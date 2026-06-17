Bitcoin бозорида туб нуқта сигнали: Инвесторлар июн ойида 125 минг BTC сотиб олди

·12·Иқтисодиёт
Bitcoin бозорида туб нуқта сигнали: Инвесторлар июн ойида 125 минг BTC сотиб олди

Глобал криптовалюта бозорида Bitcoin нархининг пасайиши фонида йирик инвесторлар ва узоқ муддатли эгалар (ҳолдерлар) фаоллиги кескин ошди. Сўнгги таҳлилларга кўра, июн ойи давомида бозор иштирокчилари умумий ҳисобда 125 мингдан ортиқ BTC активларини ўз ҳамёнларига ўтказишган. Бу кўрсаткич бозорда нархлар туб нуқтага етганидан далолат берувчи муҳим сигнал сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Coindesk.com хабар беради.

CoinDesk нашри хабарига кўра, ушбу оммавий харидлар жараёни Bitcoin нархи нисбатан беқарор бўлган ва сезиларли пасайишлар кузатилган даврга тўғри келди. Одатда, йирик миқдордаги активларнинг биржа ҳамёнларидан шахсий совуқ ҳамёнларга ўтиши бозорда сотув босимининг камайишини ва инвесторларнинг активга бўлган ишончи ортганини англатади.

Инвесторлар стратегияси ва бозор динамикаси

Таҳлилчиларнинг таъкидлашича, 125 000 BTC миқдоридаги активнинг ўзлаштирилиши институционал инвесторлар ва "китлар"нинг паст нархлардан унумли фойдаланиб қолганини кўрсатади. Бу каби динамика кўпинча нархларнинг узоқ муддатли ўсиш тенденциясига кириши олдидан кузатилади. Bitcoin тармоғидаги транзакциялар занжири (он-чаин) маълумотлари шуни кўрсатмоқдаки, бозор иштирокчилари қисқа муддатли тебранишларга қарамай, активни узоқ муддат сақлаш стратегиясига содиқ қолишмоқда.

Ўзбекистонлик крипто-трейдерлар ва инвесторлар учун ҳам ушбу халқаро тенденция муҳим аҳамиятга эга. Глобал бозордаги ликвидликнинг камайиши ва йирик ҳажмдаги Bitcoin'ларнинг муомаладан чиқиши, келгусида талаб ошган тақдирда нархнинг кескин юқорилашига замин яратиши мумкин.

Криптовалюта бозоридаги умумий ҳолат

Ҳозирги вақтда Bitcoin нархи АҚШ Fedерал резерв тизими (Fed) томонидан олиб борилаётган пул-кредит сиёсати ва макроиқтисодий кўрсаткичларга ҳам боғлиқ бўлиб қолмоқда. Инфляция даражаси ва фоиз ставкалари бўйича кутилмалар инвесторларнинг хатарли активларга бўлган иштиёқини белгилаб бермоқда. Бироқ, июн ойидаги оммавий харидлар фундаментал жиҳатдан Bitcoin'га бўлган талаб ҳали ҳам юқори эканлигини исботлади.

Экспертларнинг фикрича, агар ушбу тенденция июль ойида ҳам давом этса, Bitcoin ўзининг аввалги рекорд даражаларини янгилаш учун кучли базага эга бўлади. Ҳозирча бозор иштирокчилари йирик эгаларнинг кейинги ҳаракатларини ва глобал иқтисодий янгиликларни диққат билан кузатишда давом этмоқдалар.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Bitcoin бозоридаги ушбу "туб нуқта" сигнали кўплаб таҳлилчилар томонидан ижобий кутиб олинди. Бу каби ҳолатлар тарихан нархларнинг барқарорлашиши ва кейинги юксалиш босқичига ўтишидан дарак бериб келган.

BitcoinКриптовалютаБиржаИнвестицияБлокчейн
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШнинг Иллинойс штатида криптовалюта операциялари учун махсус солиқ жорий этилдиАҚШнинг Иллинойс штатида криптовалюта операциялари учун махсус солиқ жорий этилдиБугун, 04:59АҚШ сенаторлари стабилкоинларни тартибга солишда штатлар ваколатини ҳимоя қилмоқдаАҚШ сенаторлари стабилкоинларни тартибга солишда штатлар ваколатини ҳимоя қилмоқдаБугун, 02:30Bitcoin АҚШ ва Эрон келишуви ортидан 67 000 доллардан ошди: Бу "буқа тузоғими"?Bitcoin АҚШ ва Эрон келишуви ортидан 67 000 доллардан ошди: Бу "буқа тузоғими"?Бугун, 22:39Токенлаштирилган активлар бозори 43 миллиард доллардан ошдиТокенлаштирилган активлар бозори 43 миллиард доллардан ошдиБугун, 20:53АҚШ сайловларида криптовалюта таъсири: Алабама штатидаги пойгага 12 млн доллар тикилдиАҚШ сайловларида криптовалюта таъсири: Алабама штатидаги пойгага 12 млн доллар тикилдиБугун, 19:57Bitcoin нархи пастки нуқтага етдими: Инвесторлар июн ойида 125 минг BTC сотиб олдиBitcoin нархи пастки нуқтага етдими: Инвесторлар июн ойида 125 минг BTC сотиб олдиБугун, 19:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда