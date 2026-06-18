Сунъий интеллект бўйича “ёпиқ клуб”: АҚШ ва Европа Иттифоқи янги иттифоқ тузмоқда

·0·Техно
Сунъий интеллект бўйича “ёпиқ клуб”: АҚШ ва Европа Иттифоқи янги иттифоқ тузмоқда

Сунъий интеллект (СИ) технологиялари жаҳон сиёсатининг янги қуролига айланмоқда. АҚШ ва Европа мамлакатлари энг илғор СИ-моделларидан фойдаланишда яқин иттифоқчиларга устуворлик берувчи махсус механизмни муҳокама қилмоқда. Бу ташаббус амалда “ишончли ҳамкорлар” учун эксклюзив имкониятлар яратувчи ёпиқ тизим шаклланишини англатади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ушбу стратегик қадам Вашингтоннинг СИ экспорти бўйича сиёсати қатъийлашаётган бир пайтда юзага келди. Хусусан, Доналд Трамп маъмурияти Anthropic компаниясининг энг кучли моделларига чекловлар жорий этганидан сўнг, технологик дунёда хавотирлар кучайди. Эндиликда энг сўнгги ишланмалардан фойдаланиш ҳуқуқи мамлакатларнинг геосиёсий мақомига бевосита боғлиқ бўлиб қолиши мумкин.

Хавфсизлик ва ташқи сиёсий босим

Муҳокамаларга Anthropic компаниясининг Мйтос ва Fable каби юқори қувватли моделларини хорижий мижозларга етказиб бериш чеклангани сабаб бўлди. Ixbt.com маълумотига кўра, мазкур чоралар миллий хавфсизлик нуқтаи назаридан, яни тизимлардаги ўрнатилган чекловларни четлаб ўтиш имконини берувчи заифликлар аниқлангани сабабли кўрилган. Бироқ, кўплаб таҳлилчилар буни технологик босим ўтказиш воситаси сифатида баҳоламоқда.

“Ишончли ҳамкорлик” концепцияси Г7 саммити доирасида АҚШ савдо вазири Говард Лютник ва европалик дипломатлар ўртасида кўриб чиқилди. Режага кўра, Вашингтоннинг яқин иттифоқчилари деб тан олинган давлатларгагина фронтиер-даражасидаги (энг юқори босқич) моделларга кириш ҳуқуқи берилади. Бу эса жаҳон бозорида технологик тенгсизликни келтириб чиқариши мумкин.

Технологик гигантлар ва Европанинг муносабати

Музокараларда нафақат сиёсатчилар, балки соҳа етакчилари ҳам иштирок этмоқда. Хусусан, Anthropic бош директори Дария Амодеи ва OpenAI раҳбари Sam Altman ушбу жараёнларда фаол қатнашиши кутилмоқда. Европа Комиссияси эса Вашингтондан киритилган чекловлар бўйича аниқ изоҳ талаб қилди. Комиссия вице-президенти Хенна Вирккунен чоралар каmsитувчи характерга эга бўлмаслиги кераклигини таъкидлади.

Ҳозирги вазиятда Европа ўзининг технологик мустақиллигини таъминлашга ҳам ҳаракат қилмоқда. Гарчи Европа компаниялари OpenAI ёки Google каби гигантлардан ортда қолаётган бўлса-да, Брюссел ўз СИ-технологияларини ривожлантиришга сармояларни кўпайтирмоқда. Бу АҚШ ишланмаларига бўлган қарамликни камайтириш стратегиясининг бир қисмидир.

АҚШнинг ўзида ҳам бу чекловлар танқидга учради. Apple, Amazon ва Google каби гигантларни бирлаштирган СИИА ассоциацияси экспорт чекловлари Америка технологияларининг глобал тарқалишига зарар етказиши ҳақида огоҳлантирди. Бугунги кунда СИ нафақат иқтисодий, балки миллий хавфсизликнинг ажралмас қисмига айланиб, дунёни янги технологик рақобат майдонига айлантирмоқда.

Сунъий IntelлектАҚШOpenAIТехнологияAnthropic
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Google янги турдаги реКAPTЧА тизимини синовдан ўтказмоқда: Энди қўл ҳаракати талаб этиладиGoogle янги турдаги реКAPTЧА тизимини синовдан ўтказмоқда: Энди қўл ҳаракати талаб этиладиБугун, 08:22Elon Musk компанияси янги авлод Пруфрокк МБ2 бурғулаш қурилмасини ишга туширдиElon Musk компанияси янги авлод Пруфрокк МБ2 бурғулаш қурилмасини ишга туширдиБугун, 07:28Computex 2026: Окйпус компанияси ўзгарувчан геометрияли совитиш тизимларини тақдим этдиComputex 2026: Окйпус компанияси ўзгарувчан геометрияли совитиш тизимларини тақдим этдиБугун, 07:23Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловадаПлайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловадаБугун, 07:00NASA Марсни тадқиқ қилиш учун Эрик Шмидтнинг Relativity Space компаниясини танладиNASA Марсни тадқиқ қилиш учун Эрик Шмидтнинг Relativity Space компаниясини танладиБугун, 06:29Elon Musk: Grok сунъий интеллекти 2026-йилга қадар тўлиқ метражли фильмлар яратадиElon Musk: Grok сунъий интеллекти 2026-йилга қадар тўлиқ метражли фильмлар яратадиБугун, 06:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди