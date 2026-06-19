Тоттенхем ҳимоя чизиғини кучайтирди: Ян Паул ван Хекке 52 миллион фунтга трансфер қилинди
Лондоннинг Тоттенхем клуби ёзги трансфер ойнасидаги навбатдаги йирик харидни амалга оширди. Англия Премер-лигаси вакили Брайтон жамоасининг марказий ҳимоячиси Ян Паул ван Хекке билан шартнома имзолаганини расман эълон қилди. Ушбу трансфер Лондон клуби учун ҳимоя чизиғини мустаҳкамлаш йўлидаги муҳим қадам бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com нашри хабарига кўра, нидерландиялик футболчи учун Тоттенхем 52 миллион фунт стерлинг (тахминан 69 миллион доллар) миқдорида маблағ сарфлаган. 26 ёшли ҳимоячи клуб билан узоқ муддатли шартнома имзолади. Ван Хекке жорий мавсумда Тоттенхем сафига келиб қўшилган учинчи йирик трансферга айланди. Бунгача жамоа эркин агент сифатида Маркос Сенеси ва Энди Робертсонни ўз сафига қўшиб олган эди.
Де Зерби ва ван Хекке: Эски танишларнинг янги ҳамкорлигиМазкур трансфернинг амалга ошишида Тоттенхем бош мураббийи Роберто Де Зерби асосий рол ўйнади. Италиялик мутахассис Брайтон клубидаги фаолияти давомида ван Хекке билан бирга ишлаган ва унинг имкониятларини жуда яхши билади. Мураббий ва футболчи ўртасидаги илиқ муносабатлар нидерландиялик ҳимоячининг айнан Лондон клубини танлашига сабаб бўлган омиллардан бири сифатида кўрилмоқда.
"Тоттенхем каби буюк клуб аъзосига айланиш мен учун катта шараф. Бу ҳақиқий орзунинг ушалишидир. Бош мураббий билан мустаҳкам алоқаларимиз бор ва у билан яна бирга ишлашни интиқлик билан кутяпман. Шунингдек, терма жамоадошим Микки ван де Вен ҳам клуб ҳақида жуда ижобий фикрлар билдирди", — дея таъкидлади футболчи клуб расмий сайтига берган интервюсида.
Клуб спорт директори Ёхан Ланге ҳам ушбу трансфер тасодифий эмаслигини, футболчи узоқ вақт давомида скаутлар кузатувида бўлганини маълум қилди. Лангенинг сўзларига кўра, ван Хекке нафақат техник маҳорати, балки ўзининг профессионал характери ва етуклиги билан ҳам жамоанинг узоқ муддатли режалари учун мос келади.
Статистика ва мураббийнинг ишончиЎтган мавсумда Ян Паул ван Хекке Брайтон таркибида барча мусобақаларда 40 та ўйинда майдонга тушиб, 3 та гол ва 3 та голли узатмага муаллифлик қилган. Бу марказий ҳимоячи учун анча юқори кўрсаткич ҳисобланади. У ўзининг жисмоний ҳолати ва тўп билан ишлаш қобилияти билан Премер-лиганинг энг ишончли ҳимоячиларидан бири сифатида ном қозонган.
Роберто Де Зерби ўзининг ҳужумкор ва кенг қамровли ўйин тизимида ван Хеккенинг ўрни беқиёс бўлишига ишонмоқда. Мураббийнинг фикрича, футболчининг тўпни ўйинга киритишдаги жасорати ва майдонни кўра олиш қобилияти Тоттенхемнинг янги услубига тўлиқ мос тушади. Ҳозирда футболчи Нидерландия терма жамоаси билан жаҳон чемпионатида иштирок этаётган бўлса-да, тез орада янги жамоаси ихтиёрига келиб қўшилади.
…