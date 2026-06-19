Снап ўзининг сунъий интеллект бўлимини алоҳида Дотмо компаниясига ажратди

·0·Техно
Снап ўзининг сунъий интеллект бўлимини алоҳида Дотмо компаниясига ажратди

Машҳур Snapchat мессенжерига эгалик қилувчи Снап компанияси сунъий интеллект асосидаги видео технологиялар билан шуғулланувчи ички бўлимини мустақил тузилмага айлантиришини эълон қилди. Дотмо деб номланган янги компания интерактив ўйин тажрибаларини яратишга қодир AI-моделларни ишлаб чиқишга ихтисослашади. Ушбу қадам ортида нафақат стратегик кенгайиш, балки юқори технологик тадқиқотларнинг катта молиявий харажатлари ҳам ётибди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

TechCrunch нашри маълумотига кўра, Снап бундай ишларни ички ресурслар ҳисобидан олиб бориш ҳаддан ташқари қимматга тушаётганини тан олган. Дотмо техник жиҳатдан алоҳида компания бўлса-да, у Snapchat билан яқин алоқаларни сақлаб қолади. Хусусан, Снап янги стартапга ўз технологияларини ўйин ва интерактив кўнгилочар платформалар учун мослаштириш лицензиясини тақдим этади.

Молиявий стратегия ва кадрлар алмашинуви

Янги лойиҳанинг жамоаси асосан Снап компаниясининг амалдаги ходимларидан шакллантирилади. Улар ўз иш жойларини тарк этиб, бутунлай Дотмо ривожига киришадилар. Қизиқарли жиҳати шундаки, Снап янги компанияни тўғридан-тўғри молиялаштирмайди. Бунинг ўрнига Снап техник директори (CTO) Боббй Мурпҳй асосий инвестор сифатида чиқади ва шахсий маблағлари билан лойиҳада катта улушга эга бўлади.

Боббй Мурпҳй ўзининг асосий лавозимида қолади ва Снап таркибидаги ГенAI тадқиқотларини бошқаришда давом этади. Снап эса ўз навбатида кадрлар ва лицензия эвазига Дотмо акцияларининг сезиларли қисмини қўлга киритади. Агар янги стартап келажакда муваффақият қозонса, бу она компания учун катта фойда келтириши кутилмоқда.

Харажатларни камайтириш йўлидаги қадамлар

Бу Снап учун жорий йилдаги иккинчи йирик спин-офф, яни бўлиниш жараёнидир. Аввалроқ компания ақлли кўзойнаклар ишлаб чиқарувчи Спекс бўлимини ҳам алоҳида компанияга ажратган эди. Ўшанда Спекс кўзойнакларининг 2200 долларлик юқори нархи инвесторлар орасида хавотир уйғотган ва Снап акциялари нархининг тушишига сабаб бўлган эди.

Компания вакилларининг тушунтиришича, Дотмо жамоаси Снап-нинг асосий бизнес устуворликларига кирмайдиган рақамли тажрибаларни яратишга эътибор қаратади. Бироқ, келажакда ушбу ишланмалар Snapchat экотизимига интеграция қилиниши ҳам истисно этилмайди. Бу каби спин-офф стратегияси компанияларга қуйидаги имкониятларни беради:

  • Молиявий юкни камайтириш ва харажатларни оптималлаштириш;
  • Муайян технологик активларни инвесторларга яққолроқ кўрсатиш;
  • Жамоага операцион мослашувчанлик ва эркинлик бериш;
  • Ташқи инвестицияларни жалб қилиш жараёнини осонлаштириш.
Снап жорий йилда 1000 га яқин ходимини қисқартирганини ҳисобга олса, Дотмо лойиҳасини алоҳида компанияга айлантириш молиявий барқарорликни сақлаб қолиш ва шу билан бирга инновациялардан воз кечмаслик чораси сифатида кўрилмоқда. Эндиликда Дотмо мустақил равишда ташқи инвесторларни жалб қилиш ҳуқуқига ҳам эга бўлади.

СнапSnapchatДотмоСунъий IntelлектТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

OpenAI IPO арафасида: Компания Google афсонаси ва Оқ уй маслаҳатчисини ўз сафига қўшдиOpenAI IPO арафасида: Компания Google афсонаси ва Оқ уй маслаҳатчисини ўз сафига қўшдиБугун, 19:57Й Комбинатор Демо Дай: Сунъий интеллект ва мудофаа технологиялари бозорида янги даврЙ Комбинатор Демо Дай: Сунъий интеллект ва мудофаа технологиялари бозорида янги даврБугун, 19:53Rivian компанияси автопилот борасидаги ёлғон вадалар сабаб судга берилдиRivian компанияси автопилот борасидаги ёлғон вадалар сабаб судга берилдиБугун, 19:26АҚШ ҳукумати сунъий интеллект маълумотлар марказлари учун электр тармоғини очиб бердиАҚШ ҳукумати сунъий интеллект маълумотлар марказлари учун электр тармоғини очиб бердиБугун, 19:22Сунъий интеллект ва муҳаббат: АҚШда танишув иловалари фойдаланувчилари технологиядан норозиСунъий интеллект ва муҳаббат: АҚШда танишув иловалари фойдаланувчилари технологиядан норозиКеча, 18:57Rivian компанияси автопилот бўйича ёлғон вадалар берганликда айбланиб судга берилдиRivian компанияси автопилот бўйича ёлғон вадалар берганликда айбланиб судга берилдиКеча, 18:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди