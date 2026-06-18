98 кун тинимсиз ишлаган Женифер Лопес шифохонага тушиб қолган
Жаҳон юлдузи Женифер Лопес фаолиятининг илк йилларида ортиқча меҳнат қилиш оқибатида жиддий соғлиқ муаммосига дуч келганини маълум қилди.
У “SmartLess” подкастида иштирок этиб, 2000 йиллар бошида ўз имкониятлари чегарасини ҳисобга олмаганини айтди. Хонанданинг сўзларига кўра, у 98 кун давомида бирор марта ҳам дам олмасдан ишлаган ва оқибатда шифохонага тушиб қолган.
«Мен “Enough” фильмида иштирок этаётган пайтимда кетма-кет тўртта фильмда суратга тушган эдим. Шу билан бирга иккинчи альбомим устида ҳам ишлаётгандим. “JLo” альбоми катта муваффақиятга эришган эди», — деди Лопес.
56 ёшли санъаткорнинг айтишича, ўша пайтларда у кундузи фильм суратга олиш майдончасида ишлар, кечқурун студияга борар, дам олиш кунлари эса интервьюлар ва клиплар суратга олиш билан машғул бўларди.
Бироқ узлуксиз ишлаш оқибатида чарчоқ ўз таъсирини кўрсатган.
«Ҳар сафар суратга олиш майдончасига кирганимда юрагим тезроқ ура бошларди. Кейин эса ўзимни жуда асабий ҳис қила бошладим», — дейди у.
Лопес ўша вақтда ёш ҳамкасби Тесса Алленга ўзини ғалати ҳис қилаётганини, қаттиқ чарчаганини ва аҳволи яхши эмаслигини айтган.
«Трейлерга қайтиб ўтирдим ва бирданига кўриш қобилиятим хиралашиб кетди. Гўёки кўзларим олдини нимадир қоплаб олгандек бўлди. Ҳаракатлана олмай қолдим», — деб эслайди хонанда.
Ўша вазиятда ўзини фалажланган инсон каби ҳис қилган Лопес ёрдам сўраган. Унинг яқин дугонaси ва ўша пайтдаги ёрдамчиси Арлин хавфсизлик ходимини чақириб, уни зудлик билан шифохонага олиб борган.
«Шифокордан: “Мен ақлдан озяпманми?” деб сўрадим. У эса: “Йўқ, сиз ақлдан озмагансиз”, деб жавоб берди», — деди у.
Женифер Лопес 2000 йиллар бошида “The Cell”, “The Wedding Planner”, “Angel Eyes” ва “Maid in Manhattan” каби фильмларда иштирок этиб, катта машҳурликка эришган.
Кейинги икки йил ичида у “Gigli”, “Jersey Girl”, “Shall We Dance?” ва “Monster-in-Law” фильмларида ҳам рол ижро этган.
Шунингдек, 2001–2005 йиллар оралиғида учта мусиқий альбомини ҳам тақдим этган.
Санъаткорнинг ушбу ҳикояси мунтазам дам олиш ва соғлиққа эътибор бериш ҳар қандай муваффақиятдан ҳам муҳим эканини яна бир бор эслатиб турибди.
…