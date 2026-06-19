Й Комбинатор Демо Дай: Сунъий интеллект ва мудофаа технологиялари бозорида янги давр

·20·Техно
Й Комбинатор Демо Дай: Сунъий интеллект ва мудофаа технологиялари бозорида янги давр

Дунёнинг энг нуфузли стартап акселератори ҳисобланган Й Комбинатор навбатдаги Демо Дай тадбирини якунлади. 2024-йилги баҳорги мавсумда тақдим этилган лойиҳалар орасида мудофаа технологиялари, робототехника ва сунъий интеллект (AI) инфратузилмасига ихтисослашган стартаплар асосий эътиборни тортди. TechCrunch нашри саккиз нафар йирик инвестор билан суҳбатлашиб, ушбу мавсумнинг энг истиқболли ва шов-шувли компаниялари рўйхатини тузиб чиқди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Экспертларнинг таъкидлашича, бу йилги стартапларнинг баҳоланиш қиймати кутилганидан анча юқори бўлди. Хусусан, камида иккита компания 175 миллион доллардан юқори баҳоланган. Инвесторлар, айниқса, аввал ҳам муваффақиятли лойиҳаларни амалга оширган тажрибали асосчиларга эга стартаплар учун катта маблағ тикишга тайёр эканликларини кўрсатишмоқда. Бу эса венчур бозорида сифатли жамоаларга бўлган талаб ҳамон юқорилигидан далолат беради.

Мудофаа ва хавфсизлик: 9 Мотерс лойиҳаси

Мавсумнинг энг йирик юлдузларидан бири 9 Мотерс стартапи бўлди. Мазкур компания дронларга қарши курашувчи сунъий интеллект тизимларини ишлаб чиқмоқда. Россия-Украина можароси фонида кичик дронларнинг жанг майдонидаги аҳамияти ортгани ва талафотларнинг қарийб 80 фоизи айнан улар ҳиссасига тўғри келаётгани ушбу лойиҳага бўлган қизиқишни кескин оширди.

9 Мотерс томонидан таклиф этилаётган роботлаштирилган тизим соатига 60 мил тезликда ҳаракатланаётган дронларни кузатиш ва йўқ қилиш қобилиятига эга. Энг муҳими, ушбу ечим мавжуд қимматбаҳо аналогларидан анча арзонлиги билан ажралиб туради. Ҳозирда компания 1,6 миллион долларлик сотувни амалга ошириб бўлган ва йил якунига қадар шартномалар ҳажмини 35 миллион долларга етказишни режалаштирмоқда. Инвесторларнинг фикрича, стартапнинг умумий қиймати 200 миллион доллардан ошиб, Й Комбинатор тарихидаги энг қиммат лойиҳалардан бирига айланиши мумкин.

Дастурий таъминот синови: Арга Лабс инновацияси

Яна бир диққатга сазовор лойиҳа — Арга Лабс бўлиб, у AI-агентлар учун "рақамли эгизак" (дигитал твин) муҳитини яратиш билан шуғулланади. Бугунги кунда сунъий интеллект дастурий кодларни жуда тез генерация қилмоқда, бироқ анъанавий синов муҳитлари (сандбохес) бундай тезликка доц. бера олмаяпти. Бу эса дастурий таъминотни ишлаб чиқиш жараёнида жиддий тўсиққа айланмоқда.

Арга Лабс ушбу муаммони компания дастурий таъминотининг нусхасини бир зумда яратиш орқали ҳал қилади. Бу AI-агентларга янги кодларни асосий тизимга зарар етказмасдан, хавфсиз ва тезкор синовдан ўтказиш имконини беради. Бундай технологик ечим йирик IT-компаниялар учун ишлаб чиқариш жараёнини бир неча баробар тезлаштириши кутилмоқда.

Умуман олганда, жорий Демо Дай натижалари шуни кўрсатмоқдаки, жаҳон бозорида фақатгина назарий AI лойиҳалари эмас, балки реал муаммоларни ҳал этувчи, хусусан мудофаа ва инфратузилмани оптималлаштирувчи технологияларга тикилган сармоялар ҳажми ортиб бормоқда. Ўзбекистонлик стартапчилар ва инвесторлар учун ҳам глобал бозордаги ушбу тенденциялар келажакдаги йўналишларни белгилашда муҳим аҳамиятга эга.

Й КомбинаторСтартапСунъий IntelлектИнвестицияТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Снап ўзининг сунъий интеллект бўлимини алоҳида Дотмо компаниясига ажратдиСнап ўзининг сунъий интеллект бўлимини алоҳида Дотмо компаниясига ажратдиБугун, 20:56OpenAI IPO арафасида: Компания Google афсонаси ва Оқ уй маслаҳатчисини ўз сафига қўшдиOpenAI IPO арафасида: Компания Google афсонаси ва Оқ уй маслаҳатчисини ўз сафига қўшдиБугун, 19:57Rivian компанияси автопилот борасидаги ёлғон вадалар сабаб судга берилдиRivian компанияси автопилот борасидаги ёлғон вадалар сабаб судга берилдиБугун, 19:26АҚШ ҳукумати сунъий интеллект маълумотлар марказлари учун электр тармоғини очиб бердиАҚШ ҳукумати сунъий интеллект маълумотлар марказлари учун электр тармоғини очиб бердиБугун, 19:22Сунъий интеллект ва муҳаббат: АҚШда танишув иловалари фойдаланувчилари технологиядан норозиСунъий интеллект ва муҳаббат: АҚШда танишув иловалари фойдаланувчилари технологиядан норозиКеча, 18:57Rivian компанияси автопилот бўйича ёлғон вадалар берганликда айбланиб судга берилдиRivian компанияси автопилот бўйича ёлғон вадалар берганликда айбланиб судга берилдиКеча, 18:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди