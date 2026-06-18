Масерати ўзининг энг машҳур моделларини янгилади: Грантурисмо ва Грекале янада тажовузкор
Италиянинг ҳашаматли автомобиллар ишлаб чиқарувчиси Масерати ўзининг Грантурисмо, Гранкабрио ва Грекале моделларини тубдан янгилади. Ушбу янгиланиш нафақат ташқи кўринишни, балки техник имкониятларни ҳам қамраб олиб, бренднинг флагман суперкарларидан олинган янги дизайн тилини ўзида мужассам этган. Янгиланган моделлар энди янада қувватли ва замонавий технологиялар билан жиҳозланган. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Дизайн бўлими раҳбари Клаус Буссе сўзларига кўра, янги қиёфа МКПура суперкаридан илҳомланган бўлиб, у автомобилларга янада тажовузкор ва спортча кўриниш бағишлайди. Автомобилларнинг олд қисми пастроқ ва кенгроқ кўринишга эга бўлиб, бу уларнинг йўлдаги барқарорлигини визуал жиҳатдан таъкидлайди. Дизайнерлар буни "мақсадли нафосат" деб аташмоқда, яни ҳар бир чизиқ нафақат гўзаллик, балки аэродинамик самарадорликка ҳам хизмат қилади.
Техник қувват ва янги имкониятларГрантурисмо ва Гранкабрио Трофео моделларидаги 3,0 литрли, икки турболи V6 двигатели сезиларли даражада кучайтирилди. Эндиликда ушбу агрегат 582 от кучини тақдим этади, бу аввалги кўрсаткичдан 40 от кучига кўпдир. Муҳандислар турбо босимини ошириш ва двигателнинг ишлаш чизиқлилигини яхшилаш орқали ҳайдовчига янада спортча тажриба тақдим этишга эришдилар.
Масерати муҳандислик бўлими раҳбари Давиде Данесин таъкидлашича, саккиз поғонали автоматик узатмалар қутиси ҳам қайта созланган. Бу эса витеслар алмашинувини тезлаштириб, автомобилнинг динамикасини оширади. Шунингдек, янгиланган чиқариш тизими (эхҳауст) ҳайдаш пайтида янада кучли ва ёқимли товуш чиқаришга мослаштирилган.
Яна бир муҳим янгилик — "Коунтрй" (қишлоқ) ҳайдаш режимининг жорий этилиши бўлди. Ушбу режим нотекис йўлларда ҳаракатланиш учун мўлжалланган бўлиб, у автомобил клиренцини (йўлдан баландлигини) 25 мм га кўтаради. Шу билан бирга, амортизаторлар юmsҳатилиб, двигател қуввати силлиқроқ узатилади. Бу Масерати моделларидан ҳар куни, ҳатто йўл қопламаси идеал бўлмаган шароитларда ҳам фойдаланиш имконини беради.
Электр моделларидаги инқилобЭлектр двигателли Грантурисмо ва Гранкабрио Фолгоре моделларида қувват ўзгармаган бўлса-да, уларнинг бир қувватланишдаги юриш масофаси сезиларли даражада ошди. Аввалги 450 км (280 мил) ўрнига энди бу кўрсаткич 540 км га (335 мил) етди. Бунга қуйидаги технологик ечимлар орқали эришилди:
- Олд двигателни керак бўлмаганда (масалан, трассада бир маромда юрганда) автоматик ўчириш тизими;
- Ғилдиракларнинг айланишга қаршилигини камайтириш;
- Электр назорат алгоритмларини оптималлаштириш орқали реал шароитдаги самарадорликни ошириш.
…