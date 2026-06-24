Россиянинг янги Ту-214 йўловчи самолётлари 2027-йилдан етказиб берила бошлайди

·0·Техно
Россиянинг янги Ту-214 йўловчи самолётлари 2027-йилдан етказиб берила бошлайди

Россиянинг Бирлашган авиашосозлик корпорацияси (ОАК) тўлиқ импорт ўрнини босувчи бутловчи қисмлар билан жиҳозланган Ту-214 йўловчи самолётларини тижорий авиакомпанияларга етказиб бериш муддатини маълум қилди. Компания бош директори Вадим Бадеха берган баёнотга кўра, ушбу ҳаво кемалари 2027-йилдан бошлаб фуқаролик авиацияси паркларидан жой олади. Бу Россия авиация саноати учун стратегик аҳамиятга эга қадам бўлиб, ташқи санкциялар шароитида ички бозорни маҳаллий техникалар билан таъминлашга қаратилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳозирги вақтда ишлаб чиқарилаётган Ту-214 моделлари асосан махсус буюртмачилар эҳтиёжлари учун йўналтирилган. Бироқ, келаси йилдан бошлаб тижорий ташувчилар учун мўлжалланган илк самолётлар йиғила бошланиши кутилмоқда. ТАСС ахборот агентлиги хабарига кўра, янги авлод самолётларининг биринчи эксплуатанти Ред Wingс авиакомпанияси бўлади. Фуқаролик авиациясини ривожлантириш комплекс дастури доирасида ушбу ташувчи дастлабки 11 та Ту-214 самолётини қабул қилиб олади.

Ишлаб чиқариш ҳажми ва янги буюртмачилар

Авиашосозлик саноатидаги режаларга кўра, 2026-йилда жами тўртта Ту-214 самолётини ишлаб чиқариш кўзда тутилган. Шундан сўнг, 2027-йилдан бошлаб етказиб бериш жараёни кенг кўламли босқичга ўтади. Лойиҳага нафақат йирик федерал компаниялар, балки минтақавий ҳукуматлар ҳам қизиқиш билдирмоқда. Масалан, Ёқутистон ҳукумати 2027–2028-йиллар давомида учта шундай лайнерни сотиб олишни режалаштирган.

Шунингдек, Россиянинг йирик хусусий авиаташувчиларидан бири бўлган С7 авиакомпанияси билан ҳам музокаралар олиб борилмоқда. Аввалроқ С7 раҳбарияти ўз паркини янгилаш мақсадида 100 га яқин Ту-214 самолётларини харид қилиш нияти борлигини маълум қилган эди. Бу каби йирик буюртмалар Россия авиация саноатининг келажакдаги барқарорлигини таъминлашда муҳим рол ўйнайди.

Техник имкониятлар ва минтақавий аҳамияти

Ту-214 — бу ўрта масофага парвоз қилувчи, икки двигателли йўловчи самолёти бўлиб, у 4500 километргача бўлган масофаларни босиб ўтишга мўлжалланган. Ўзининг техник характеристикалари бўйича у халқаро бозордаги кўплаб аналоглари билан рақобатлаша олади. Марказий Осиё, хусусан, Ўзбекистон авиация бозори учун ҳам Россия авиация саноатидаги бу каби ўзгаришлар қизиқарли бўлиши мумкин, чунки минтақавий парвозлар учун ўрта масофали самолётларга талаб доимо юқори бўлиб қолмоқда.

Лойиҳа доирасидаги асосий вазифа самолёт таркибидаги хорижий бутловчи қисмларни тўлиқ маҳаллий деталларга алмаштиришдан иборат. Бу жараённинг якунланиши Россияга ташқи етказиб берувчиларга боғлиқ бўлмаган ҳолда ўз авиация техникасини мустақил сервис қилиш ва янгилаш имконини беради. 2027-йил ушбу мақсад йўлидаги ҳал қилувчи палла бўлиши кутилмоқда.

АвиацияТу-214РоссияТехнологияСамолёт
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Деэзер янги Ремих Лаб функциясини ишга туширди: Энди мухлислар қўшиқларни қонуний ремикс қиладиДеэзер янги Ремих Лаб функциясини ишга туширди: Энди мухлислар қўшиқларни қонуний ремикс қиладиБугун, 22:24Идеал Android смартфон қидириб: «орзудаги телефон» концепти тақдим этилди!Идеал Android смартфон қидириб: «орзудаги телефон» концепти тақдим этилди!Бугун, 22:24Facebook контент яратувчилар учун махсус сунъий интеллект иловасини тақдим этдиFacebook контент яратувчилар учун махсус сунъий интеллект иловасини тақдим этдиБугун, 22:20АҚШ космодромлари инқироз ёқасида: Ракеталар сони инфратузилма имкониятидан ошиб кетмоқдаАҚШ космодромлари инқироз ёқасида: Ракеталар сони инфратузилма имкониятидан ошиб кетмоқдаБугун, 21:58Дунёнинг энг кучли суперкомпьютери аниқланди: Хитой АҚШни тахтдан ағдарди!Дунёнинг энг кучли суперкомпьютери аниқланди: Хитой АҚШни тахтдан ағдарди!Бугун, 21:57Гуманоид роботлар ишлаб чиқарувчи Агилитй Роботикс 2,5 млрд долларлик шартнома билан биржага чиқмоқдаГуманоид роботлар ишлаб чиқарувчи Агилитй Роботикс 2,5 млрд долларлик шартнома билан биржага чиқмоқдаБугун, 21:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди