Барселона хатога йўл қўйдими: Антонй Гордоннинг ЖЧдаги ўйини кескин танқидга учради
Англия терма жамоасининг Гана билан бўлиб ўтган Жахон чемпионати гуруҳ босқичидаги нурсиз дурангидан сўнг, қанот ҳужумчиси Антонй Гордон жамоатчилик ва экспертларнинг кескин танқидлар марказида қолди. Томас Тухель бошчилигидаги жамоанинг 0:0 ҳисобидаги натижаси нафақат мухлисларни, балки мутахассисларни ҳам Гордоннинг Барселона клубига амалга оширган шов-шувли трансфери борасида шубҳаланишга мажбур қилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Учрашувни асосий таркибда бошлаган Гордон 65 дақиқа давомида майдонда ҳаракат қилди, бироқ рақиб ҳимоясини ёриб ўтишда мутлақо ожизлик қилди. Goal.com нашрининг хабар беришича, талкСПОРТ эксперти Джейми ЎҲара футболчининг ҳаракатларини жуда паст баҳолаган. Унинг фикрича, Гордоннинг ўрнига Маркус Рэшфорд асосий таркибда майдонга тушиши шарт эди.
"Гордон жуда ёмон ўйнади. Ким нима деса десин, у ўз даражасидан анча паст ҳаракат қилди. Маркус Рэшфорд ундан анча кучлироқ ва у майдонга тушганидан сўнг бор-йўғи 10 дақиқа ичида учта хавфли вазият ярата олди. Гордон эса зич ҳимояга қарши ҳеч нарса қила олмади", — дея таъкидлади ЎҲара.
Нюкасл Юнайтед учун фойдали битимми?Экспертлар орасида нафақат футболчининг ўйини, балки унинг трансфер қиймати ҳам катта муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Маълумотларга кўра, Барселона ўтган май ойида Антонй Гордон учун Нюкасл Юнайтед клубига 70 миллион фунт стерлинг тўлаган эди. Бугунги кунда ушбу сумма ўзини оқламаётгани ҳақида гап-сўзлар кўпаймоқда.
Собиқ футболчи Габбй Агбонлаҳорнинг фикрича, Нюкасл бу трансфердан энг катта фойда кўрган томон бўлди. "Агар мен Барселона раҳбарияти ўрнида бўлганимда, шартномадаги сиёҳ қуриб улгурганми-йўқми, текшириб кўрган бўлардим. 70 миллион фунт Гордон учун жуда кўп. Нюкасл ҳозир бу келишув устидан кулаётган бўлса ажаб эмас", — деди Агбонлаҳор.
Мутахассиснинг қўшимча қилишича, Гордон ўтган мавсумда ҳам барқарор ўйин кўрсата олмаган. Гана билан баҳсда у тезкор ҳимоячига қарши ҳеч қандай кутилмаган услуб ёки дриблинг ишлата олмади. Томас Тухель эса ўйин давомида қанотдаги сусткашликдан бир неча бор норози бўлгани камералар объективига тушган.
Эндиликда Барселона мухлислари ва раҳбарияти футболчининг Испания чемпионатидаги келажагидан хавотирга тушмоқда. Агар Гордон яқин ўйинларда ўзини кўрсата олмаса, каталонияликларнинг ушбу сармояси трансфер бозоридаги энг муваффақиятсиз юришлардан бири сифатида баҳоланиши мумкин. Томас Тухель эса кейинги баҳсларда ҳужум чизиғида жиддий ротацияларни амалга ошириши кутилмоқда.
…