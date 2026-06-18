Google янги турдаги реКAPTЧА тизимини синовдан ўтказмоқда: Энди қўл ҳаракати талаб этилади
Google компанияси сунъий интеллект ботларига қарши курашишнинг мутлақо янги усулини синовдан ўтказишни бошлади. Эндиликда фойдаланувчилар ўзларининг ҳақиқий инсон эканликларини исботлаш учун камера қаршисида қўллари билан махсус ҳаракатларни амалга оширишлари керак бўлади. Бу технология анъанавий расмларни танлаш ёки қийшиқ ҳарфларни киритиш усулларидан воз кечиш сари ташланган навбатдаги қадамдир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, янги реКAPTЧА тизими фойдаланувчидан камерага кириш рухсатини сўрайди ва оддий имо-ишораларни бажаришни таклиф қилади. Тизим қисқа видеони таҳлил қилиб, инсон кафтининг 21 та асосий нуқтасини (координатасини) аниқлайди. Мана шу ўлчовлар тўплами орқали алгоритмлар ҳаракатнинг жонли инсон ёки автоматлаштирилган скрипт томонидан бажарилаётганини ажратиб олади.
Хавфсизлик ва махфийлик масалалариGoogle вакиллари ушбу жараёнда фойдаланувчиларнинг шахсий маълумотлари хавф остида қолмаслигини таъкидламоқда. Компания баёнотига кўра, видео фойдаланувчи шахсига боғланмайди, аудио ёзиб олинмайди ва текширув якунланиши билан барча видео материаллар дарҳол ўчириб ташланади. Бу усул технологик тилда "ливенесс детектион" (тирикликни аниқлаш) деб аталади.
Янги тизимнинг жорий этилиши сунъий интеллект агентларининг ривожланиши билан боғлиқ. Ҳозирги кунда замонавий ботлар оддий визуал КAPTЧА тестларини осонликча айланиб ўтмоқда. Янги ёндашув эса аккаунтларни оммавий рўйхатдан ўтказиш, ўғирланган пароллар ёрдамида тизимга киришга уриниш ва бошқа турдаги онлайн фирибгарликларга қарши самарали тўсиқ бўлиши кутилмоқда.
Фойдаланувчиларнинг муносабати ва танқидларБироқ, ушбу янгилик киберхавфсизлик мутахассислари ва оддий фойдаланувчилар орасида жиддий баҳсларга сабаб бўлди. Кўпчилик камерадан фойдаланиш мажбурияти шахсий дахлсизликка тажовуз эканлигини таъкидламоқда. Х ижтимоий тармоғидаги муҳокамаларда фойдаланувчилар биометрик маълумотларнинг онлайн идентификацияга бунчалик фаол кириб келишидан хавотир билдирган.
Танқидчиларнинг яна бир гуруҳи ушбу усулнинг самарадорлигига шубҳа билан қарамоқда. Уларнинг фикрича, хакерлар виртуал камералар ёки синтез қилинган (деэпфаке) видеолар ёрдамида бу тизимни ҳам алдаш йўлларини топишлари мумкин. Шунга қарамай, Google қўл ҳаракатларини тушуниш технологиялари устида ишлашда давом этмоқда.
Эслатиб ўтамиз, Google аввалроқ Google Меет платформасида қўл кўтариш имо-ишорасини таниш функциясини жорий қилган эди. Шунингдек, компания келажакда камерага эҳтиёж қолдирмасдан, акустик сигналлар ёрдамида қўл ҳаракатларини кузатиш имконини берувчи технологиялар устида ҳам патент тадқиқотларини олиб бормоқда. Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам ушбу янгилик яқин келажакда Google хизматларидан фойдаланишда одатий ҳолга айланиши мумкин.
…