Абдуқодир Ҳусанов Ўзбекистон — Колумбия баҳсида жароҳат олган оператор ҳолидан хабар олди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Ўзбекистон терма жамоаси кеча FIFA Жаҳон чемпионатидаги илк учрашувини Колумбияга қарши ўтказди. Баҳс давомида ҳимоячимиз Абдуқодир Ҳусанов тўп учун кураш олиб борган эпизодлардан бирида майдон четида ишлаётган трансляция оператори билан тўқнашиб кетди.
Ҳодисадан кейин операторнинг саломатлиги ва умумий аҳволи билан қизиқилди. Шунингдек, унга Абдуқодир Ҳусановнинг имзоси туширилган махсус футболка топширилди. Ўзбекистонлик ҳимоячи операторга тезроқ соғайиб кетишини тилаб, самимий тилакларини йўллади.
Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистон ва Колумбия ўртасидаги учрашув 1:3 ҳисобида Колумбия терма жамоасининг ғалабаси билан якунланди.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…