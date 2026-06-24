Покистонда эри томонидан 12 йил уйда қамаб қўйилган аёл озод қилинди
Покистонда полиция ўз хотини ва фарзандларини 12 йил давомида уйда асирликда сақлаб, уларга мунтазам равишда зўравонлик қилиб келган эркакни қўлга олди. Бу ҳақда BBC хабар берди.
Маълум қилинишича, Франция фуқароси Силви Ясмина турмуш ўртоғи томонидан йиллар давомида жисмоний ва руҳий босимга учраган. Аёл эркакни ўта шафқатсиз инсон сифатида таърифлаган.
Эр-хотиннинг ўғилларидан бири яширинча уйдан чиқиб, полицияга хабар беришга муваффақ бўлган. Шундан сўнг ҳуқуқ-тартибот идоралари Хайбер-Пахтунхва провинциясидаги Бара шаҳарчасида жойлашган хонадонда махсус рейд ўтказган.
Полиция Ясмина ва унинг беш нафар фарзандини тор ва ўта хароба хонадан топган. Уларнинг танасида кўплаб жароҳатлар ва кўкариш излари аниқланган. Ҳозирда аёл ва унинг фарзандлари Пешовар шаҳридаги махсус бошпанага жойлаштирилган бўлиб, яқин кунларда Францияга қайтишни режалаштирмоқда.
54 ёшли Ясминанинг айтишича, оила 2014 йилда Австралиядан Покистонга кўчиб келган ва ўша вақтдан буён ташқи дунёдан бутунлай узилиб қолган. Унга ҳеч ким билан мулоқот қилишга рухсат берилмаган, икки нафар катта фарзанди таълимдан маҳрум бўлган, Покистонда туғилган уч нафар кичик фарзанд эса умуман мактабга бормаган.
“Биз озодликдан маҳрум эдик. Эрим бизга эр ва ота сифатида ғамхўрлик қилмади. У ҳар куни бизни калтакларди ва доимий босим ўтказарди. Мен ўз келажагим барбод бўлганига ишонгандим, болаларимнинг ҳам тақдири йўқолиб кетишидан қўрқардим”, дея билдирган Ясмина.
…