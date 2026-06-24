Покистонда эри томонидан 12 йил уйда қамаб қўйилган аёл озод қилинди

·10·Дунё
Покистонда эри томонидан 12 йил уйда қамаб қўйилган аёл озод қилинди

Покистонда полиция ўз хотини ва фарзандларини 12 йил давомида уйда асирликда сақлаб, уларга мунтазам равишда зўравонлик қилиб келган эркакни қўлга олди. Бу ҳақда BBC хабар берди.

Маълум қилинишича, Франция фуқароси Силви Ясмина турмуш ўртоғи томонидан йиллар давомида жисмоний ва руҳий босимга учраган. Аёл эркакни ўта шафқатсиз инсон сифатида таърифлаган.

Эр-хотиннинг ўғилларидан бири яширинча уйдан чиқиб, полицияга хабар беришга муваффақ бўлган. Шундан сўнг ҳуқуқ-тартибот идоралари Хайбер-Пахтунхва провинциясидаги Бара шаҳарчасида жойлашган хонадонда махсус рейд ўтказган.

Полиция Ясмина ва унинг беш нафар фарзандини тор ва ўта хароба хонадан топган. Уларнинг танасида кўплаб жароҳатлар ва кўкариш излари аниқланган. Ҳозирда аёл ва унинг фарзандлари Пешовар шаҳридаги махсус бошпанага жойлаштирилган бўлиб, яқин кунларда Францияга қайтишни режалаштирмоқда.

54 ёшли Ясминанинг айтишича, оила 2014 йилда Австралиядан Покистонга кўчиб келган ва ўша вақтдан буён ташқи дунёдан бутунлай узилиб қолган. Унга ҳеч ким билан мулоқот қилишга рухсат берилмаган, икки нафар катта фарзанди таълимдан маҳрум бўлган, Покистонда туғилган уч нафар кичик фарзанд эса умуман мактабга бормаган.

“Биз озодликдан маҳрум эдик. Эрим бизга эр ва ота сифатида ғамхўрлик қилмади. У ҳар куни бизни калтакларди ва доимий босим ўтказарди. Мен ўз келажагим барбод бўлганига ишонгандим, болаларимнинг ҳам тақдири йўқолиб кетишидан қўрқардим”, дея билдирган Ясмина.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилдиНидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилдиБугун, 22:48Эркак деб ўйланган мушук болаладиЭркак деб ўйланган мушук болаладиБугун, 22:33Филнинг кутилмаган меҳрибонлиги: жайронни қутқариб қолдиФилнинг кутилмаган меҳрибонлиги: жайронни қутқариб қолдиБугун, 22:21Испанияда дўконда жанжал: байроқ сабаб тортишув юз берди (видео)Испанияда дўконда жанжал: байроқ сабаб тортишув юз берди (видео)Бугун, 22:16Зеленскийнинг ультиматуми иш бердими? Беларусдаги ретрансляторлар ўчирилдиЗеленскийнинг ультиматуми иш бердими? Беларусдаги ретрансляторлар ўчирилдиБугун, 22:12133 марта қўнғироқ босган аёл қамоққа олинди133 марта қўнғироқ босган аёл қамоққа олиндиБугун, 21:47
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Қарғалар “ишга кирди”: кўчаларни тозалаб мукофот олмоқда
Қарғалар “ишга кирди”: кўчаларни тозалаб мукофот олмоқда