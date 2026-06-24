Филнинг кутилмаган меҳрибонлиги: жайронни қутқариб қолди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Ижтимоий тармоқларда тарқалган видеолардан бири фойдаланувчилар эътиборини тортди. Унда филнинг қийин вазиятга тушиб қолган жайронга ёрдам бераётгани акс этган.
Тасвирларда фил эҳтиёткорлик билан ҳаракат қилиб, жайронни хавфли ҳолатдан чиқаришга уринаётгани кўринади. Унинг бундай ҳаракати кўплаб томошабинларни ҳайратда қолдириб, ижобий муносабатларга сабаб бўлди.
Мутахассисларнинг таъкидлашича, филлар юқори даражадаги ақл-заковат ва кучли ҳамдардлик ҳиссига эга ҳайвонлар сирасига киради. Улар нафақат ўз подасидаги аъзоларга, балки бошқа жониворларга нисбатан ҳам ғамхўрлик кўрсатиши мумкин.
Мазкур видео эса яна бир бор табиатдаги ҳайвонлар ўртасида ҳам меҳр ва ёрдам каби туйғулар мавжудлигини намоён этди.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…