Xiaomi йўлда кофе тайёрлайдиган ихчам Mijia Портабле Коффее Мачине қурилмасини тақдим этди

·0·Техно
Xiaomi йўлда кофе тайёрлайдиган ихчам Mijia Портабле Коффее Мачине қурилмасини тақдим этди

Xiaomi компанияси кофемухлислар учун кутилмаган янгилик — Mijia Портабле Коффее Мачине номли портатив кофемашинасини намойиш этди. Ушбу қурилма нафақат уйда, балки автомобилда, табиат қўйнида ёки узоқ саёҳатларда ҳам севимли ичимликдан баҳра олиш имконини беради. Ихчам дизайн ва юқори технологик имкониятлар уйғунлиги уни замонавий гаджетлар бозорида алоҳида ажратиб турибди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, янги кофемашина баландлиги 24,5 сантиметрни, оғирлиги эса бор-йўғи 1,05 килограммни ташкил этади. Бундай ўлчамлар қурилмани оддий рюкзак ёки сумкада олиб юриш учун жуда қулай қилади. Қурилманинг асосий техник устунлиги унинг 20 бар босим бера оладиган кучли помпасидир, бу эса профессионал кофемашиналар даражасидаги сифатни кафолатлайди.

Сифат ва тезкорлик уйғунлиги

Mijia Портабле Коффее Мачине универсал хусусиятга эга бўлиб, у ҳам майдаланган кофе, ҳам махсус кофе капсулалари билан ишлай олади. Бир порция ичимликни тайёрлаш учун бор-йўғи 45 сония вақт сарфланади. Бу эса вақтни қадрлайдиган фойдаланувчилар учун айни муддаодир. Шунингдек, қурилма ҳам иссиқ, ҳам совуқ ичимликларни тайёрлаш имкониятига эга.

Совуқ кофе тайёрлаш жараёнида сувни олдиндан иситиш талаб этилмайди, бу эса тайёрланиш вақтини янада қисқартиради. Қурилманинг ички сув резервуари 140 мл ҳажмни ташкил этади. Бу миқдор бир марта тўлақонли кофе ичиш учун етарли ҳисобланади. Конструкцияси эса осон қисмларга ажралади, бу эса уни ювиш ва тозалаш жараёнини сезиларли даражада осонлаштиради.

Автономлик ва қувватланиш

Қурилманинг автоном ишлашини ҳар бири 2500 мА·ш сиғимга эга бўлган учта аккумулятор элементи таъминлайди. Замонавий USB-C порти орқали 45 В гача қувват олиш имконияти мавжуд. Маълум қилинишича, кофемашинани 20 фоиздан 80 фоизгача қувватлаш учун тахминан 30 дақиқа кифоя қилади, тўлиқ қувватланиш эса 80 дақиқа давом этади.

Саёҳат шароитларини ҳисобга олган ҳолда, Xiaomi муҳандислари қурилмани ташқи аккумулятор (Повер Банк) ёрдамида ҳам қувватлаш имкониятини яратишган. Шунингдек, кофемашина ИП55 стандарти бўйича сув ва чангдан ҳимояланган. Бу эса уни очиқ ҳавода ёки намлик юқори бўлган шароитларда ҳам хавфсиз ишлатиш имконини беради.

Хитой бозорида ушбу янгилик 25-июндан бошлаб сотувга чиқиши кутилмоқда. Дастлабки чегирмалар билан унинг нархи тахминан 85 доллар (594 юан) атрофида бўлади. Биринчи харидорларга маҳсулотларни етказиб бериш 2-июльдан бошланиши режалаштирилган. Ўзбекистон бозорига ҳам ушбу гаджет тез орада норасмий етказиб берувчилар ва онлайн дўконлар орқали кириб келиши эҳтимоли юқори.

XiaomiMijiaКофемашинаГаджетТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Россиянинг янги Ту-214 йўловчи самолётлари 2027-йилдан етказиб берила бошлайдиРоссиянинг янги Ту-214 йўловчи самолётлари 2027-йилдан етказиб берила бошлайдиБугун, 22:24Деэзер янги Ремих Лаб функциясини ишга туширди: Энди мухлислар қўшиқларни қонуний ремикс қиладиДеэзер янги Ремих Лаб функциясини ишга туширди: Энди мухлислар қўшиқларни қонуний ремикс қиладиБугун, 22:24Идеал Android смартфон қидириб: «орзудаги телефон» концепти тақдим этилди!Идеал Android смартфон қидириб: «орзудаги телефон» концепти тақдим этилди!Бугун, 22:24Facebook контент яратувчилар учун махсус сунъий интеллект иловасини тақдим этдиFacebook контент яратувчилар учун махсус сунъий интеллект иловасини тақдим этдиБугун, 22:20АҚШ космодромлари инқироз ёқасида: Ракеталар сони инфратузилма имкониятидан ошиб кетмоқдаАҚШ космодромлари инқироз ёқасида: Ракеталар сони инфратузилма имкониятидан ошиб кетмоқдаБугун, 21:58Дунёнинг энг кучли суперкомпьютери аниқланди: Хитой АҚШни тахтдан ағдарди!Дунёнинг энг кучли суперкомпьютери аниқланди: Хитой АҚШни тахтдан ағдарди!Бугун, 21:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди