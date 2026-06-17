Аргентина - Жазоир ўйинида Месси киритган учта голнинг видеоси...
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
ЖЧ-2026. 1-тур
Жаҳон чемпионатининг J гуруҳи 1-турида Аргентина миллий жамоаси Жазоирни 3:0 ҳисобида мағлуб этди. Учрашув қаҳрамони Лионел Месси бўлиб, у хет-трик қайд этди.
Месси 17-дақиқада Родриго де Паулнинг узатмасидан сўнг ҳисобни очди. У 60-дақиқада дублни расмийлаштирган бўлса, 76-дақиқада Николас Гонсалес ассистидан кейин учинчи голини урди.
ЖЧ-2026. 1-тур
Аргентина — Жазоир 3:0
Голлар: Месси 17, 60, 76.
…