққисига олиб чиқди. Мазкур муваффақиятдан сўнг, Лионель Месси жаҳон чемпионатлари тарихидаги энг яхши тўпурарлар рўйхатида Германия терма жамоасининг афсонавий собиқ ҳужумчиси Мирослав Клозенинг натижасини такрорлади. Айни дамда ҳар икки даҳшатли футболчи ҳисобида ҳам 16 тадан гол мавжуд бўлиб, улар дунё тарихида карвонбошилик қилишмоқда.
Аргентинанинг гуруҳ босқичидаги навбатдаги рақиби Австрия терма жамоаси бўлади. Агар Лео бўлажак баҳсда рақиб дарвозасига атиги битта тўп киритишга муваффақ бўлса, Германия терма жамоаси собиқ юлдузини ортда қолдирган ҳолда, жаҳон чемпионатлари тарихидаги энг буюк ва ягона мутлақ тўпурарга айланади.
Замин спорт шарҳловчиларининг хулосаси:
38 ёшли Мессининг ЖЧ-2026 майдонларида бундай даҳшатли спорт формасида юриши ва жамоани ўз ортидан бошлаши — унда ҳамон миллионлар ўйинига бўлган чексиз чанқоқлик борлигидан далолат беради. У Клозенинг рекордини янгилаб, буюклик мақомини яна бир бор мустаҳкамлаб қўйишига шубҳа йўқ. Албиселесте (Аргентина) эса бу темп билан чемпионлик унвонини ҳимоя қилишга тўлиқ қодир!
Афсонавий Мессининг ЖЧ-2026 стадионларидаги ҳар бир қадами, рекордлар хроникаси ҳамда дунё футболига оид энг тезкор, ишончли янгиликларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…