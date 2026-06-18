Масерати ўзининг энг машҳур моделларини янгилади: Грантурисмо ва Грекале янада тажовузкор

·0·Авто
Масерати ўзининг энг машҳур моделларини янгилади: Грантурисмо ва Грекале янада тажовузкор

Италиянинг ҳашаматли автомобиллар ишлаб чиқарувчиси Масерати ўзининг Грантурисмо, Гранкабрио ва Грекале моделларини тубдан янгилади. Ушбу янгиланиш нафақат ташқи кўринишни, балки техник имкониятларни ҳам қамраб олиб, бренднинг флагман суперкарларидан олинган янги дизайн тилини ўзида мужассам этган. Янгиланган моделлар энди янада қувватли ва замонавий технологиялар билан жиҳозланган. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Дизайн бўлими раҳбари Клаус Буссе сўзларига кўра, янги қиёфа МКПура суперкаридан илҳомланган бўлиб, у автомобилларга янада тажовузкор ва спортча кўриниш бағишлайди. Автомобилларнинг олд қисми пастроқ ва кенгроқ кўринишга эга бўлиб, бу уларнинг йўлдаги барқарорлигини визуал жиҳатдан таъкидлайди. Дизайнерлар буни "мақсадли нафосат" деб аташмоқда, яни ҳар бир чизиқ нафақат гўзаллик, балки аэродинамик самарадорликка ҳам хизмат қилади.

Техник қувват ва янги имкониятлар

Грантурисмо ва Гранкабрио Трофео моделларидаги 3,0 литрли, икки турболи V6 двигатели сезиларли даражада кучайтирилди. Эндиликда ушбу агрегат 582 от кучини тақдим этади, бу аввалги кўрсаткичдан 40 от кучига кўпдир. Муҳандислар турбо босимини ошириш ва двигателнинг ишлаш чизиқлилигини яхшилаш орқали ҳайдовчига янада спортча тажриба тақдим этишга эришдилар.

Масерати муҳандислик бўлими раҳбари Давиде Данесин таъкидлашича, саккиз поғонали автоматик узатмалар қутиси ҳам қайта созланган. Бу эса витеслар алмашинувини тезлаштириб, автомобилнинг динамикасини оширади. Шунингдек, янгиланган чиқариш тизими (эхҳауст) ҳайдаш пайтида янада кучли ва ёқимли товуш чиқаришга мослаштирилган.

Яна бир муҳим янгилик — "Коунтрй" (қишлоқ) ҳайдаш режимининг жорий этилиши бўлди. Ушбу режим нотекис йўлларда ҳаракатланиш учун мўлжалланган бўлиб, у автомобил клиренцини (йўлдан баландлигини) 25 мм га кўтаради. Шу билан бирга, амортизаторлар юmsҳатилиб, двигател қуввати силлиқроқ узатилади. Бу Масерати моделларидан ҳар куни, ҳатто йўл қопламаси идеал бўлмаган шароитларда ҳам фойдаланиш имконини беради.

Электр моделларидаги инқилоб

Электр двигателли Грантурисмо ва Гранкабрио Фолгоре моделларида қувват ўзгармаган бўлса-да, уларнинг бир қувватланишдаги юриш масофаси сезиларли даражада ошди. Аввалги 450 км (280 мил) ўрнига энди бу кўрсаткич 540 км га (335 мил) етди. Бунга қуйидаги технологик ечимлар орқали эришилди:

  • Олд двигателни керак бўлмаганда (масалан, трассада бир маромда юрганда) автоматик ўчириш тизими;
  • Ғилдиракларнинг айланишга қаршилигини камайтириш;
  • Электр назорат алгоритмларини оптималлаштириш орқали реал шароитдаги самарадорликни ошириш.
Автомобилларнинг ички қисми ҳам эътибордан четда қолмади. Грантурисмо ва Гранкабрио салонида янги материаллардан фойдаланилган, витес алмаштириш тугмалари эса сенсорли (ҳаптик феедбакк) металл элементлар билан алмаштирилган. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу ўзгаришлар Масерати брендини ҳашаматли спорт автомобиллари бозорида ўз ўрнини янада мустаҳкамлашга хизмат қилади.

МасератиГрантурисмоАвтомобилТехнологияСуперкар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дасиа энг арзон электромобиллардан бири бўлган Нев Спринг моделини тақдим этадиДасиа энг арзон электромобиллардан бири бўлган Нев Спринг моделини тақдим этадиБугун, 08:20Ҳамёнбоп кроссоверлар қироли: Янги Дасиа Дустер ўз мавқеини мустаҳкамламоқдаҲамёнбоп кроссоверлар қироли: Янги Дасиа Дустер ўз мавқеини мустаҳкамламоқдаБугун, 06:21Янгиланган УAZ Патриот якуний синовлардан ўтмоқда: янги двигател ва ўзгарган дизайнЯнгиланган УAZ Патриот якуний синовлардан ўтмоқда: янги двигател ва ўзгарган дизайнБугун, 05:28Россия бозорида Соларис ҲК кроссоверлари танқислиги юзага келди: нархлар кўтарилмоқдаРоссия бозорида Соларис ҲК кроссоверлари танқислиги юзага келди: нархлар кўтарилмоқдаБугун, 03:30BMW 27 йиллик танаффусдан сўнг Ле-Ман пойгаларида тарихий натижани қайд этдиBMW 27 йиллик танаффусдан сўнг Ле-Ман пойгаларида тарихий натижани қайд этдиБугун, 21:52BMW X5 янги авлоди тарихда илк бор беш хил куч қурилмаси билан тақдим этиладиBMW X5 янги авлоди тарихда илк бор беш хил куч қурилмаси билан тақдим этиладиКеча, 17:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди