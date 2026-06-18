Дасиа энг арзон электромобиллардан бири бўлган Нев Спринг моделини тақдим этади
Руминиянинг Дасиа бренди ўзининг энг машҳур ва ҳамёнбоп моделларидан бири бўлган Спринг электромобилининг янги авлодини чиқаришга тайёргарлик кўрмоқда. Компания вакилларининг маълум қилишича, янги модел Нев Спринг деб номланади ва у Европа бозорида ўз сегментининг энг арзон вакилларидан бири бўлиб қолади. Ушбу қадам бренднинг электр транспорти бозоридаги позициясини янада мустаҳкамлашга хизмат қилади. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Янги авлод автомобили Renault Твинго модели билан бир хил платформада қурилган бўлиб, у ҳозирги Хитойда ишлаб чиқарилаётган Спринг моделидан фарқли ўлароқ, тўлиқ Европада йиғилади. Дасиа раҳбарияти "Спринг" номини сақлаб қолишга қарор қилди, чунки бу бренд аллақачон истеъмолчилар орасида ишончли ва ҳамёнбоп электромобил сифатида танилиб улгурган. Нев Спринг ва амалдаги модел маълум муддат бозорда параллел равишда сотилиши кутилмоқда.
Техник хусусиятлар ва дизайндаги ўзгаришларДасиа Нев Спринг ташқи кўринишидан Renault Твинго моделига ўхшаб кетса-да, ўзига хос дизайн элементларига эга бўлади. Хусусан, у Дасиа брендининг кроссоверларига хос бўлган агрессивроқ услубда ишланади. Автомобил бироз кенгроқ ва узунроқ бўлиб, ички салонда тўртта тўлиқ ўриндиқ ва кенг юкхонага эга бўлиши тасдиқланган. Маълумот учун, унинг "эгизаги" бўлган Твинго 360 литрли юкхонага эга.
Ҳозирча аниқ техник кўрсаткичлар ошкор этилмаган бўлса-да, мутахассислар Нев Спринг 27,5 кВ/соат қувватга эга аккумулятор билан жиҳозланишини тахмин қилмоқдалар. Бу эса бир марта қувватланиш орқали тахминан 260 километр масофани босиб ўтиш имконини беради. Бундай кўрсаткич шаҳар ичидаги кундалик ҳаракатланиш учун идеал ечим ҳисобланади.
Нарх ва бозор истиқболлариДасиа брендининг асосий устунлиги унинг нарх сиёсатида қолади. Нев Спринг моделининг бошланғич нархи 18 000 евродан (тахминан 15 600 фунт стерлинг) паст бўлиши кутилмоқда. Бу эса уни нафақат Твинго моделидан, балки бозордаги деярли барча рақобатчиларидан арзонроқ қилади. Ўзбекистон автомобил бозорида ҳам арзон электромобилларга талаб ортиб бораётганини ҳисобга олса, ушбу модел келажакда маҳаллий истеъмолчилар учун ҳам қизиқарли бўлиши мумкин.
Компания келгуси тўрт йил ичида яна учта янги электр моделини чиқаришни режалаштирган. Улардан бири машҳур Сандеро хетчбекининг электр версияси бўлиши аллақачон тасдиқланган. Дасиа маҳсулотлар бўйича директори Патрисе Левй-Бенчетоннинг Autocar нашрига берган интервюсига кўра, янги моделлар бренднинг "кўп энергияли" стратегиясининг бир қисми бўлади.
Нев Спринг моделининг расмий тақдимоти жорий йилнинг октябрь ойида Париж автосалонида бўлиб ўтиши кутилмоқда. Айнан ўша ерда автомобилнинг барча динамик хусусиятлари ва сотувга чиқиш санаси эълон қилинади.
…