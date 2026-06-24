Атлетико Мадрид ва Барселона ўртасида низо: Хулиан Альварес трансфери машмашага айланди
Испания футболида навбатдаги катта можаро авж олмоқда. Атлетико Мадрид бош директори Мигель Анхел Гил Марин "Барселона" клубини кескин танқид қилиб, каталонияликларни ёлғончилик ва ҳурматсизликда айблади. Низога жамоанинг аргентиналик ҳужумчиси Хулиан Альварес атрофидаги трансфер миш-мишлари ва футболчининг ўз келажаги ҳақидаги кутилмаган баёноти сабаб бўлган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маълум бўлишича, Атлетико Мадрид раҳбарияти "Барселона" устидан FIFAга расмий шикоят киритишга тайёргарлик кўрмоқда. Гил Мариннинг сўзларига кўра, Каталония клуби амалдаги шартномаси бор футболчи билан ноқонуний музокаралар олиб борган. Goal.com нашри хабарига кўра, мадридликлар ўз манфаатларини ҳимоя қилиш учун ҳуқуқий чоралардан фойдаланишга қатъий қарор қилган.
FIFAга шикоят ва ноқонуний музокараларГил Марин ЭFE ахборот агентлигига берган интервюсида вазиятга ойдинлик киритди. "Бизнинг вазифамиз — Атлетико Мадрид манфаатларини ҳимоя қилиш. Шу сабабли, ҳимояланган даврда амалдаги шартномага эга футболчи билан музокаралар олиб боргани учун "Барселона" устидан FIFAга шикоят қиламиз", — деди клуб мутасаддиси. Унинг фикрича, рақиб клуб ўзининг молиявий имкониятлари етарли бўлмаса-да, трансфер борасида ёлғон маълумотлар тарқатмоқда.
Эслатиб ўтамиз, Хулиан Альварес 2024-йилнинг ёзида Манчестер Сити жамоасидан тахминан 81,8 миллион фунт стерлинг эвазига Атлетико Мадридга ўтган эди. Унинг клуб билан шартномаси 2030-йилгача мўлжалланган. Шунга қарамай, футболчининг ўзи яқинда берган интервюсида жамоани тарк этиш истаги борлигига шама қилган.
Хулиан Альвареснинг кутилмаган баёнотиАргентина терма жамоаси сафида бўлиб турган Хулиан Альварес ESPN телеканалига берган интервюсида шундай деган эди: "Ҳозир гапиришнинг мавриди эмасдир, лекин мен яширинишни ҳам хоҳламайман. Мен ҳалол инсон бўлишга ҳаракат қиламан. Атлетико Мадриддаги мутасаддилар билан гаплашдим. Ўйлайманки, ҳамма учун энг яхши йўл — трансфер. Мен ўз орзуларимни амалга оширмоқчиман".
Ушбу сўзлар Атлетико Мадрид раҳбариятининг ғазабини келтирди. Гил Марин футболчининг бу баёнотидан қаттиқ афсусда эканини билдирди. Унинг таъкидлашича, бундай гаплар Лионель Месси ва Аргентина терма жамоасининг ғалаба нашидаси сураётган кунда айтилиши нотўғри бўлган. Клуб раҳбари Хулиан Альварес жамоанинг муҳим бўлаги эканини ва уни сотиш нияти йўқлигини яна бир бор тасдиқлади.
Гил Мариннинг сўзларига кўра, "Барселона" нафақат Атлетико Мадридга, балки ўз мухлисларига ҳам ёлғон гапирмоқда. У каталонияликларни амалга ошира олмайдиган трансферлар ҳақида гапириб, жамоатчиликни чалғитишда айблади. 2025-26 йилги мавсумда 20 та гол уриб, жамоасининг етакчисига айланган Альвареснинг кетиши мадридликлар учун катта йўқотиш бўлиши аниқ, шу сабабли клуб уни осонликча қўйиб юбормоқчи эмас.
…