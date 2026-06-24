Xiaomi ўйин ихлосмандлари учун Redmi К90 Ultra моделини тайёрламоқда

·0·Техно
Xiaomi ўйин ихлосмандлари учун Redmi К90 Ultra моделини тайёрламоқда

Xiaomi корпорацияси президенти Лу Вейбинг ўзининг навбатдаги технологик янгилиги — Redmi К90 Ultra смартфони ҳақидаги муҳим тафсилотларни очиқлади. Ушбу қурилма шунчаки навбатдаги флагман бўлиб қолмай, балки мобил ўйинлар оламида янги стандартларни ўрнатишга даъвогарлик қилмоқда. Компания раҳбари ушбу моделда ўйин жараёнини максимал даражада қулай ва унумли қилишга қаратилган бир қатор инновацион технологиялар қўлланганини алоҳида таъкидлади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com нашрининг хабар беришича, янги қурилманинг энг асосий устунликларидан бири унинг совутиш тизими бўлади. Redmi К90 Ultra модели ўзидан юқори турувчи Redmi К90 Max версиясида қўлланиладиган фаол совутиш элементига эга бўлиши тасдиқланди. Бу эса смартфоннинг энг қизғин ўйин жараёнларида ҳам қизиб кетмаслигини таъминлайди.

Совутиш тизими ва ўзига хос хусусиятлар

Xiaomi муҳандисларининг маълумотларига кўра, ушбу янги тизим қурилма ҳароратини бор-йўғи 100 сония ичида 10 даражагача пасайтириш имкониятига эга. Муҳими шундаки, фаол совутиш тизими ишлаш вақтида деярли шовқин чиқармайди — шовқин даражаси 32 дБ дан ошмайди. Бу эса фойдаланувчига ўйин муҳитига тўлиқ шўнғиш имконини беради.

Шунингдек, смартфонда тармоқ уланишини оптималлаштириш бўйича махсус технология жорий этилган. Бу тизим айниқса смартфонни горизонтал ҳолатда ушлаб ўйнаганда алоқа сифатини яхшилашга хизмат қилади. Кўпинча фойдаланувчилар телефонни икки қўллаб ушлаганда антенналар тўсилиб қолиши натижасида пинг кўтарилиши кузатилади, Redmi К90 Ultra эса ушбу муаммони дастурий ва аппарат даражасида ҳал қилади.

Техник кўрсаткичлар борасида ҳам қурилма ҳайратланарли рақамларни вада қилмоқда. Аввалроқ тарқалган маълумотларга кўра, смартфон рекорд даражадаги 8500 мАч сиғимли аккумулятор билан жиҳозланади. Бундай қувват манбаи 100 ваттли тезкор қувватлаш технологияси билан биргаликда фойдаланувчига узоқ вақт давомида розеткага боғланиб қолмаслик имконини беради.

Янги процессор ва фаол совутиш тизимининг комбинацияси Redmi К90 Ultra моделига бозордаги энг кучли ўйин флагманлари билан бемалол рақобатлашиш имконини беради. Xiaomi ушбу модел орқали ўйин смартфонлари сегментида етакчиликни қўлга киритишни мақсад қилган. Қурилманинг расмий тақдимот санаси ва нархи яқин ўртада эълон қилиниши кутилмоқда.

XiaomiRedmi К90 UltraСмартфонТехнологияМобил Ўйинлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Фигма дизайн ва дастурлаш ўртасидаги тўсиқларни олиб ташлайдиган янги функцияларни тақдим этдиФигма дизайн ва дастурлаш ўртасидаги тўсиқларни олиб ташлайдиган янги функцияларни тақдим этдиБугун, 21:28General Motors заводларида роботлар ишчиларни сиқиб чиқармоқда: УАВ хавотирдаGeneral Motors заводларида роботлар ишчиларни сиқиб чиқармоқда: УАВ хавотирдаБугун, 20:57OpenAI ўзининг илк процессорини тақдим этди: Броадком билан ҳамкорликда Жалапенё яратилдиOpenAI ўзининг илк процессорини тақдим этди: Броадком билан ҳамкорликда Жалапенё яратилдиБугун, 20:51Логистика соҳасида инқилоб: Саmsара юк ўғрилигига чек қўювчи ақлли ёрлиқни тақдим этдиЛогистика соҳасида инқилоб: Саmsара юк ўғрилигига чек қўювчи ақлли ёрлиқни тақдим этдиБугун, 20:28Вазнсизлик ҳолати инсон онгини ўзгартириши аниқланди: Психоделик эффект билан ўхшашликВазнсизлик ҳолати инсон онгини ўзгартириши аниқланди: Психоделик эффект билан ўхшашликБугун, 20:27Amazon компаниясига тегишли Зоох ўзининг ҳайдовчисиз роботаксисини янгиладиAmazon компаниясига тегишли Зоох ўзининг ҳайдовчисиз роботаксисини янгиладиБугун, 20:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди