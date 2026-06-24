Эркак деб ўйланган мушук болалади
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Измир шаҳрида яшовчи Айлин исмли аёл ўзининг Женго лақабли мушуги билан боғлиқ кутилмаган ҳолатга дуч келди. Бир йил давомида эркак деб ўйлаб келган мушуги тўсатдан мушукчаларни дунёга келтирган.
Ҳайратга тушган аёл дарҳол ветеринарга мурожаат қилган. Текширувлар натижасида Женго жуда кам учрайдиган туғма ҳолат — гермафродитлик (икки жинслилик) билан туғилгани аниқланган.
Мутахассисларнинг таъкидлашича, бундай ҳолат жуда ноёб бўлиб, тахминан ҳар 6 миллион ҳолатдан биттасида учрайди.
Қизиқ томони шундаки, Женгонинг дунёга келган мушукчаларидан бирида ҳам худди шундай ҳолат кузатилган. Яъни у ҳам икки жинсли бўлиб туғилган.
Бу воқеа ижтимоий тармоқларда кенг муҳокамаларга сабаб бўлиб, кўпчиликни ҳайратда қолдирди.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…