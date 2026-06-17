Месси биринчи голдан кейин нега йиғлагани сабабини очиқлади (видео)
Шимолий Америка яшил майдонларини ларзага солаётган ЖЧ-2026 мусобақасининг дастлабки турида Жазоир терма жамоаси дарвозасини уч бор аниқ нишонга олиб, муҳташам хет-трик қайд этган Аргентина миллий терма жамоаси сардори Лионель Месси ушбу тарихий учрашувдан сўнг ўз туйғулари ва ички кечинмалари билан ўртоқлашди. Амалдаги дунё чемпионларининг 3:0 ҳисобидаги йирик ва ишончли муваффақиятини таъминлаган 38 ёшли афсонавий ҳужумчи ўйин пайтида нима учун кўз ёшларини тия олмагани ҳамда фаолиятидаги янги давр ҳақида самимий фикр билдирди.
Месси: «Бу ерда осон ўйиннинг ўзи йўқ»
Замонамизнинг энг буюк чарм тўп устаси ўз нутқини мусобақадаги умумий ҳолати ва илк ғалабанинг аҳамиятига тўхталишдан бошлади. Мессининг таъкидлашича, катта саҳнадаги тажриба унга қўшимча куч бағишламоқда.
«Бу менинг фаолиятимдаги олтинчи жаҳон чемпионати ҳисобланади ва мен майдонда ҳали ҳам ўзимни жуда аъло даражада ҳис қиляпман. Биз бугун ҳақиқатдан ҳам анча мураккаб ва қийин бўлган учрашувда муҳим ғалабани қўлга киритдик. Дунё биринчилиги каби олий турнирларни муваффақиятли, яъни уч очко билан бошлаш ҳамиша ҳал қилувчи аҳамиятга эга. Зеро, бундай нуфузли мусобақада осон ўйиннинг ўзи бўлмайди ва ҳар бир рақиб охиригача жанг қилади», — деди Аргентина сардори.
Бундан ташқари, у ўз фаолияти давомида барча чўққиларни забт этиб бўлганини яширмади: «Узоқ йиллик футболчилик ҳаётим давомида жуда кўплаб ажойиб, унутилмас лаҳзаларни ва буюк ғалабаларни бошдан кечирдим. Ҳозир мана шу ёшда содир бўлаётган ҳар бир воқелик ва зафарлар эса мен учун шунчаки ёқимли бонусдир».
Қуйидаги расмий спорт-таҳлилий жадвал орқали Лионель Мессининг Жазоирга қарши баҳсдан кейинги дил изҳорлари, тарихий статистикаси ва Аргентина терма жамоасининг кейинги режалари билан батафсил танишиб чиқишингиз мумкин:
Киритилган голлар ва натижа
Кўз ёшларнинг асл сабаби
Тарихий тўпурарлик мақоми
Навбатдаги ўйин санаси ва рақиб
Хет-трик (3 та гол)
• Аргентина — Жазоир (3:0)
• Мессининг ЖЧлардаги 16-голи
• Футболга алоқадор эмас
• Ҳаётдаги оғир кунлар асорати
• Жамоадошларнинг катта дастаги
Мирослав Клозе билан тенг
• Икки афсонада 16 тадан гол
• Тарихдаги энг яхши кўрсаткич
22 июнь, 2026 йил
• Австрия терма жамоасига қарши
Биринчи голдан кейинги кўз ёшлар: Футболдан ташқаридаги ҳақиқат
Учрашув давомида миллионлаб мухлисларнинг эътиборини тортган энг ҳаяжонли вазият — Лео биринчи тўпни киритганидан сўнг йиғлаб юборгани бўлди. Сардор бу ҳолатга ўта самимийлик билан изоҳ бериб ўтди.
«Ҳа, биринчи голни урганимдан кейин кўз ёшларимни тутиб тура олмадим, йиғладим. Аммо бу ҳиссиётларнинг футболга мутлақо алоқаси йўқ эди. Яқин орада шахсий ҳаётимда жуда оғир ва машаққатли кунларни бошдан кечиришимга тўғри келди. Мана шундай мураккаб вазиятда терма жамоамиз делегацияси аъзолари, мураббийлар штаби ва барча жамоадошларим мен билан бирга бўлишди, мени ёлғизлатиб қўйишмади ва менга руҳий жиҳатдан улкан куч бағишлашди. Бунинг учун мен улардан бир умр миннатдорман», — дея ўз миннатдорчилигини билдирди аргентиналик даҳо.
Эслатиб ўтамиз, ушбу баҳсдаги учта голидан кейин Месси жаҳон чемпионатларидаги умумий голлари сонини 16 тага етказди ва мундиаллар тарихидаги энг яхши тўпурар — германиялик Мирослав Клозе билан тенглашиб олди.
Лионель Скалони бошчилигидаги Аргентина миллий терма жамоаси гуруҳ босқичининг 2-тури доирасидаги ўта муҳим баҳсни шу йилнинг 22 июнь куни Австрия терма жамоасига қарши ўтказади. Айнан шу куни Месси Клозенинг рекордини янгилаб, тарихда якка пешқадамга айланиши мумкин.
Замин спорт шарҳловчиларининг қараши:
Мессининг майдондаги кўз ёшлари у нафақат буюк спортчи, балки қалби тоза, оддий инсон эканлигини яна бир бор кўрсатди. Ички муаммоларни енгиб ўтиб, ЖЧ-2026 баҳсларида бундай юқори даражада хет-трик қайд этиш фақат ва фақат Месси каби генийларга хос фазилатдир. Австрия билан баҳсда ундан янги рекорд кутиб қоламиз!
…