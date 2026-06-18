Юлдуз Турдиева блогерлар билан ҳамкорлик ҳақида очиқ гапирди (видео)

·22·Маданият
Юлдуз Турдиева блогерлар билан ҳамкорлик ҳақида очиқ гапирди (видео)

Хонанда Юлдуз Турдиева “Наво меҳмонда” дастуридаги суҳбат давомида бугунги кунда санъаткорлар ва блогерлар ўртасидаги ҳамкорлик масаласига ўз муносабатини билдирди.

Бошловчи томонидан санъаткорларнинг ПР мақсадида блогерлар билан ишлаётгани, аммо хонанданинг бундай йўлдан йироқ экани ҳақидаги фикрлар тилга олиниб, бу борада унинг қарашлари сўралди.

Юлдуз Турдиева эса блогерлар билан ҳамкорликни инкор этмаслигини, аксинча, бундай ҳамкорликнинг фойдали томонлари борлигини таъкидлади. У Ҳолиқжон исмли блогер билан яқинда ҳамкорлик қилганини, блогернинг таклифи билан янги очилган тўйхонада суратга тушганини айтиб ўтди.

Шунингдек, хонанда ўзининг “Ёриманей” қўшиғи премьераси вақтида ҳам блогерларни шахсан таклиф қилганини, улар эса ҳурмат билдириб, қўллаб-қувватлаш учун Самарқандга келишганини эслади.

“Блогерлар билан ҳамкорлик керак. Чунки ҳозир деярли ҳамма Instagramдан фойдаланади. Ҳатто 70-75 ёшли ота-онам ҳам баъзан қўнғироқ қилиб, 'Юлдуз, сени мана бу ерда кўрдик', дейишади”, — дея фикр билдирди хонанда.

Унинг сўзларига кўра, замонавий ахборот майдонида фаол бўлиш ва аудитория билан яқин алоқада қолиш учун блогерлар билан ишлаш муҳим омиллардан бирига айланмоқда.

Юлдуз ТурдиеваНаво мехмондаХолиджонЁриманейСамарканд
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

98 кун тинимсиз ишлаган Женифер Лопес шифохонага тушиб қолган98 кун тинимсиз ишлаган Женифер Лопес шифохонага тушиб қолганБугун, 08:0662 ёшли Юлдуз Усмонованинг шижоатли рақси барчани лол қолдирди62 ёшли Юлдуз Усмонованинг шижоатли рақси барчани лол қолдирдиБугун, 06:57Отабек Умаров жаҳон чемпионатида кимга мухлислик қилади? Кутилмаган жавобОтабек Умаров жаҳон чемпионатида кимга мухлислик қилади? Кутилмаган жавобБугун, 19:12“Диско раққоси” юлдузи Митҳун Чакраборти ҳозир қандай кўринишда?“Диско раққоси” юлдузи Митҳун Чакраборти ҳозир қандай кўринишда?Кеча, 16:34Улуғбек Раҳматуллаев Озодбек Назарбеков ҳақида кутилмаган воқеани очиқладиУлуғбек Раҳматуллаев Озодбек Назарбеков ҳақида кутилмаган воқеани очиқладиКеча, 11:12“Кечаси бўлса ҳам овқат тайёрлашга эринмайман” - Умидахондан ҳаётий иқрорлар“Кечаси бўлса ҳам овқат тайёрлашга эринмайман” - Умидахондан ҳаётий иқрорларКеча, 09:45
ЭълонларҲамкорлик учун
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
Женисбек Пиязов Озода Нурсаидованинг концертига бостириб кириб борди, вазият жиддийлашмоқда!
Женисбек Пиязов Озода Нурсаидованинг концертига бостириб кириб борди, вазият жиддийлашмоқда!
Гули Асалхўжаева учинчи бор неварали бўлди
Гули Асалхўжаева учинчи бор неварали бўлди
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
Женисбек Пиязов Озода Нурсаидовани судга бермоқчи экан
Женисбек Пиязов Озода Нурсаидовани судга бермоқчи экан