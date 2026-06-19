Й Комбинатор Демо Дай: Сунъий интеллект ва мудофаа технологиялари бозорида янги давр
Дунёнинг энг нуфузли стартап акселератори ҳисобланган Й Комбинатор навбатдаги Демо Дай тадбирини якунлади. 2024-йилги баҳорги мавсумда тақдим этилган лойиҳалар орасида мудофаа технологиялари, робототехника ва сунъий интеллект (AI) инфратузилмасига ихтисослашган стартаплар асосий эътиборни тортди. TechCrunch нашри саккиз нафар йирик инвестор билан суҳбатлашиб, ушбу мавсумнинг энг истиқболли ва шов-шувли компаниялари рўйхатини тузиб чиқди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Экспертларнинг таъкидлашича, бу йилги стартапларнинг баҳоланиш қиймати кутилганидан анча юқори бўлди. Хусусан, камида иккита компания 175 миллион доллардан юқори баҳоланган. Инвесторлар, айниқса, аввал ҳам муваффақиятли лойиҳаларни амалга оширган тажрибали асосчиларга эга стартаплар учун катта маблағ тикишга тайёр эканликларини кўрсатишмоқда. Бу эса венчур бозорида сифатли жамоаларга бўлган талаб ҳамон юқорилигидан далолат беради.
Мудофаа ва хавфсизлик: 9 Мотерс лойиҳасиМавсумнинг энг йирик юлдузларидан бири 9 Мотерс стартапи бўлди. Мазкур компания дронларга қарши курашувчи сунъий интеллект тизимларини ишлаб чиқмоқда. Россия-Украина можароси фонида кичик дронларнинг жанг майдонидаги аҳамияти ортгани ва талафотларнинг қарийб 80 фоизи айнан улар ҳиссасига тўғри келаётгани ушбу лойиҳага бўлган қизиқишни кескин оширди.
9 Мотерс томонидан таклиф этилаётган роботлаштирилган тизим соатига 60 мил тезликда ҳаракатланаётган дронларни кузатиш ва йўқ қилиш қобилиятига эга. Энг муҳими, ушбу ечим мавжуд қимматбаҳо аналогларидан анча арзонлиги билан ажралиб туради. Ҳозирда компания 1,6 миллион долларлик сотувни амалга ошириб бўлган ва йил якунига қадар шартномалар ҳажмини 35 миллион долларга етказишни режалаштирмоқда. Инвесторларнинг фикрича, стартапнинг умумий қиймати 200 миллион доллардан ошиб, Й Комбинатор тарихидаги энг қиммат лойиҳалардан бирига айланиши мумкин.
Дастурий таъминот синови: Арга Лабс инновациясиЯна бир диққатга сазовор лойиҳа — Арга Лабс бўлиб, у AI-агентлар учун "рақамли эгизак" (дигитал твин) муҳитини яратиш билан шуғулланади. Бугунги кунда сунъий интеллект дастурий кодларни жуда тез генерация қилмоқда, бироқ анъанавий синов муҳитлари (сандбохес) бундай тезликка доц. бера олмаяпти. Бу эса дастурий таъминотни ишлаб чиқиш жараёнида жиддий тўсиққа айланмоқда.
Арга Лабс ушбу муаммони компания дастурий таъминотининг нусхасини бир зумда яратиш орқали ҳал қилади. Бу AI-агентларга янги кодларни асосий тизимга зарар етказмасдан, хавфсиз ва тезкор синовдан ўтказиш имконини беради. Бундай технологик ечим йирик IT-компаниялар учун ишлаб чиқариш жараёнини бир неча баробар тезлаштириши кутилмоқда.
Умуман олганда, жорий Демо Дай натижалари шуни кўрсатмоқдаки, жаҳон бозорида фақатгина назарий AI лойиҳалари эмас, балки реал муаммоларни ҳал этувчи, хусусан мудофаа ва инфратузилмани оптималлаштирувчи технологияларга тикилган сармоялар ҳажми ортиб бормоқда. Ўзбекистонлик стартапчилар ва инвесторлар учун ҳам глобал бозордаги ушбу тенденциялар келажакдаги йўналишларни белгилашда муҳим аҳамиятга эга.
…