Xiaomi ўйин ихлосмандлари учун Redmi К90 Ultra моделини тайёрламоқда
Xiaomi корпорацияси президенти Лу Вейбинг ўзининг навбатдаги технологик янгилиги — Redmi К90 Ultra смартфони ҳақидаги муҳим тафсилотларни очиқлади. Ушбу қурилма шунчаки навбатдаги флагман бўлиб қолмай, балки мобил ўйинлар оламида янги стандартларни ўрнатишга даъвогарлик қилмоқда. Компания раҳбари ушбу моделда ўйин жараёнини максимал даражада қулай ва унумли қилишга қаратилган бир қатор инновацион технологиялар қўлланганини алоҳида таъкидлади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com нашрининг хабар беришича, янги қурилманинг энг асосий устунликларидан бири унинг совутиш тизими бўлади. Redmi К90 Ultra модели ўзидан юқори турувчи Redmi К90 Max версиясида қўлланиладиган фаол совутиш элементига эга бўлиши тасдиқланди. Бу эса смартфоннинг энг қизғин ўйин жараёнларида ҳам қизиб кетмаслигини таъминлайди.
Совутиш тизими ва ўзига хос хусусиятларXiaomi муҳандисларининг маълумотларига кўра, ушбу янги тизим қурилма ҳароратини бор-йўғи 100 сония ичида 10 даражагача пасайтириш имкониятига эга. Муҳими шундаки, фаол совутиш тизими ишлаш вақтида деярли шовқин чиқармайди — шовқин даражаси 32 дБ дан ошмайди. Бу эса фойдаланувчига ўйин муҳитига тўлиқ шўнғиш имконини беради.
Шунингдек, смартфонда тармоқ уланишини оптималлаштириш бўйича махсус технология жорий этилган. Бу тизим айниқса смартфонни горизонтал ҳолатда ушлаб ўйнаганда алоқа сифатини яхшилашга хизмат қилади. Кўпинча фойдаланувчилар телефонни икки қўллаб ушлаганда антенналар тўсилиб қолиши натижасида пинг кўтарилиши кузатилади, Redmi К90 Ultra эса ушбу муаммони дастурий ва аппарат даражасида ҳал қилади.
Техник кўрсаткичлар борасида ҳам қурилма ҳайратланарли рақамларни вада қилмоқда. Аввалроқ тарқалган маълумотларга кўра, смартфон рекорд даражадаги 8500 мАч сиғимли аккумулятор билан жиҳозланади. Бундай қувват манбаи 100 ваттли тезкор қувватлаш технологияси билан биргаликда фойдаланувчига узоқ вақт давомида розеткага боғланиб қолмаслик имконини беради.
Янги процессор ва фаол совутиш тизимининг комбинацияси Redmi К90 Ultra моделига бозордаги энг кучли ўйин флагманлари билан бемалол рақобатлашиш имконини беради. Xiaomi ушбу модел орқали ўйин смартфонлари сегментида етакчиликни қўлга киритишни мақсад қилган. Қурилманинг расмий тақдимот санаси ва нархи яқин ўртада эълон қилиниши кутилмоқда.
…