Дафтарни робот тўлдиради: ручка ушлаган робот ижтимоий тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлди
Ижтимоий тармоқларда компьютердаги матнни ручка ёрдамида дафтарга кўчириб ёзадиган робот тасвирланган видео кенг тарқалмоқда. Махсус механизм билан жиҳозланган қурилма ручкани аниқ ҳаракатлантириб, экрандаги матнни қоғозга қўлёзмага ўхшаш шаклда туширади.
Ушбу технология ўқувчилар ва талабалар учун конспект тайёрлаш жараёнини анча енгиллаштириши мумкин. Айниқса, катта ҳажмдаги матнларни дафтарга кўчиришга кўп вақт сарфлайдиганлар учун бундай қурилма қулай ечим бўлиши эҳтимол.
Бироқ технологиянинг қулайлиги билан бирга айрим саволлар ҳам юзага келади. Чунки маълумотни қўлда ёзиш жараёни мавзуни яхшироқ тушуниш, эслаб қолиш ва мустақил фикрлашга ёрдам бериши мумкин. Роботга ҳаддан ташқари таяниш эса ушбу кўникмаларнинг ривожланишига таъсир қилиши мумкин.
Шундай экан, бундай қурилмалар таълим жараёнида фойдали ёрдамчига айланадими ёки ўқувчиларнинг мустақил ишлаш кўникмаларини сусайтирадими?
Изоҳлар 0
…