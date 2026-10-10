Дафтарни робот тўлдиради: ручка ушлаган робот ижтимоий тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлди

·13·Техно
Дафтарни робот тўлдиради: ручка ушлаган робот ижтимоий тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлди

Ижтимоий тармоқларда компьютердаги матнни ручка ёрдамида дафтарга кўчириб ёзадиган робот тасвирланган видео кенг тарқалмоқда. Махсус механизм билан жиҳозланган қурилма ручкани аниқ ҳаракатлантириб, экрандаги матнни қоғозга қўлёзмага ўхшаш шаклда туширади.

Ушбу технология ўқувчилар ва талабалар учун конспект тайёрлаш жараёнини анча енгиллаштириши мумкин. Айниқса, катта ҳажмдаги матнларни дафтарга кўчиришга кўп вақт сарфлайдиганлар учун бундай қурилма қулай ечим бўлиши эҳтимол.

Бироқ технологиянинг қулайлиги билан бирга айрим саволлар ҳам юзага келади. Чунки маълумотни қўлда ёзиш жараёни мавзуни яхшироқ тушуниш, эслаб қолиш ва мустақил фикрлашга ёрдам бериши мумкин. Роботга ҳаддан ташқари таяниш эса ушбу кўникмаларнинг ривожланишига таъсир қилиши мумкин.

Шундай экан, бундай қурилмалар таълим жараёнида фойдали ёрдамчига айланадими ёки ўқувчиларнинг мустақил ишлаш кўникмаларини сусайтирадими?

робот-мануалоқув технологиясиконспект тайёрлашкомпьютердан қағазга
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Компьютердаги матнни дафтарга чиройли ҳуснихатда кўчириб берувчи қурилма пайдо бўлдиКомпьютердаги матнни дафтарга чиройли ҳуснихатда кўчириб берувчи қурилма пайдо бўлдиБугун 17:20Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)13 сентябр 12:20Швейцариялик олимлар бармоқларда юрувчи робот-қўлни яратдиШвейцариялик олимлар бармоқларда юрувчи робот-қўлни яратди28 сентябр 02:22Самокат онлайн-ритейлери робот-курьерлар ёрдамида етказиб беришни синовдан ўтказмоқдаСамокат онлайн-ритейлери робот-курьерлар ёрдамида етказиб беришни синовдан ўтказмоқда7 июл 16:22Honor ўзига хос Робот Пҳоне учун буюртма олишни бошлади: Титанли робот-камераHonor ўзига хос Робот Пҳоне учун буюртма олишни бошлади: Титанли робот-камера18 июл 13:55Xiaomi компанияси 35 000 Па қувватли Робот Вакуум 6 Max флагманини тақдим этдиXiaomi компанияси 35 000 Па қувватли Робот Вакуум 6 Max флагманини тақдим этди25 июн 22:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
iPhone 18 Pro Max’нинг янги нархлари маълум қилинди
iPhone 18 Pro Max’нинг янги нархлари маълум қилинди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда