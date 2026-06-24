Барселона хатога йўл қўйдими: Антонй Гордоннинг ЖЧдаги ўйини кескин танқидга учради

·53·Спорт
Барселона хатога йўл қўйдими: Антонй Гордоннинг ЖЧдаги ўйини кескин танқидга учради

Англия терма жамоасининг Гана билан бўлиб ўтган Жахон чемпионати гуруҳ босқичидаги нурсиз дурангидан сўнг, қанот ҳужумчиси Антонй Гордон жамоатчилик ва экспертларнинг кескин танқидлар марказида қолди. Томас Тухель бошчилигидаги жамоанинг 0:0 ҳисобидаги натижаси нафақат мухлисларни, балки мутахассисларни ҳам Гордоннинг Барселона клубига амалга оширган шов-шувли трансфери борасида шубҳаланишга мажбур қилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Учрашувни асосий таркибда бошлаган Гордон 65 дақиқа давомида майдонда ҳаракат қилди, бироқ рақиб ҳимоясини ёриб ўтишда мутлақо ожизлик қилди. Goal.com нашрининг хабар беришича, талкСПОРТ эксперти Джейми ЎҲара футболчининг ҳаракатларини жуда паст баҳолаган. Унинг фикрича, Гордоннинг ўрнига Маркус Рэшфорд асосий таркибда майдонга тушиши шарт эди.

"Гордон жуда ёмон ўйнади. Ким нима деса десин, у ўз даражасидан анча паст ҳаракат қилди. Маркус Рэшфорд ундан анча кучлироқ ва у майдонга тушганидан сўнг бор-йўғи 10 дақиқа ичида учта хавфли вазият ярата олди. Гордон эса зич ҳимояга қарши ҳеч нарса қила олмади", — дея таъкидлади ЎҲара.

Нюкасл Юнайтед учун фойдали битимми?

Экспертлар орасида нафақат футболчининг ўйини, балки унинг трансфер қиймати ҳам катта муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Маълумотларга кўра, Барселона ўтган май ойида Антонй Гордон учун Нюкасл Юнайтед клубига 70 миллион фунт стерлинг тўлаган эди. Бугунги кунда ушбу сумма ўзини оқламаётгани ҳақида гап-сўзлар кўпаймоқда.

Собиқ футболчи Габбй Агбонлаҳорнинг фикрича, Нюкасл бу трансфердан энг катта фойда кўрган томон бўлди. "Агар мен Барселона раҳбарияти ўрнида бўлганимда, шартномадаги сиёҳ қуриб улгурганми-йўқми, текшириб кўрган бўлардим. 70 миллион фунт Гордон учун жуда кўп. Нюкасл ҳозир бу келишув устидан кулаётган бўлса ажаб эмас", — деди Агбонлаҳор.

Мутахассиснинг қўшимча қилишича, Гордон ўтган мавсумда ҳам барқарор ўйин кўрсата олмаган. Гана билан баҳсда у тезкор ҳимоячига қарши ҳеч қандай кутилмаган услуб ёки дриблинг ишлата олмади. Томас Тухель эса ўйин давомида қанотдаги сусткашликдан бир неча бор норози бўлгани камералар объективига тушган.

Эндиликда Барселона мухлислари ва раҳбарияти футболчининг Испания чемпионатидаги келажагидан хавотирга тушмоқда. Агар Гордон яқин ўйинларда ўзини кўрсата олмаса, каталонияликларнинг ушбу сармояси трансфер бозоридаги энг муваффақиятсиз юришлардан бири сифатида баҳоланиши мумкин. Томас Тухель эса кейинги баҳсларда ҳужум чизиғида жиддий ротацияларни амалга ошириши кутилмоқда.

БарселонаАнтонй ГордонАнглияТрансферФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Атлетико Мадрид ва Барселона ўртасида низо: Хулиан Альварес трансфери машмашага айландиАтлетико Мадрид ва Барселона ўртасида низо: Хулиан Альварес трансфери машмашага айландиБугун, 22:37Мағлубиятлар ичидаги олмос — Беҳруз Каримов Европа экспертларини ҳайратда қолдирмоқда!Мағлубиятлар ичидаги олмос — Беҳруз Каримов Европа экспертларини ҳайратда қолдирмоқда!Бугун, 22:12Рио Фердинанд Криштиано Роналдонинг танқидчиларига жавоб қайтарди: «Оғзингизни юминг!»Рио Фердинанд Криштиано Роналдонинг танқидчиларига жавоб қайтарди: «Оғзингизни юминг!»Бугун, 21:57Аргентинада Лионель Месси шарафига 26 метрлик улкан ҳайкал ўрнатилдиАргентинада Лионель Месси шарафига 26 метрлик улкан ҳайкал ўрнатилдиБугун, 21:56Гарри Кейн Гана билан ўйиндаги омадсизлик сабабини айтди: Англия сардори танқидлар марказидаГарри Кейн Гана билан ўйиндаги омадсизлик сабабини айтди: Англия сардори танқидлар марказидаБугун, 21:34Роналду Ўзбекистонга қарши ўйиндан сўнг қандай фикр билдирди?Роналду Ўзбекистонга қарши ўйиндан сўнг қандай фикр билдирди?Бугун, 21:17
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...