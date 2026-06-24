Филнинг кутилмаган меҳрибонлиги: жайронни қутқариб қолди

·0·Дунё
Филнинг кутилмаган меҳрибонлиги: жайронни қутқариб қолди

Ижтимоий тармоқларда тарқалган видеолардан бири фойдаланувчилар эътиборини тортди. Унда филнинг қийин вазиятга тушиб қолган жайронга ёрдам бераётгани акс этган.

Тасвирларда фил эҳтиёткорлик билан ҳаракат қилиб, жайронни хавфли ҳолатдан чиқаришга уринаётгани кўринади. Унинг бундай ҳаракати кўплаб томошабинларни ҳайратда қолдириб, ижобий муносабатларга сабаб бўлди.

Мутахассисларнинг таъкидлашича, филлар юқори даражадаги ақл-заковат ва кучли ҳамдардлик ҳиссига эга ҳайвонлар сирасига киради. Улар нафақат ўз подасидаги аъзоларга, балки бошқа жониворларга нисбатан ҳам ғамхўрлик кўрсатиши мумкин.

Мазкур видео эса яна бир бор табиатдаги ҳайвонлар ўртасида ҳам меҳр ва ёрдам каби туйғулар мавжудлигини намоён этди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Испанияда дўконда жанжал: байроқ сабаб тортишув юз берди (видео)Испанияда дўконда жанжал: байроқ сабаб тортишув юз берди (видео)Бугун, 22:16Зеленскийнинг ультиматуми иш бердими? Беларусдаги ретрансляторлар ўчирилдиЗеленскийнинг ультиматуми иш бердими? Беларусдаги ретрансляторлар ўчирилдиБугун, 22:12133 марта қўнғироқ босган аёл қамоққа олинди133 марта қўнғироқ босган аёл қамоққа олиндиБугун, 21:47Исроил Эронга минглаб Starlink қурилмаларини яширин олиб киргани ростми?Исроил Эронга минглаб Starlink қурилмаларини яширин олиб киргани ростми?Бугун, 16:30Демократлар Трамп сурати туширилган 250 долларлик банкнотани текширишни талаб қилмоқдаДемократлар Трамп сурати туширилган 250 долларлик банкнотани текширишни талаб қилмоқдаБугун, 16:18“Толибон” ўзбек фаолини ҳибсга олди: унинг тақдири номаълум қолмоқда“Толибон” ўзбек фаолини ҳибсга олди: унинг тақдири номаълум қолмоқдаБугун, 16:15
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Қарғалар “ишга кирди”: кўчаларни тозалаб мукофот олмоқда
Қарғалар “ишга кирди”: кўчаларни тозалаб мукофот олмоқда