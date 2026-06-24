Деэзер янги Ремих Лаб функциясини ишга туширди: Энди мухлислар қўшиқларни қонуний ремикс қилади

·21·Техно
Деэзер янги Ремих Лаб функциясини ишга туширди: Энди мухлислар қўшиқларни қонуний ремикс қилади

Глобал мусиқа стриминг хизмати Деэзер ўзининг янги “Ремих Лаб” функциясини тақдим этди. Ушбу янгилик мухлисларга ўзлари ёқтирган тароналарни ижодий қайта ишлаш (ремикс қилиш) имкониятини беради. Энг муҳими, бу жараён оригинал ижрочилар ва муаллифлик ҳуқуқи эгаларининг розилиги билан амалга оширилади ҳамда санъаткорлар ҳар бир тингловдан даромад олишда давом этади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Ҳозирда кўплаб рақобатчи платформалар, жумладан, YouTube ва Spotify сунъий интеллект (AI) ёрдамида ремикслар яратишга урғу бермоқда. Бироқ Деэзер бошқача йўлдан боришни афзал кўрди. ixbt.com маълумотига кўра, Ремих Лаб илова ичидаги махсус воситалар орқали ишлайди. Фойдаланувчилар қўшиқнинг темпини ўзгартириши, “реверб” эффектини қўшиши ёки жанр ва услубни бутунлай янгилаши мумкин.

Сунъий интеллектга қарши кураш ва муаллифлик ҳуқуқи

Деэзер узоқ вақтдан бери мусиқа саноатида сунъий интеллектнинг ҳаддан ташқари кўпайишига қарши чиқиб келмоқда. Платформа яқинда Spotify ва Apple Мусик каби хизматлардаги плейлистларни таҳлил қилиб, AI томонидан яратилган тароналарни аниқлайдиган воситани ҳам жорий қилган эди. Компания бундай трекларни ўз тавсияларидан олиб ташлайдиган кам сонли сервислар сирасига киради.

“Ушбу ремикс воситаси мухлисларга ижодий жараёнда бевосита иштирок этиш ва севимли мусиқалари билан янада яқинроқ боғланиш имконини беради”, дейди Деэзер бош директори Алексис Лантерниер. Унинг таъкидлашича, барча функциялар санъаткорларнинг тўлиқ иштироки ва ҳуқуқларини ҳурмат қилган ҳолда ишлаб чиқилган бўлиб, ҳар бир трек учун максимал даромадни таъминлайди.

Ҳозирча Ремих Лаб функцияси синов тариқасида Францияда ишга туширилди. Фойдаланувчилар Селине Дион, Алаин Соучон, Алонзо ва Ронисиа каби таниқли француз ижрочиларининг асарларини қайта ишлашлари мумкин. Келажакда ушбу хизматни бошқа мамлакатларда ҳам жорий этиш режалаштирилган.

Саноат учун янги йўналиш

Мусиқа саноати экспертларининг фикрича, Деэзер таклиф қилаётган ушбу модел AI “босқини”га қарши самарали муқобил бўлиши мумкин. Агар лойиҳа муваффақиятли чиқса, бошқа стриминг платформалари ҳам муаллифлик ҳуқуқини сақлаган ҳолда мухлислар билан мулоқот қилишнинг шундай усулини танлаши кутилмоқда.

Бундан ташқари, Деэзер Клуб доирасида махсус танловлар ҳам ташкил этилмоқда. Энг яхши ремикс муаллифлари сентябрь ойи бошида эълон қилинади. Ғолиб бўлган треклар Деэзер платформасидаги махсус плейлистга киритилади ва муаллифлар Деэзер Пурпле Доор тадбирларига чипталар ҳамда эксклюзив совғалар билан тақдирланади.

ДеэзерМусиқаРемих ЛабСунъий IntelлектТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi йўлда кофе тайёрлайдиган ихчам Mijia Портабле Коффее Мачине қурилмасини тақдим этдиXiaomi йўлда кофе тайёрлайдиган ихчам Mijia Портабле Коффее Мачине қурилмасини тақдим этдиБугун, 22:58Россиянинг янги Ту-214 йўловчи самолётлари 2027-йилдан етказиб берила бошлайдиРоссиянинг янги Ту-214 йўловчи самолётлари 2027-йилдан етказиб берила бошлайдиБугун, 22:24Идеал Android смартфон қидириб: «орзудаги телефон» концепти тақдим этилди!Идеал Android смартфон қидириб: «орзудаги телефон» концепти тақдим этилди!Бугун, 22:24Facebook контент яратувчилар учун махсус сунъий интеллект иловасини тақдим этдиFacebook контент яратувчилар учун махсус сунъий интеллект иловасини тақдим этдиБугун, 22:20АҚШ космодромлари инқироз ёқасида: Ракеталар сони инфратузилма имкониятидан ошиб кетмоқдаАҚШ космодромлари инқироз ёқасида: Ракеталар сони инфратузилма имкониятидан ошиб кетмоқдаБугун, 21:58Дунёнинг энг кучли суперкомпьютери аниқланди: Хитой АҚШни тахтдан ағдарди!Дунёнинг энг кучли суперкомпьютери аниқланди: Хитой АҚШни тахтдан ағдарди!Бугун, 21:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди