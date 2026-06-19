Тоттенхем ҳимоя чизиғини кучайтирди: Ян Паул ван Хекке 52 миллион фунтга трансфер қилинди

·19·Спорт
Тоттенхем ҳимоя чизиғини кучайтирди: Ян Паул ван Хекке 52 миллион фунтга трансфер қилинди

Лондоннинг Тоттенхем клуби ёзги трансфер ойнасидаги навбатдаги йирик харидни амалга оширди. Англия Премер-лигаси вакили Брайтон жамоасининг марказий ҳимоячиси Ян Паул ван Хекке билан шартнома имзолаганини расман эълон қилди. Ушбу трансфер Лондон клуби учун ҳимоя чизиғини мустаҳкамлаш йўлидаги муҳим қадам бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com нашри хабарига кўра, нидерландиялик футболчи учун Тоттенхем 52 миллион фунт стерлинг (тахминан 69 миллион доллар) миқдорида маблағ сарфлаган. 26 ёшли ҳимоячи клуб билан узоқ муддатли шартнома имзолади. Ван Хекке жорий мавсумда Тоттенхем сафига келиб қўшилган учинчи йирик трансферга айланди. Бунгача жамоа эркин агент сифатида Маркос Сенеси ва Энди Робертсонни ўз сафига қўшиб олган эди.

Де Зерби ва ван Хекке: Эски танишларнинг янги ҳамкорлиги

Мазкур трансфернинг амалга ошишида Тоттенхем бош мураббийи Роберто Де Зерби асосий рол ўйнади. Италиялик мутахассис Брайтон клубидаги фаолияти давомида ван Хекке билан бирга ишлаган ва унинг имкониятларини жуда яхши билади. Мураббий ва футболчи ўртасидаги илиқ муносабатлар нидерландиялик ҳимоячининг айнан Лондон клубини танлашига сабаб бўлган омиллардан бири сифатида кўрилмоқда.

"Тоттенхем каби буюк клуб аъзосига айланиш мен учун катта шараф. Бу ҳақиқий орзунинг ушалишидир. Бош мураббий билан мустаҳкам алоқаларимиз бор ва у билан яна бирга ишлашни интиқлик билан кутяпман. Шунингдек, терма жамоадошим Микки ван де Вен ҳам клуб ҳақида жуда ижобий фикрлар билдирди", — дея таъкидлади футболчи клуб расмий сайтига берган интервюсида.

Клуб спорт директори Ёхан Ланге ҳам ушбу трансфер тасодифий эмаслигини, футболчи узоқ вақт давомида скаутлар кузатувида бўлганини маълум қилди. Лангенинг сўзларига кўра, ван Хекке нафақат техник маҳорати, балки ўзининг профессионал характери ва етуклиги билан ҳам жамоанинг узоқ муддатли режалари учун мос келади.

Статистика ва мураббийнинг ишончи

Ўтган мавсумда Ян Паул ван Хекке Брайтон таркибида барча мусобақаларда 40 та ўйинда майдонга тушиб, 3 та гол ва 3 та голли узатмага муаллифлик қилган. Бу марказий ҳимоячи учун анча юқори кўрсаткич ҳисобланади. У ўзининг жисмоний ҳолати ва тўп билан ишлаш қобилияти билан Премер-лиганинг энг ишончли ҳимоячиларидан бири сифатида ном қозонган.

Роберто Де Зерби ўзининг ҳужумкор ва кенг қамровли ўйин тизимида ван Хеккенинг ўрни беқиёс бўлишига ишонмоқда. Мураббийнинг фикрича, футболчининг тўпни ўйинга киритишдаги жасорати ва майдонни кўра олиш қобилияти Тоттенхемнинг янги услубига тўлиқ мос тушади. Ҳозирда футболчи Нидерландия терма жамоаси билан жаҳон чемпионатида иштирок этаётган бўлса-да, тез орада янги жамоаси ихтиёрига келиб қўшилади.

ТоттенхемТрансферПремер-лигаФутболНидерландия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Швейцария терма жамоаси Босния устидан йирик ғалабани қўлга киритдиШвейцария терма жамоаси Босния устидан йирик ғалабани қўлга киритдиБугун, 21:07Пол Скоулз: Криштиану Роналду Португалия терма жамоаси учун муаммога айландиПол Скоулз: Криштиану Роналду Португалия терма жамоаси учун муаммога айландиБугун, 21:00Элдор Шомуродов: «Бу йўлнинг охири эмас, олдинга интиламиз!»Элдор Шомуродов: «Бу йўлнинг охири эмас, олдинга интиламиз!»Бугун, 20:59Тимур Кападзе терма жамоамизнинг ўйини ҳақида қандай фикр билдирди?Тимур Кападзе терма жамоамизнинг ўйини ҳақида қандай фикр билдирди?Бугун, 20:46Абдуқодир Ҳусанов Ўзбекистон — Колумбия баҳсида жароҳат олган оператор ҳолидан хабар олдиАбдуқодир Ҳусанов Ўзбекистон — Колумбия баҳсида жароҳат олган оператор ҳолидан хабар олдиБугун, 20:44Аббосбек Файзуллаев ЖЧ-2026да ноёб тарихий рекорд ўрнатдиАббосбек Файзуллаев ЖЧ-2026да ноёб тарихий рекорд ўрнатдиБугун, 20:32
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди