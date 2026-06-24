АҚШ космодромлари инқироз ёқасида: Ракеталар сони инфратузилма имкониятидан ошиб кетмоқда

·22·Техно
АҚШ космодромлари инқироз ёқасида: Ракеталар сони инфратузилма имкониятидан ошиб кетмоқда

АҚШнинг энг йирик космик марказлари яқин ўн йиллик охирига бориб жиддий юклама остида қолиши мумкин. NASA инспекция бошқармасининг янги ҳисоботига кўра, коинотга учирилаётган ракеталар сонининг кескин ортиши мавжуд инфратузилма имкониятларини чеклаб қўймоқда. Ушбу ҳолат ҳам давлат, ҳам хусусий космик дастурларнинг амалга оширилишига тўсқинлик қилиши хавфи мавжуд. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳужжатда таъкидланишича, Флоридадаги Кеннеди номидаги космик марказ (КСК) ва Виржиниядаги Уоллопс (Валлопс Фlight Фасилитй) старт мажмуаси ҳозирги ривожланиш суръатларидан ортда қолишни бошлаган. NASA мутахассисларининг прогнозларига кўра, Уоллопс космодроми 2028-йилда, Кеннеди маркази эса 2029-йилга келиб ўзининг максимал ўтказувчанлик қувватига етади. Бу эса коинотга парвозларни режалаштиришда навбатлар ва кечикишлар юзага келишини англатади.

Парвозлар сони икки баравардан кўпроққа ортади

Рақамларга эътибор қаратадиган бўлсак, Кеннеди космик маркази томонидан хизмат кўрсатиладиган парвозлар сони 2025-йилдаги 109 тадан 2030-йилга бориб 268 тага етиши кутилмоқда. Уоллопс мажмуасида эса худди шу давр мобайнида йиллик парвозлар сони 17 тадан 44 тага ошиши башорат қилинмоқда. Бундай ўсиш суръати мавжуд техник объектлар ва хизмат кўрсатувчи ходимлар учун мисли кўрилмаган босимни юзага келтиради.

Асосий юклама нафақат давлат буюртмалари, балки хусусий сектор ҳисобига ҳам тўғри келмоқда. Масалан, Jeff Bezosга тегишли Blue Origin компанияси 2030-йилга бориб New Glenn ракетасини йилига 50 мартадан кўпроқ учиришни режалаштирган. 2035-йилдан кейин эса бу кўрсаткични йилига 120 тагача етказиш мақсад қилинган. Бу каби улкан режалар ҳозирги старт майдончаларининг имкониятларидан анча юқоридир.

Саноат етакчиларининг хавотирлари

ixbt.com маълумотига кўра, нафақат NASA, балки SpaceX ва Унитед Лаунч Аллиансе каби етакчи компаниялар ҳам АҚШ космик инфратузилмаси бундай тезкор ўсишга тайёр эмаслигидан бир неча бор огоҳлантирган. Ракеталар технологияси шиддат билан ривожланаётган бир пайтда, уларни учириш майдончалари ва ер усти хизмат кўрсатиш тизимлари ўтган асрнинг техник имкониятлари даражасида қолиб кетаётгани соҳа мутахассисларини ташвишга солмоқда.

NASA ҳисоботида инқироздан чиқишнинг бир неча йўллари кўрсатиб ўтилган. Агентлик экспертларининг фикрича, вазиятни ўнглаш учун қуйидаги чоралар кўрилиши зарур:

  • Амалдаги космодромларни кенг кўламли модернизация қилиш;
  • Янги старт майдончаларини қуриш ва мавжудларини кенгайтириш;
  • Хусусий компаниялар билан ҳамкорликда инфратузилмани ривожлантиришга инвестиция киритиш.
Агар ушбу чоралар ўз вақтида кўрилмаса, АҚШнинг коинотни тадқиқ қилиш ва тижорий парвозлар бўйича жаҳон бозоридаги етакчилиги хавф остида қолиши мумкин. Ҳозирда космик пойга янги босқичга чиққан бир даврда, ер усти инфратузилмаси энг заиф бўғинга айланиб бормоқда.

NASAКосмосРакетаSpaceXBlue Origin
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Россиянинг янги Ту-214 йўловчи самолётлари 2027-йилдан етказиб берила бошлайдиРоссиянинг янги Ту-214 йўловчи самолётлари 2027-йилдан етказиб берила бошлайдиБугун, 22:24Деэзер янги Ремих Лаб функциясини ишга туширди: Энди мухлислар қўшиқларни қонуний ремикс қиладиДеэзер янги Ремих Лаб функциясини ишга туширди: Энди мухлислар қўшиқларни қонуний ремикс қиладиБугун, 22:24Идеал Android смартфон қидириб: «орзудаги телефон» концепти тақдим этилди!Идеал Android смартфон қидириб: «орзудаги телефон» концепти тақдим этилди!Бугун, 22:24Facebook контент яратувчилар учун махсус сунъий интеллект иловасини тақдим этдиFacebook контент яратувчилар учун махсус сунъий интеллект иловасини тақдим этдиБугун, 22:20Дунёнинг энг кучли суперкомпьютери аниқланди: Хитой АҚШни тахтдан ағдарди!Дунёнинг энг кучли суперкомпьютери аниқланди: Хитой АҚШни тахтдан ағдарди!Бугун, 21:57Гуманоид роботлар ишлаб чиқарувчи Агилитй Роботикс 2,5 млрд долларлик шартнома билан биржага чиқмоқдаГуманоид роботлар ишлаб чиқарувчи Агилитй Роботикс 2,5 млрд долларлик шартнома билан биржага чиқмоқдаБугун, 21:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди