Bitcoin бозорида туб нуқта сигнали: Инвесторлар июн ойида 125 минг BTC сотиб олди
Глобал криптовалюта бозорида Bitcoin нархининг пасайиши фонида йирик инвесторлар ва узоқ муддатли эгалар (ҳолдерлар) фаоллиги кескин ошди. Сўнгги таҳлилларга кўра, июн ойи давомида бозор иштирокчилари умумий ҳисобда 125 мингдан ортиқ BTC активларини ўз ҳамёнларига ўтказишган. Бу кўрсаткич бозорда нархлар туб нуқтага етганидан далолат берувчи муҳим сигнал сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Coindesk.com хабар беради.
CoinDesk нашри хабарига кўра, ушбу оммавий харидлар жараёни Bitcoin нархи нисбатан беқарор бўлган ва сезиларли пасайишлар кузатилган даврга тўғри келди. Одатда, йирик миқдордаги активларнинг биржа ҳамёнларидан шахсий совуқ ҳамёнларга ўтиши бозорда сотув босимининг камайишини ва инвесторларнинг активга бўлган ишончи ортганини англатади.
Инвесторлар стратегияси ва бозор динамикасиТаҳлилчиларнинг таъкидлашича, 125 000 BTC миқдоридаги активнинг ўзлаштирилиши институционал инвесторлар ва "китлар"нинг паст нархлардан унумли фойдаланиб қолганини кўрсатади. Бу каби динамика кўпинча нархларнинг узоқ муддатли ўсиш тенденциясига кириши олдидан кузатилади. Bitcoin тармоғидаги транзакциялар занжири (он-чаин) маълумотлари шуни кўрсатмоқдаки, бозор иштирокчилари қисқа муддатли тебранишларга қарамай, активни узоқ муддат сақлаш стратегиясига содиқ қолишмоқда.
Ўзбекистонлик крипто-трейдерлар ва инвесторлар учун ҳам ушбу халқаро тенденция муҳим аҳамиятга эга. Глобал бозордаги ликвидликнинг камайиши ва йирик ҳажмдаги Bitcoin'ларнинг муомаладан чиқиши, келгусида талаб ошган тақдирда нархнинг кескин юқорилашига замин яратиши мумкин.
Криптовалюта бозоридаги умумий ҳолатҲозирги вақтда Bitcoin нархи АҚШ Fedерал резерв тизими (Fed) томонидан олиб борилаётган пул-кредит сиёсати ва макроиқтисодий кўрсаткичларга ҳам боғлиқ бўлиб қолмоқда. Инфляция даражаси ва фоиз ставкалари бўйича кутилмалар инвесторларнинг хатарли активларга бўлган иштиёқини белгилаб бермоқда. Бироқ, июн ойидаги оммавий харидлар фундаментал жиҳатдан Bitcoin'га бўлган талаб ҳали ҳам юқори эканлигини исботлади.
Экспертларнинг фикрича, агар ушбу тенденция июль ойида ҳам давом этса, Bitcoin ўзининг аввалги рекорд даражаларини янгилаш учун кучли базага эга бўлади. Ҳозирча бозор иштирокчилари йирик эгаларнинг кейинги ҳаракатларини ва глобал иқтисодий янгиликларни диққат билан кузатишда давом этмоқдалар.
Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Bitcoin бозоридаги ушбу "туб нуқта" сигнали кўплаб таҳлилчилар томонидан ижобий кутиб олинди. Бу каби ҳолатлар тарихан нархларнинг барқарорлашиши ва кейинги юксалиш босқичига ўтишидан дарак бериб келган.
…