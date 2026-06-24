АҚШ космодромлари инқироз ёқасида: Ракеталар сони инфратузилма имкониятидан ошиб кетмоқда
АҚШнинг энг йирик космик марказлари яқин ўн йиллик охирига бориб жиддий юклама остида қолиши мумкин. NASA инспекция бошқармасининг янги ҳисоботига кўра, коинотга учирилаётган ракеталар сонининг кескин ортиши мавжуд инфратузилма имкониятларини чеклаб қўймоқда. Ушбу ҳолат ҳам давлат, ҳам хусусий космик дастурларнинг амалга оширилишига тўсқинлик қилиши хавфи мавжуд. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ҳужжатда таъкидланишича, Флоридадаги Кеннеди номидаги космик марказ (КСК) ва Виржиниядаги Уоллопс (Валлопс Фlight Фасилитй) старт мажмуаси ҳозирги ривожланиш суръатларидан ортда қолишни бошлаган. NASA мутахассисларининг прогнозларига кўра, Уоллопс космодроми 2028-йилда, Кеннеди маркази эса 2029-йилга келиб ўзининг максимал ўтказувчанлик қувватига етади. Бу эса коинотга парвозларни режалаштиришда навбатлар ва кечикишлар юзага келишини англатади.
Парвозлар сони икки баравардан кўпроққа ортадиРақамларга эътибор қаратадиган бўлсак, Кеннеди космик маркази томонидан хизмат кўрсатиладиган парвозлар сони 2025-йилдаги 109 тадан 2030-йилга бориб 268 тага етиши кутилмоқда. Уоллопс мажмуасида эса худди шу давр мобайнида йиллик парвозлар сони 17 тадан 44 тага ошиши башорат қилинмоқда. Бундай ўсиш суръати мавжуд техник объектлар ва хизмат кўрсатувчи ходимлар учун мисли кўрилмаган босимни юзага келтиради.
Асосий юклама нафақат давлат буюртмалари, балки хусусий сектор ҳисобига ҳам тўғри келмоқда. Масалан, Jeff Bezosга тегишли Blue Origin компанияси 2030-йилга бориб New Glenn ракетасини йилига 50 мартадан кўпроқ учиришни режалаштирган. 2035-йилдан кейин эса бу кўрсаткични йилига 120 тагача етказиш мақсад қилинган. Бу каби улкан режалар ҳозирги старт майдончаларининг имкониятларидан анча юқоридир.
Саноат етакчиларининг хавотирлариixbt.com маълумотига кўра, нафақат NASA, балки SpaceX ва Унитед Лаунч Аллиансе каби етакчи компаниялар ҳам АҚШ космик инфратузилмаси бундай тезкор ўсишга тайёр эмаслигидан бир неча бор огоҳлантирган. Ракеталар технологияси шиддат билан ривожланаётган бир пайтда, уларни учириш майдончалари ва ер усти хизмат кўрсатиш тизимлари ўтган асрнинг техник имкониятлари даражасида қолиб кетаётгани соҳа мутахассисларини ташвишга солмоқда.
NASA ҳисоботида инқироздан чиқишнинг бир неча йўллари кўрсатиб ўтилган. Агентлик экспертларининг фикрича, вазиятни ўнглаш учун қуйидаги чоралар кўрилиши зарур:
- Амалдаги космодромларни кенг кўламли модернизация қилиш;
- Янги старт майдончаларини қуриш ва мавжудларини кенгайтириш;
- Хусусий компаниялар билан ҳамкорликда инфратузилмани ривожлантиришга инвестиция киритиш.
…