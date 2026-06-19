Снап ўзининг сунъий интеллект бўлимини алоҳида Дотмо компаниясига ажратди
Машҳур Snapchat мессенжерига эгалик қилувчи Снап компанияси сунъий интеллект асосидаги видео технологиялар билан шуғулланувчи ички бўлимини мустақил тузилмага айлантиришини эълон қилди. Дотмо деб номланган янги компания интерактив ўйин тажрибаларини яратишга қодир AI-моделларни ишлаб чиқишга ихтисослашади. Ушбу қадам ортида нафақат стратегик кенгайиш, балки юқори технологик тадқиқотларнинг катта молиявий харажатлари ҳам ётибди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
TechCrunch нашри маълумотига кўра, Снап бундай ишларни ички ресурслар ҳисобидан олиб бориш ҳаддан ташқари қимматга тушаётганини тан олган. Дотмо техник жиҳатдан алоҳида компания бўлса-да, у Snapchat билан яқин алоқаларни сақлаб қолади. Хусусан, Снап янги стартапга ўз технологияларини ўйин ва интерактив кўнгилочар платформалар учун мослаштириш лицензиясини тақдим этади.
Молиявий стратегия ва кадрлар алмашинувиЯнги лойиҳанинг жамоаси асосан Снап компаниясининг амалдаги ходимларидан шакллантирилади. Улар ўз иш жойларини тарк этиб, бутунлай Дотмо ривожига киришадилар. Қизиқарли жиҳати шундаки, Снап янги компанияни тўғридан-тўғри молиялаштирмайди. Бунинг ўрнига Снап техник директори (CTO) Боббй Мурпҳй асосий инвестор сифатида чиқади ва шахсий маблағлари билан лойиҳада катта улушга эга бўлади.
Боббй Мурпҳй ўзининг асосий лавозимида қолади ва Снап таркибидаги ГенAI тадқиқотларини бошқаришда давом этади. Снап эса ўз навбатида кадрлар ва лицензия эвазига Дотмо акцияларининг сезиларли қисмини қўлга киритади. Агар янги стартап келажакда муваффақият қозонса, бу она компания учун катта фойда келтириши кутилмоқда.
Харажатларни камайтириш йўлидаги қадамларБу Снап учун жорий йилдаги иккинчи йирик спин-офф, яни бўлиниш жараёнидир. Аввалроқ компания ақлли кўзойнаклар ишлаб чиқарувчи Спекс бўлимини ҳам алоҳида компанияга ажратган эди. Ўшанда Спекс кўзойнакларининг 2200 долларлик юқори нархи инвесторлар орасида хавотир уйғотган ва Снап акциялари нархининг тушишига сабаб бўлган эди.
Компания вакилларининг тушунтиришича, Дотмо жамоаси Снап-нинг асосий бизнес устуворликларига кирмайдиган рақамли тажрибаларни яратишга эътибор қаратади. Бироқ, келажакда ушбу ишланмалар Snapchat экотизимига интеграция қилиниши ҳам истисно этилмайди. Бу каби спин-офф стратегияси компанияларга қуйидаги имкониятларни беради:
- Молиявий юкни камайтириш ва харажатларни оптималлаштириш;
- Муайян технологик активларни инвесторларга яққолроқ кўрсатиш;
- Жамоага операцион мослашувчанлик ва эркинлик бериш;
- Ташқи инвестицияларни жалб қилиш жараёнини осонлаштириш.
…