Google янги турдаги реКAPTЧА тизимини синовдан ўтказмоқда: Энди қўл ҳаракати талаб этилади

·0·Техно
Google янги турдаги реКAPTЧА тизимини синовдан ўтказмоқда: Энди қўл ҳаракати талаб этилади

Google компанияси сунъий интеллект ботларига қарши курашишнинг мутлақо янги усулини синовдан ўтказишни бошлади. Эндиликда фойдаланувчилар ўзларининг ҳақиқий инсон эканликларини исботлаш учун камера қаршисида қўллари билан махсус ҳаракатларни амалга оширишлари керак бўлади. Бу технология анъанавий расмларни танлаш ёки қийшиқ ҳарфларни киритиш усулларидан воз кечиш сари ташланган навбатдаги қадамдир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, янги реКAPTЧА тизими фойдаланувчидан камерага кириш рухсатини сўрайди ва оддий имо-ишораларни бажаришни таклиф қилади. Тизим қисқа видеони таҳлил қилиб, инсон кафтининг 21 та асосий нуқтасини (координатасини) аниқлайди. Мана шу ўлчовлар тўплами орқали алгоритмлар ҳаракатнинг жонли инсон ёки автоматлаштирилган скрипт томонидан бажарилаётганини ажратиб олади.

Хавфсизлик ва махфийлик масалалари

Google вакиллари ушбу жараёнда фойдаланувчиларнинг шахсий маълумотлари хавф остида қолмаслигини таъкидламоқда. Компания баёнотига кўра, видео фойдаланувчи шахсига боғланмайди, аудио ёзиб олинмайди ва текширув якунланиши билан барча видео материаллар дарҳол ўчириб ташланади. Бу усул технологик тилда "ливенесс детектион" (тирикликни аниқлаш) деб аталади.

Янги тизимнинг жорий этилиши сунъий интеллект агентларининг ривожланиши билан боғлиқ. Ҳозирги кунда замонавий ботлар оддий визуал КAPTЧА тестларини осонликча айланиб ўтмоқда. Янги ёндашув эса аккаунтларни оммавий рўйхатдан ўтказиш, ўғирланган пароллар ёрдамида тизимга киришга уриниш ва бошқа турдаги онлайн фирибгарликларга қарши самарали тўсиқ бўлиши кутилмоқда.

Фойдаланувчиларнинг муносабати ва танқидлар

Бироқ, ушбу янгилик киберхавфсизлик мутахассислари ва оддий фойдаланувчилар орасида жиддий баҳсларга сабаб бўлди. Кўпчилик камерадан фойдаланиш мажбурияти шахсий дахлсизликка тажовуз эканлигини таъкидламоқда. Х ижтимоий тармоғидаги муҳокамаларда фойдаланувчилар биометрик маълумотларнинг онлайн идентификацияга бунчалик фаол кириб келишидан хавотир билдирган.

Танқидчиларнинг яна бир гуруҳи ушбу усулнинг самарадорлигига шубҳа билан қарамоқда. Уларнинг фикрича, хакерлар виртуал камералар ёки синтез қилинган (деэпфаке) видеолар ёрдамида бу тизимни ҳам алдаш йўлларини топишлари мумкин. Шунга қарамай, Google қўл ҳаракатларини тушуниш технологиялари устида ишлашда давом этмоқда.

Эслатиб ўтамиз, Google аввалроқ Google Меет платформасида қўл кўтариш имо-ишорасини таниш функциясини жорий қилган эди. Шунингдек, компания келажакда камерага эҳтиёж қолдирмасдан, акустик сигналлар ёрдамида қўл ҳаракатларини кузатиш имконини берувчи технологиялар устида ҳам патент тадқиқотларини олиб бормоқда. Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам ушбу янгилик яқин келажакда Google хизматларидан фойдаланишда одатий ҳолга айланиши мумкин.

GoogleРеКAPTЧАТехнологияСунъий IntelлектКиберхавфсизлик
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сунъий интеллект бўйича “ёпиқ клуб”: АҚШ ва Европа Иттифоқи янги иттифоқ тузмоқдаСунъий интеллект бўйича “ёпиқ клуб”: АҚШ ва Европа Иттифоқи янги иттифоқ тузмоқдаБугун, 08:28Elon Musk компанияси янги авлод Пруфрокк МБ2 бурғулаш қурилмасини ишга туширдиElon Musk компанияси янги авлод Пруфрокк МБ2 бурғулаш қурилмасини ишга туширдиБугун, 07:28Computex 2026: Окйпус компанияси ўзгарувчан геометрияли совитиш тизимларини тақдим этдиComputex 2026: Окйпус компанияси ўзгарувчан геометрияли совитиш тизимларини тақдим этдиБугун, 07:23Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловадаПлайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловадаБугун, 07:00NASA Марсни тадқиқ қилиш учун Эрик Шмидтнинг Relativity Space компаниясини танладиNASA Марсни тадқиқ қилиш учун Эрик Шмидтнинг Relativity Space компаниясини танладиБугун, 06:29Elon Musk: Grok сунъий интеллекти 2026-йилга қадар тўлиқ метражли фильмлар яратадиElon Musk: Grok сунъий интеллекти 2026-йилга қадар тўлиқ метражли фильмлар яратадиБугун, 06:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди