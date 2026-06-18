Юлдуз Турдиева блогерлар билан ҳамкорлик ҳақида очиқ гапирди (видео)
Хонанда Юлдуз Турдиева “Наво меҳмонда” дастуридаги суҳбат давомида бугунги кунда санъаткорлар ва блогерлар ўртасидаги ҳамкорлик масаласига ўз муносабатини билдирди.
Бошловчи томонидан санъаткорларнинг ПР мақсадида блогерлар билан ишлаётгани, аммо хонанданинг бундай йўлдан йироқ экани ҳақидаги фикрлар тилга олиниб, бу борада унинг қарашлари сўралди.
Юлдуз Турдиева эса блогерлар билан ҳамкорликни инкор этмаслигини, аксинча, бундай ҳамкорликнинг фойдали томонлари борлигини таъкидлади. У Ҳолиқжон исмли блогер билан яқинда ҳамкорлик қилганини, блогернинг таклифи билан янги очилган тўйхонада суратга тушганини айтиб ўтди.
Шунингдек, хонанда ўзининг “Ёриманей” қўшиғи премьераси вақтида ҳам блогерларни шахсан таклиф қилганини, улар эса ҳурмат билдириб, қўллаб-қувватлаш учун Самарқандга келишганини эслади.
“Блогерлар билан ҳамкорлик керак. Чунки ҳозир деярли ҳамма Instagramдан фойдаланади. Ҳатто 70-75 ёшли ота-онам ҳам баъзан қўнғироқ қилиб, 'Юлдуз, сени мана бу ерда кўрдик', дейишади”, — дея фикр билдирди хонанда.
Унинг сўзларига кўра, замонавий ахборот майдонида фаол бўлиш ва аудитория билан яқин алоқада қолиш учун блогерлар билан ишлаш муҳим омиллардан бирига айланмоқда.
…