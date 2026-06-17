Месси биринчи голдан кейин нега йиғлагани сабабини очиқлади (видео)

·39·Спорт
Месси биринчи голдан кейин нега йиғлагани сабабини очиқлади (видео)

Шимолий Америка яшил майдонларини ларзага солаётган ЖЧ-2026 мусобақасининг дастлабки турида Жазоир терма жамоаси дарвозасини уч бор аниқ нишонга олиб, муҳташам хет-трик қайд этган Аргентина миллий терма жамоаси сардори Лионель Месси ушбу тарихий учрашувдан сўнг ўз туйғулари ва ички кечинмалари билан ўртоқлашди. Амалдаги дунё чемпионларининг 3:0 ҳисобидаги йирик ва ишончли муваффақиятини таъминлаган 38 ёшли афсонавий ҳужумчи ўйин пайтида нима учун кўз ёшларини тия олмагани ҳамда фаолиятидаги янги давр ҳақида самимий фикр билдирди.

Месси: «Бу ерда осон ўйиннинг ўзи йўқ»

Замонамизнинг энг буюк чарм тўп устаси ўз нутқини мусобақадаги умумий ҳолати ва илк ғалабанинг аҳамиятига тўхталишдан бошлади. Мессининг таъкидлашича, катта саҳнадаги тажриба унга қўшимча куч бағишламоқда.

«Бу менинг фаолиятимдаги олтинчи жаҳон чемпионати ҳисобланади ва мен майдонда ҳали ҳам ўзимни жуда аъло даражада ҳис қиляпман. Биз бугун ҳақиқатдан ҳам анча мураккаб ва қийин бўлган учрашувда муҳим ғалабани қўлга киритдик. Дунё биринчилиги каби олий турнирларни муваффақиятли, яъни уч очко билан бошлаш ҳамиша ҳал қилувчи аҳамиятга эга. Зеро, бундай нуфузли мусобақада осон ўйиннинг ўзи бўлмайди ва ҳар бир рақиб охиригача жанг қилади», — деди Аргентина сардори.

Бундан ташқари, у ўз фаолияти давомида барча чўққиларни забт этиб бўлганини яширмади: «Узоқ йиллик футболчилик ҳаётим давомида жуда кўплаб ажойиб, унутилмас лаҳзаларни ва буюк ғалабаларни бошдан кечирдим. Ҳозир мана шу ёшда содир бўлаётган ҳар бир воқелик ва зафарлар эса мен учун шунчаки ёқимли бонусдир».

Қуйидаги расмий спорт-таҳлилий жадвал орқали Лионель Мессининг Жазоирга қарши баҳсдан кейинги дил изҳорлари, тарихий статистикаси ва Аргентина терма жамоасининг кейинги режалари билан батафсил танишиб чиқишингиз мумкин:

Киритилган голлар ва натижа

Кўз ёшларнинг асл сабаби

Тарихий тўпурарлик мақоми

Навбатдаги ўйин санаси ва рақиб

Хет-трик (3 та гол)



• Аргентина — Жазоир (3:0)


• Мессининг ЖЧлардаги 16-голи

• Футболга алоқадор эмас


• Ҳаётдаги оғир кунлар асорати


• Жамоадошларнинг катта дастаги

Мирослав Клозе билан тенг



• Икки афсонада 16 тадан гол


• Тарихдаги энг яхши кўрсаткич

22 июнь, 2026 йил



• Австрия терма жамоасига қарши

Биринчи голдан кейинги кўз ёшлар: Футболдан ташқаридаги ҳақиқат

Учрашув давомида миллионлаб мухлисларнинг эътиборини тортган энг ҳаяжонли вазият — Лео биринчи тўпни киритганидан сўнг йиғлаб юборгани бўлди. Сардор бу ҳолатга ўта самимийлик билан изоҳ бериб ўтди.

«Ҳа, биринчи голни урганимдан кейин кўз ёшларимни тутиб тура олмадим, йиғладим. Аммо бу ҳиссиётларнинг футболга мутлақо алоқаси йўқ эди. Яқин орада шахсий ҳаётимда жуда оғир ва машаққатли кунларни бошдан кечиришимга тўғри келди. Мана шундай мураккаб вазиятда терма жамоамиз делегацияси аъзолари, мураббийлар штаби ва барча жамоадошларим мен билан бирга бўлишди, мени ёлғизлатиб қўйишмади ва менга руҳий жиҳатдан улкан куч бағишлашди. Бунинг учун мен улардан бир умр миннатдорман», — дея ўз миннатдорчилигини билдирди аргентиналик даҳо.

Эслатиб ўтамиз, ушбу баҳсдаги учта голидан кейин Месси жаҳон чемпионатларидаги умумий голлари сонини 16 тага етказди ва мундиаллар тарихидаги энг яхши тўпурар — германиялик Мирослав Клозе билан тенглашиб олди.

Лионель Скалони бошчилигидаги Аргентина миллий терма жамоаси гуруҳ босқичининг 2-тури доирасидаги ўта муҳим баҳсни шу йилнинг 22 июнь куни Австрия терма жамоасига қарши ўтказади. Айнан шу куни Месси Клозенинг рекордини янгилаб, тарихда якка пешқадамга айланиши мумкин.

Замин спорт шарҳловчиларининг қараши:

Мессининг майдондаги кўз ёшлари у нафақат буюк спортчи, балки қалби тоза, оддий инсон эканлигини яна бир бор кўрсатди. Ички муаммоларни енгиб ўтиб, ЖЧ-2026 баҳсларида бундай юқори даражада хет-трик қайд этиш фақат ва фақат Месси каби генийларга хос фазилатдир. Австрия билан баҳсда ундан янги рекорд кутиб қоламиз!

Лионель МессиАргентинаАлжир
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Скалони Мессининг Жазоирга қаршиўйиндаги маҳоратидан ҳайратга тушдиСкалони Мессининг Жазоирга қаршиўйиндаги маҳоратидан ҳайратга тушдиБугун, 05:42Лионель Месси Роналду ҳақидаги шов-шувли ҳақиқатни очиқлаб ўтдиЛионель Месси Роналду ҳақидаги шов-шувли ҳақиқатни очиқлаб ўтдиБугун, 05:34Франция - Сенегал баҳсида киритилган голларни томоша қилинг (видео)Франция - Сенегал баҳсида киритилган голларни томоша қилинг (видео)Бугун, 05:24Месси Жазоирга қарши баҳсда хет-трик қайд этиб тарих яратди(видео)Месси Жазоирга қарши баҳсда хет-трик қайд этиб тарих яратди(видео)Бугун, 05:17Аргентина - Жазоир ўйинида Месси киритган учта голнинг видеоси...Аргентина - Жазоир ўйинида Месси киритган учта голнинг видеоси...Бугун, 05:10Лионель Скалони Родриго Де Паулнинг MLSга ўтиш қарорини қўллаб-қувватладиЛионель Скалони Родриго Де Паулнинг MLSга ўтиш қарорини қўллаб-қувватладиБугун, 04:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди