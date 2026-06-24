Идеал Android смартфон қидириб: «орзудаги телефон» концепти тақдим этилди!

·0·Техно
Идеал Android смартфон қидириб: «орзудаги телефон» концепти тақдим этилди!

Ҳар йили бозорга юзлаб янги Android смартфонлар чиқади, тўғрими? Лекин тан олиш керак, уларнинг биронтасини ҳам «мукаммал» деб бўлмайди. Қайсидир моделнинг экрани ҳаддан ташқари катта, бошқасида қулоқчин улагичи йўқ, яна бирида эса орқа камераси хунук бўртиб чиқиб туради.

Инновацион ғоялари билан танилган Nothing компанияси фойдаланувчиларнинг барча истакларини йиғиб, ўша биз орзу қилган «идеал смартфон» аслида қандай бўлишини кўрсатиб беришга қарор қилди. Натижа эса кутилмаганда жуда муваффақиятли чиқди!

Мухлислар нимани хоҳлашди ва Nothing нима яратди?

Компания аудитория ўртасида катта сўровнома ўтказиб, замонавий смартфонларда биз соғинган ва унутилаётган барча функцияларни битта қурилмага жамлади. Айниқса, экранда ҳеч қандай ортиқча тирқиш қолдирмайдиган суриладиган (pop-up) селфи-камера ечими кўпчиликка жуда маъқул келди.

Фойдаланувчилар истаги

Натижа (Nothing концепцияси)

Ихчам ўлчам

6 дюймдан кичик бўлган қулай экран

Симли қулоқчинлар учун жой

3.5 мм аудио улагич (Mini-jack) қайтди!

Хотирани кенгайтириш

microSD картаси учун махсус уя (слот)

Чиройли орқа панель

Мутлақо текис, бўртиб чиқмаган камера модули

Тоза дастурий таъминот

Ортиқча ва кераксиз (bloatware) иловаларсиз тизим

Муросасиз бўлмади: Батарея ва қалинлик баланси

Албатта, бунча нарсани бир жойга жамлаш маълум бир қурбонликларни талаб қилди. Масалан, фойдаланувчилар истагандек олинадиган батарея ўрнатилди, аммо унинг сиғими 3 800 мА·соат билан чекланди.

Идеал Android смартфон қидириб: «орзудаги телефон» концепти тақдим этилди!

Яратувчилар телефон ҳаддан ташқари қалинлашиб кетишини исташмаган. Гарчи якуний концепт барибир ҳозирги ўта юпқа моделлардан кўра бироз гавдалик (йирикроқ) чиққан бўлса-да, унда ҳеч қандай хунук бўртиқлар йўқ — телефон столда мутлақо текис туради.

Уни сотиб олса бўладими?

Афсуски, йўқ. Бу «орзудаги смартфон» оммавий сотувга чиқарилмайди. Бу шунчаки фойдаланувчиларнинг барча орзу-истакларини битта қурилмага йиғиш ва бундай қурилма реал ҳаётда қандай кўринишда бўлиши мумкинлигини кўрсатиш учун ўтказилган қизиқарли тажриба эди.

Бироқ концепция мухлисларга шу қадар ёқиб тушдики, тармоқларда баъзилар компанияга бўлажак Nothing Phone (4b) модели ўрнига айнан мана шу қурилмани ишлаб чиқишни қатъий таклиф қила бошлашди. Ким билади, балки бу тажриба келажакдаги Android оламини бутунлай ўзгартириб юборар?

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ космодромлари инқироз ёқасида: Ракеталар сони инфратузилма имкониятидан ошиб кетмоқдаАҚШ космодромлари инқироз ёқасида: Ракеталар сони инфратузилма имкониятидан ошиб кетмоқдаБугун, 21:58Дунёнинг энг кучли суперкомпьютери аниқланди: Хитой АҚШни тахтдан ағдарди!Дунёнинг энг кучли суперкомпьютери аниқланди: Хитой АҚШни тахтдан ағдарди!Бугун, 21:57Гуманоид роботлар ишлаб чиқарувчи Агилитй Роботикс 2,5 млрд долларлик шартнома билан биржага чиқмоқдаГуманоид роботлар ишлаб чиқарувчи Агилитй Роботикс 2,5 млрд долларлик шартнома билан биржага чиқмоқдаБугун, 21:53АҚШда Tesla иштирокидаги фожиали авария: НТСБ махсус тергов бошладиАҚШда Tesla иштирокидаги фожиали авария: НТСБ махсус тергов бошладиБугун, 21:52Xiaomi ўйин ихлосмандлари учун Redmi К90 Ultra моделини тайёрламоқдаXiaomi ўйин ихлосмандлари учун Redmi К90 Ultra моделини тайёрламоқдаБугун, 21:29Фигма дизайн ва дастурлаш ўртасидаги тўсиқларни олиб ташлайдиган янги функцияларни тақдим этдиФигма дизайн ва дастурлаш ўртасидаги тўсиқларни олиб ташлайдиган янги функцияларни тақдим этдиБугун, 21:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди