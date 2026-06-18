Дасиа энг арзон электромобиллардан бири бўлган Нев Спринг моделини тақдим этади

·0·Авто
Дасиа энг арзон электромобиллардан бири бўлган Нев Спринг моделини тақдим этади

Руминиянинг Дасиа бренди ўзининг энг машҳур ва ҳамёнбоп моделларидан бири бўлган Спринг электромобилининг янги авлодини чиқаришга тайёргарлик кўрмоқда. Компания вакилларининг маълум қилишича, янги модел Нев Спринг деб номланади ва у Европа бозорида ўз сегментининг энг арзон вакилларидан бири бўлиб қолади. Ушбу қадам бренднинг электр транспорти бозоридаги позициясини янада мустаҳкамлашга хизмат қилади. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Янги авлод автомобили Renault Твинго модели билан бир хил платформада қурилган бўлиб, у ҳозирги Хитойда ишлаб чиқарилаётган Спринг моделидан фарқли ўлароқ, тўлиқ Европада йиғилади. Дасиа раҳбарияти "Спринг" номини сақлаб қолишга қарор қилди, чунки бу бренд аллақачон истеъмолчилар орасида ишончли ва ҳамёнбоп электромобил сифатида танилиб улгурган. Нев Спринг ва амалдаги модел маълум муддат бозорда параллел равишда сотилиши кутилмоқда.

Техник хусусиятлар ва дизайндаги ўзгаришлар

Дасиа Нев Спринг ташқи кўринишидан Renault Твинго моделига ўхшаб кетса-да, ўзига хос дизайн элементларига эга бўлади. Хусусан, у Дасиа брендининг кроссоверларига хос бўлган агрессивроқ услубда ишланади. Автомобил бироз кенгроқ ва узунроқ бўлиб, ички салонда тўртта тўлиқ ўриндиқ ва кенг юкхонага эга бўлиши тасдиқланган. Маълумот учун, унинг "эгизаги" бўлган Твинго 360 литрли юкхонага эга.

Ҳозирча аниқ техник кўрсаткичлар ошкор этилмаган бўлса-да, мутахассислар Нев Спринг 27,5 кВ/соат қувватга эга аккумулятор билан жиҳозланишини тахмин қилмоқдалар. Бу эса бир марта қувватланиш орқали тахминан 260 километр масофани босиб ўтиш имконини беради. Бундай кўрсаткич шаҳар ичидаги кундалик ҳаракатланиш учун идеал ечим ҳисобланади.

Нарх ва бозор истиқболлари

Дасиа брендининг асосий устунлиги унинг нарх сиёсатида қолади. Нев Спринг моделининг бошланғич нархи 18 000 евродан (тахминан 15 600 фунт стерлинг) паст бўлиши кутилмоқда. Бу эса уни нафақат Твинго моделидан, балки бозордаги деярли барча рақобатчиларидан арзонроқ қилади. Ўзбекистон автомобил бозорида ҳам арзон электромобилларга талаб ортиб бораётганини ҳисобга олса, ушбу модел келажакда маҳаллий истеъмолчилар учун ҳам қизиқарли бўлиши мумкин.

Компания келгуси тўрт йил ичида яна учта янги электр моделини чиқаришни режалаштирган. Улардан бири машҳур Сандеро хетчбекининг электр версияси бўлиши аллақачон тасдиқланган. Дасиа маҳсулотлар бўйича директори Патрисе Левй-Бенчетоннинг Autocar нашрига берган интервюсига кўра, янги моделлар бренднинг "кўп энергияли" стратегиясининг бир қисми бўлади.

Нев Спринг моделининг расмий тақдимоти жорий йилнинг октябрь ойида Париж автосалонида бўлиб ўтиши кутилмоқда. Айнан ўша ерда автомобилнинг барча динамик хусусиятлари ва сотувга чиқиш санаси эълон қилинади.

ДасиаНев СпрингЭлектромобилАвто ЯнгиликларRenault Твинго
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Масерати ўзининг энг машҳур моделларини янгилади: Грантурисмо ва Грекале янада тажовузкорМасерати ўзининг энг машҳур моделларини янгилади: Грантурисмо ва Грекале янада тажовузкорБугун, 08:27Ҳамёнбоп кроссоверлар қироли: Янги Дасиа Дустер ўз мавқеини мустаҳкамламоқдаҲамёнбоп кроссоверлар қироли: Янги Дасиа Дустер ўз мавқеини мустаҳкамламоқдаБугун, 06:21Янгиланган УAZ Патриот якуний синовлардан ўтмоқда: янги двигател ва ўзгарган дизайнЯнгиланган УAZ Патриот якуний синовлардан ўтмоқда: янги двигател ва ўзгарган дизайнБугун, 05:28Россия бозорида Соларис ҲК кроссоверлари танқислиги юзага келди: нархлар кўтарилмоқдаРоссия бозорида Соларис ҲК кроссоверлари танқислиги юзага келди: нархлар кўтарилмоқдаБугун, 03:30BMW 27 йиллик танаффусдан сўнг Ле-Ман пойгаларида тарихий натижани қайд этдиBMW 27 йиллик танаффусдан сўнг Ле-Ман пойгаларида тарихий натижани қайд этдиБугун, 21:52BMW X5 янги авлоди тарихда илк бор беш хил куч қурилмаси билан тақдим этиладиBMW X5 янги авлоди тарихда илк бор беш хил куч қурилмаси билан тақдим этиладиКеча, 17:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди