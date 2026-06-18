98 кун тинимсиз ишлаган Женифер Лопес шифохонага тушиб қолган

·0·Маданият
98 кун тинимсиз ишлаган Женифер Лопес шифохонага тушиб қолган

Жаҳон юлдузи Женифер Лопес фаолиятининг илк йилларида ортиқча меҳнат қилиш оқибатида жиддий соғлиқ муаммосига дуч келганини маълум қилди.

У “SmartLess” подкастида иштирок этиб, 2000 йиллар бошида ўз имкониятлари чегарасини ҳисобга олмаганини айтди. Хонанданинг сўзларига кўра, у 98 кун давомида бирор марта ҳам дам олмасдан ишлаган ва оқибатда шифохонага тушиб қолган.

«Мен “Enough” фильмида иштирок этаётган пайтимда кетма-кет тўртта фильмда суратга тушган эдим. Шу билан бирга иккинчи альбомим устида ҳам ишлаётгандим. “JLo” альбоми катта муваффақиятга эришган эди», — деди Лопес.

56 ёшли санъаткорнинг айтишича, ўша пайтларда у кундузи фильм суратга олиш майдончасида ишлар, кечқурун студияга борар, дам олиш кунлари эса интервьюлар ва клиплар суратга олиш билан машғул бўларди.

Jennifer Lopez pushti rangli mo‘ynali paltoda qor yog‘ayotgan ko‘chada turibdi.

Бироқ узлуксиз ишлаш оқибатида чарчоқ ўз таъсирини кўрсатган.

«Ҳар сафар суратга олиш майдончасига кирганимда юрагим тезроқ ура бошларди. Кейин эса ўзимни жуда асабий ҳис қила бошладим», — дейди у.

Лопес ўша вақтда ёш ҳамкасби Тесса Алленга ўзини ғалати ҳис қилаётганини, қаттиқ чарчаганини ва аҳволи яхши эмаслигини айтган.

«Трейлерга қайтиб ўтирдим ва бирданига кўриш қобилиятим хиралашиб кетди. Гўёки кўзларим олдини нимадир қоплаб олгандек бўлди. Ҳаракатлана олмай қолдим», — деб эслайди хонанда.

Jennifer Lopez qora rangli mashina derazasidan tashqariga qarab turibdi.

Ўша вазиятда ўзини фалажланган инсон каби ҳис қилган Лопес ёрдам сўраган. Унинг яқин дугонaси ва ўша пайтдаги ёрдамчиси Арлин хавфсизлик ходимини чақириб, уни зудлик билан шифохонага олиб борган.

«Шифокордан: “Мен ақлдан озяпманми?” деб сўрадим. У эса: “Йўқ, сиз ақлдан озмагансиз”, деб жавоб берди», — деди у.

Женифер Лопес 2000 йиллар бошида “The Cell”, “The Wedding Planner”, “Angel Eyes” ва “Maid in Manhattan” каби фильмларда иштирок этиб, катта машҳурликка эришган.

Кейинги икки йил ичида у “Gigli”, “Jersey Girl”, “Shall We Dance?” ва “Monster-in-Law” фильмларида ҳам рол ижро этган.

Jennifer Lopez yaltiroq qora ko'ylak va uzun ziraklarda tadbirda turibdi.

Шунингдек, 2001–2005 йиллар оралиғида учта мусиқий альбомини ҳам тақдим этган.

Санъаткорнинг ушбу ҳикояси мунтазам дам олиш ва соғлиққа эътибор бериш ҳар қандай муваффақиятдан ҳам муҳим эканини яна бир бор эслатиб турибди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

62 ёшли Юлдуз Усмонованинг шижоатли рақси барчани лол қолдирди62 ёшли Юлдуз Усмонованинг шижоатли рақси барчани лол қолдирдиБугун, 06:57Отабек Умаров жаҳон чемпионатида кимга мухлислик қилади? Кутилмаган жавобОтабек Умаров жаҳон чемпионатида кимга мухлислик қилади? Кутилмаган жавобБугун, 19:12“Диско раққоси” юлдузи Митҳун Чакраборти ҳозир қандай кўринишда?“Диско раққоси” юлдузи Митҳун Чакраборти ҳозир қандай кўринишда?Кеча, 16:34Улуғбек Раҳматуллаев Озодбек Назарбеков ҳақида кутилмаган воқеани очиқладиУлуғбек Раҳматуллаев Озодбек Назарбеков ҳақида кутилмаган воқеани очиқладиКеча, 11:12“Кечаси бўлса ҳам овқат тайёрлашга эринмайман” - Умидахондан ҳаётий иқрорлар“Кечаси бўлса ҳам овқат тайёрлашга эринмайман” - Умидахондан ҳаётий иқрорларКеча, 09:45Милена Мадмусаева янги таронаси билан мухлисларни қизиқтириб қўйди!Милена Мадмусаева янги таронаси билан мухлисларни қизиқтириб қўйди!Кеча, 09:35
ЭълонларҲамкорлик учун
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Шаҳзода келини билан подиумда кўриниш бериб, мухлисларни ҳайратга солди
Шаҳзода келини билан подиумда кўриниш бериб, мухлисларни ҳайратга солди
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
Женисбек Пиязов Озода Нурсаидованинг концертига бостириб кириб борди, вазият жиддийлашмоқда!
Женисбек Пиязов Озода Нурсаидованинг концертига бостириб кириб борди, вазият жиддийлашмоқда!
Гули Асалхўжаева учинчи бор неварали бўлди
Гули Асалхўжаева учинчи бор неварали бўлди
Женисбек Пиязов Озода Нурсаидовани судга бермоқчи экан
Женисбек Пиязов Озода Нурсаидовани судга бермоқчи экан