Россиянинг янги Ту-214 йўловчи самолётлари 2027-йилдан етказиб берила бошлайди
Россиянинг Бирлашган авиашосозлик корпорацияси (ОАК) тўлиқ импорт ўрнини босувчи бутловчи қисмлар билан жиҳозланган Ту-214 йўловчи самолётларини тижорий авиакомпанияларга етказиб бериш муддатини маълум қилди. Компания бош директори Вадим Бадеха берган баёнотга кўра, ушбу ҳаво кемалари 2027-йилдан бошлаб фуқаролик авиацияси паркларидан жой олади. Бу Россия авиация саноати учун стратегик аҳамиятга эга қадам бўлиб, ташқи санкциялар шароитида ички бозорни маҳаллий техникалар билан таъминлашга қаратилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ҳозирги вақтда ишлаб чиқарилаётган Ту-214 моделлари асосан махсус буюртмачилар эҳтиёжлари учун йўналтирилган. Бироқ, келаси йилдан бошлаб тижорий ташувчилар учун мўлжалланган илк самолётлар йиғила бошланиши кутилмоқда. ТАСС ахборот агентлиги хабарига кўра, янги авлод самолётларининг биринчи эксплуатанти Ред Wingс авиакомпанияси бўлади. Фуқаролик авиациясини ривожлантириш комплекс дастури доирасида ушбу ташувчи дастлабки 11 та Ту-214 самолётини қабул қилиб олади.
Ишлаб чиқариш ҳажми ва янги буюртмачиларАвиашосозлик саноатидаги режаларга кўра, 2026-йилда жами тўртта Ту-214 самолётини ишлаб чиқариш кўзда тутилган. Шундан сўнг, 2027-йилдан бошлаб етказиб бериш жараёни кенг кўламли босқичга ўтади. Лойиҳага нафақат йирик федерал компаниялар, балки минтақавий ҳукуматлар ҳам қизиқиш билдирмоқда. Масалан, Ёқутистон ҳукумати 2027–2028-йиллар давомида учта шундай лайнерни сотиб олишни режалаштирган.
Шунингдек, Россиянинг йирик хусусий авиаташувчиларидан бири бўлган С7 авиакомпанияси билан ҳам музокаралар олиб борилмоқда. Аввалроқ С7 раҳбарияти ўз паркини янгилаш мақсадида 100 га яқин Ту-214 самолётларини харид қилиш нияти борлигини маълум қилган эди. Бу каби йирик буюртмалар Россия авиация саноатининг келажакдаги барқарорлигини таъминлашда муҳим рол ўйнайди.
Техник имкониятлар ва минтақавий аҳамиятиТу-214 — бу ўрта масофага парвоз қилувчи, икки двигателли йўловчи самолёти бўлиб, у 4500 километргача бўлган масофаларни босиб ўтишга мўлжалланган. Ўзининг техник характеристикалари бўйича у халқаро бозордаги кўплаб аналоглари билан рақобатлаша олади. Марказий Осиё, хусусан, Ўзбекистон авиация бозори учун ҳам Россия авиация саноатидаги бу каби ўзгаришлар қизиқарли бўлиши мумкин, чунки минтақавий парвозлар учун ўрта масофали самолётларга талаб доимо юқори бўлиб қолмоқда.
Лойиҳа доирасидаги асосий вазифа самолёт таркибидаги хорижий бутловчи қисмларни тўлиқ маҳаллий деталларга алмаштиришдан иборат. Бу жараённинг якунланиши Россияга ташқи етказиб берувчиларга боғлиқ бўлмаган ҳолда ўз авиация техникасини мустақил сервис қилиш ва янгилаш имконини беради. 2027-йил ушбу мақсад йўлидаги ҳал қилувчи палла бўлиши кутилмоқда.
…