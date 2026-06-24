Xiaomi йўлда кофе тайёрлайдиган ихчам Mijia Портабле Коффее Мачине қурилмасини тақдим этди
Xiaomi компанияси кофемухлислар учун кутилмаган янгилик — Mijia Портабле Коффее Мачине номли портатив кофемашинасини намойиш этди. Ушбу қурилма нафақат уйда, балки автомобилда, табиат қўйнида ёки узоқ саёҳатларда ҳам севимли ичимликдан баҳра олиш имконини беради. Ихчам дизайн ва юқори технологик имкониятлар уйғунлиги уни замонавий гаджетлар бозорида алоҳида ажратиб турибди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, янги кофемашина баландлиги 24,5 сантиметрни, оғирлиги эса бор-йўғи 1,05 килограммни ташкил этади. Бундай ўлчамлар қурилмани оддий рюкзак ёки сумкада олиб юриш учун жуда қулай қилади. Қурилманинг асосий техник устунлиги унинг 20 бар босим бера оладиган кучли помпасидир, бу эса профессионал кофемашиналар даражасидаги сифатни кафолатлайди.
Сифат ва тезкорлик уйғунлигиMijia Портабле Коффее Мачине универсал хусусиятга эга бўлиб, у ҳам майдаланган кофе, ҳам махсус кофе капсулалари билан ишлай олади. Бир порция ичимликни тайёрлаш учун бор-йўғи 45 сония вақт сарфланади. Бу эса вақтни қадрлайдиган фойдаланувчилар учун айни муддаодир. Шунингдек, қурилма ҳам иссиқ, ҳам совуқ ичимликларни тайёрлаш имкониятига эга.
Совуқ кофе тайёрлаш жараёнида сувни олдиндан иситиш талаб этилмайди, бу эса тайёрланиш вақтини янада қисқартиради. Қурилманинг ички сув резервуари 140 мл ҳажмни ташкил этади. Бу миқдор бир марта тўлақонли кофе ичиш учун етарли ҳисобланади. Конструкцияси эса осон қисмларга ажралади, бу эса уни ювиш ва тозалаш жараёнини сезиларли даражада осонлаштиради.
Автономлик ва қувватланишҚурилманинг автоном ишлашини ҳар бири 2500 мА·ш сиғимга эга бўлган учта аккумулятор элементи таъминлайди. Замонавий USB-C порти орқали 45 В гача қувват олиш имконияти мавжуд. Маълум қилинишича, кофемашинани 20 фоиздан 80 фоизгача қувватлаш учун тахминан 30 дақиқа кифоя қилади, тўлиқ қувватланиш эса 80 дақиқа давом этади.
Саёҳат шароитларини ҳисобга олган ҳолда, Xiaomi муҳандислари қурилмани ташқи аккумулятор (Повер Банк) ёрдамида ҳам қувватлаш имкониятини яратишган. Шунингдек, кофемашина ИП55 стандарти бўйича сув ва чангдан ҳимояланган. Бу эса уни очиқ ҳавода ёки намлик юқори бўлган шароитларда ҳам хавфсиз ишлатиш имконини беради.
Хитой бозорида ушбу янгилик 25-июндан бошлаб сотувга чиқиши кутилмоқда. Дастлабки чегирмалар билан унинг нархи тахминан 85 доллар (594 юан) атрофида бўлади. Биринчи харидорларга маҳсулотларни етказиб бериш 2-июльдан бошланиши режалаштирилган. Ўзбекистон бозорига ҳам ушбу гаджет тез орада норасмий етказиб берувчилар ва онлайн дўконлар орқали кириб келиши эҳтимоли юқори.
…