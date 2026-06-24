Атлетико Мадрид ва Барселона ўртасида низо: Хулиан Альварес трансфери машмашага айланди

·73·Спорт
Атлетико Мадрид ва Барселона ўртасида низо: Хулиан Альварес трансфери машмашага айланди

Испания футболида навбатдаги катта можаро авж олмоқда. Атлетико Мадрид бош директори Мигель Анхел Гил Марин "Барселона" клубини кескин танқид қилиб, каталонияликларни ёлғончилик ва ҳурматсизликда айблади. Низога жамоанинг аргентиналик ҳужумчиси Хулиан Альварес атрофидаги трансфер миш-мишлари ва футболчининг ўз келажаги ҳақидаги кутилмаган баёноти сабаб бўлган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълум бўлишича, Атлетико Мадрид раҳбарияти "Барселона" устидан FIFAга расмий шикоят киритишга тайёргарлик кўрмоқда. Гил Мариннинг сўзларига кўра, Каталония клуби амалдаги шартномаси бор футболчи билан ноқонуний музокаралар олиб борган. Goal.com нашри хабарига кўра, мадридликлар ўз манфаатларини ҳимоя қилиш учун ҳуқуқий чоралардан фойдаланишга қатъий қарор қилган.

FIFAга шикоят ва ноқонуний музокаралар

Гил Марин ЭFE ахборот агентлигига берган интервюсида вазиятга ойдинлик киритди. "Бизнинг вазифамиз — Атлетико Мадрид манфаатларини ҳимоя қилиш. Шу сабабли, ҳимояланган даврда амалдаги шартномага эга футболчи билан музокаралар олиб боргани учун "Барселона" устидан FIFAга шикоят қиламиз", — деди клуб мутасаддиси. Унинг фикрича, рақиб клуб ўзининг молиявий имкониятлари етарли бўлмаса-да, трансфер борасида ёлғон маълумотлар тарқатмоқда.

Эслатиб ўтамиз, Хулиан Альварес 2024-йилнинг ёзида Манчестер Сити жамоасидан тахминан 81,8 миллион фунт стерлинг эвазига Атлетико Мадридга ўтган эди. Унинг клуб билан шартномаси 2030-йилгача мўлжалланган. Шунга қарамай, футболчининг ўзи яқинда берган интервюсида жамоани тарк этиш истаги борлигига шама қилган.

Хулиан Альвареснинг кутилмаган баёноти

Аргентина терма жамоаси сафида бўлиб турган Хулиан Альварес ESPN телеканалига берган интервюсида шундай деган эди: "Ҳозир гапиришнинг мавриди эмасдир, лекин мен яширинишни ҳам хоҳламайман. Мен ҳалол инсон бўлишга ҳаракат қиламан. Атлетико Мадриддаги мутасаддилар билан гаплашдим. Ўйлайманки, ҳамма учун энг яхши йўл — трансфер. Мен ўз орзуларимни амалга оширмоқчиман".

Ушбу сўзлар Атлетико Мадрид раҳбариятининг ғазабини келтирди. Гил Марин футболчининг бу баёнотидан қаттиқ афсусда эканини билдирди. Унинг таъкидлашича, бундай гаплар Лионель Месси ва Аргентина терма жамоасининг ғалаба нашидаси сураётган кунда айтилиши нотўғри бўлган. Клуб раҳбари Хулиан Альварес жамоанинг муҳим бўлаги эканини ва уни сотиш нияти йўқлигини яна бир бор тасдиқлади.

Гил Мариннинг сўзларига кўра, "Барселона" нафақат Атлетико Мадридга, балки ўз мухлисларига ҳам ёлғон гапирмоқда. У каталонияликларни амалга ошира олмайдиган трансферлар ҳақида гапириб, жамоатчиликни чалғитишда айблади. 2025-26 йилги мавсумда 20 та гол уриб, жамоасининг етакчисига айланган Альвареснинг кетиши мадридликлар учун катта йўқотиш бўлиши аниқ, шу сабабли клуб уни осонликча қўйиб юбормоқчи эмас.

Атлетико МадридБарселонаХулиан АльваресТрансферFIFA
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Барселона хатога йўл қўйдими: Антонй Гордоннинг ЖЧдаги ўйини кескин танқидга учрадиБарселона хатога йўл қўйдими: Антонй Гордоннинг ЖЧдаги ўйини кескин танқидга учрадиБугун, 22:33Мағлубиятлар ичидаги олмос — Беҳруз Каримов Европа экспертларини ҳайратда қолдирмоқда!Мағлубиятлар ичидаги олмос — Беҳруз Каримов Европа экспертларини ҳайратда қолдирмоқда!Бугун, 22:12Рио Фердинанд Криштиано Роналдонинг танқидчиларига жавоб қайтарди: «Оғзингизни юминг!»Рио Фердинанд Криштиано Роналдонинг танқидчиларига жавоб қайтарди: «Оғзингизни юминг!»Бугун, 21:57Аргентинада Лионель Месси шарафига 26 метрлик улкан ҳайкал ўрнатилдиАргентинада Лионель Месси шарафига 26 метрлик улкан ҳайкал ўрнатилдиБугун, 21:56Гарри Кейн Гана билан ўйиндаги омадсизлик сабабини айтди: Англия сардори танқидлар марказидаГарри Кейн Гана билан ўйиндаги омадсизлик сабабини айтди: Англия сардори танқидлар марказидаБугун, 21:34Роналду Ўзбекистонга қарши ўйиндан сўнг қандай фикр билдирди?Роналду Ўзбекистонга қарши ўйиндан сўнг қандай фикр билдирди?Бугун, 21:17
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...