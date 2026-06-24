Идеал Android смартфон қидириб: «орзудаги телефон» концепти тақдим этилди!
Ҳар йили бозорга юзлаб янги Android смартфонлар чиқади, тўғрими? Лекин тан олиш керак, уларнинг биронтасини ҳам «мукаммал» деб бўлмайди. Қайсидир моделнинг экрани ҳаддан ташқари катта, бошқасида қулоқчин улагичи йўқ, яна бирида эса орқа камераси хунук бўртиб чиқиб туради.
Инновацион ғоялари билан танилган Nothing компанияси фойдаланувчиларнинг барча истакларини йиғиб, ўша биз орзу қилган «идеал смартфон» аслида қандай бўлишини кўрсатиб беришга қарор қилди. Натижа эса кутилмаганда жуда муваффақиятли чиқди!
Мухлислар нимани хоҳлашди ва Nothing нима яратди?
Компания аудитория ўртасида катта сўровнома ўтказиб, замонавий смартфонларда биз соғинган ва унутилаётган барча функцияларни битта қурилмага жамлади. Айниқса, экранда ҳеч қандай ортиқча тирқиш қолдирмайдиган суриладиган (pop-up) селфи-камера ечими кўпчиликка жуда маъқул келди.
Фойдаланувчилар истаги
Натижа (Nothing концепцияси)
Ихчам ўлчам
6 дюймдан кичик бўлган қулай экран
Симли қулоқчинлар учун жой
3.5 мм аудио улагич (Mini-jack) қайтди!
Хотирани кенгайтириш
microSD картаси учун махсус уя (слот)
Чиройли орқа панель
Мутлақо текис, бўртиб чиқмаган камера модули
Тоза дастурий таъминот
Ортиқча ва кераксиз (bloatware) иловаларсиз тизим
Муросасиз бўлмади: Батарея ва қалинлик баланси
Албатта, бунча нарсани бир жойга жамлаш маълум бир қурбонликларни талаб қилди. Масалан, фойдаланувчилар истагандек олинадиган батарея ўрнатилди, аммо унинг сиғими 3 800 мА·соат билан чекланди.
Яратувчилар телефон ҳаддан ташқари қалинлашиб кетишини исташмаган. Гарчи якуний концепт барибир ҳозирги ўта юпқа моделлардан кўра бироз гавдалик (йирикроқ) чиққан бўлса-да, унда ҳеч қандай хунук бўртиқлар йўқ — телефон столда мутлақо текис туради.
Уни сотиб олса бўладими?
Афсуски, йўқ. Бу «орзудаги смартфон» оммавий сотувга чиқарилмайди. Бу шунчаки фойдаланувчиларнинг барча орзу-истакларини битта қурилмага йиғиш ва бундай қурилма реал ҳаётда қандай кўринишда бўлиши мумкинлигини кўрсатиш учун ўтказилган қизиқарли тажриба эди.
Бироқ концепция мухлисларга шу қадар ёқиб тушдики, тармоқларда баъзилар компанияга бўлажак Nothing Phone (4b) модели ўрнига айнан мана шу қурилмани ишлаб чиқишни қатъий таклиф қила бошлашди. Ким билади, балки бу тажриба келажакдаги Android оламини бутунлай ўзгартириб юборар?
…