Винисиус Жуниор дубли Шотландияни мағлуб этди: Бразилия гуруҳда пешқадам

·0·Спорт
Винисиус Жуниор дубли Шотландияни мағлуб этди: Бразилия гуруҳда пешқадам

Маями шаҳрида бўлиб ўтган Жахон чемпионати гуруҳ босқичи учрашувида Бразилия терма жамоаси Шотландия устидан 3:0 ҳисобида ишончли ғалабага эришди. Ушбу муваффақият Селекао вакилларига К гуруҳида биринчи ўринни кафолатлади. Реал Мадрид юлдузи Винисиус Жуниор ўзининг ажойиб ўйини ва урган голлари билан учрашув қаҳрамонига айланди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ўйиннинг илк дақиқалариданоқ бразилияликлар рақиб хатоларидан унумли фойдаланишга киришдилар. Goal.com нашри хабарига кўра, Шотландия ҳимоячиси Скотт МкКенна томонидан йўл қўйилган хатодан сўнг, Винисиус Жуниор 7-дақиқадаёқ ҳисобни очди. У дарвозабонни ҳам ортда қолдириб, тўпни бўш қолган дарвозага жойлаб қўйди.

Винисиус Жуниорнинг устунлиги ва VAR қарори

Учрашувнинг биринчи бўлимида Винисиус Жуниор яна бир бор рақиб ҳимоясини доғда қолдирди. У Жакк Ҳендрйдан тўпни олиб қўйиб, дарвозабон оёқлари орасидан гол урди, бироқ VAR тизими ҳужумчи томонидан қоида бузилганини аниқлаб, голни бекор қилди. Шунга қарамай, бразилияликлар босимни тўхтатишмади.

Биринчи бўлимга қўшиб берилган вақтда Бруно Гуимараес томонидан етказиб берилган тўпни Винисиус Жуниор боши билан дарвозага йўллаб, дублини расмийлаштирди. Шотландия термаси ҳимоядаги тартибсизликлар туфайли танаффусга икки тўп фарқи билан чиқиб кетишга мажбур бўлди.

Иккинчи бўлим ва якуний натижа

Иккинчи бўлимда ҳам Бразилия устунликни ўз қўлида сақлаб қолди. 60-дақиқада Матеус Кунҳа учинчи голни уриб, ўйинга амалда нуқта қўйди. Бу вазиятда ҳам Бруно Гуимараес ўзининг креативлиги билан ажралиб турди ва жамоасининг голли ҳужумини ташкил қилиб берди.

Шотландия терма жамоаси ўйин охирида ҳисобни қисқартириш учун бир нечта имкониятга эга бўлди. Хусусан, Скотт МкТоминайнинг бош билан йўллаган зарбасини Алиссон қийинчилик билан қайтаришга эришди. Бироқ, бу ҳаракатлар Шотландияни йирик мағлубиятдан қутқариб қола олмади.

Ушбу мағлубият Шотландия терма жамоасининг кейинги босқичга чиқиш имкониятларини кескин камайтириб юборди. Бразилия эса гуруҳ пешқадами сифатида плей-офф босқичига йўл олди. Винисиус Жуниор ўйин давомида хет-трик қайд этиши ҳам мумкин эди, аммо бир нечта қулай вазиятлардан фойдалана олмади.

БразилияВинисиус ЖуниорШотландияЖаҳон ЧемпионатиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

MLS клублари Кристиан Пулишич учун курашга кирди: Милан футболчини қўйиб юбормоқчи эмасMLS клублари Кристиан Пулишич учун курашга кирди: Милан футболчини қўйиб юбормоқчи эмасБугун, 04:11Тоттенхем Матеус Фернандес трансфери учун пойгада Манчестер Юнайтедни ортда қолдирмоқдаТоттенхем Матеус Фернандес трансфери учун пойгада Манчестер Юнайтедни ортда қолдирмоқдаБугун, 03:15Челси ҳимоя чизиғини кучайтирмоқда: Махенсе Лакроих трансфери ҳал бўлиш арафасидаЧелси ҳимоя чизиғини кучайтирмоқда: Махенсе Лакроих трансфери ҳал бўлиш арафасидаБугун, 02:53Неймарнинг отасидан таъсирли мурожаат: Бразилиялик юлдуз катта футболга қайтмоқдаНеймарнинг отасидан таъсирли мурожаат: Бразилиялик юлдуз катта футболга қайтмоқдаБугун, 02:52Марк Кукурелла Энзо Фернандезни Реал Мадридга чорламоқда: Трансфер амалга ошадими?Марк Кукурелла Энзо Фернандезни Реал Мадридга чорламоқда: Трансфер амалга ошадими?Бугун, 02:19Челси ҳимоячиси Тревоҳ Чалобаҳ учун Италияда жиддий кураш бошландиЧелси ҳимоячиси Тревоҳ Чалобаҳ учун Италияда жиддий кураш бошландиБугун, 01:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...