Claude Соннет 5.5 тақдим этилди: модел анча тезлашди

·32·Техно
Claude Соннет 5.5 тақдим этилди: модел анча тезлашди

Claude Соннет 5.5 янги авлод модели сифатида тақдим этилди. Компания маълумотларига кўра, янги модел Соннет 5'га нисбатан 30 фоиз тезроқ ишлайди ва нархи ҳам 30 фоизга арзонлашган.

Янги моделнинг дастурлаш ва компьютердан фойдаланиш имкониятлари бўйича тест натижалари ҳам эълон қилинди. Терминал-Бенч 4.0 тестида Claude Соннет 5.5 70,6 фоиз натижа қайд этган. Бу кўрсаткич Соннет 5'да 10,3 фоиз бўлган. Опус 5.5 эса ушбу тестда 66,4 фоиз натижа кўрсатган.

ФронтиерКоде 1.1 тестида Соннет 5.5 максимал режимда 46,2 фоиз, юқори режимда 52,1 фоиз натижа қайд этган. Соннет 5 натижаси 42,4 фоиз, Опус 5.5 натижаси эса 54,4 фоизни ташкил қилган.

CursorБенч 4.0 тестида Соннет 5.5 55,5 фоиз натижа кўрсатган бўлса, Соннет 5 34,1 фоизда қолган. Опус 5.5 эса 57,8 фоиз натижа қайд этган.

Билимга асосланган вазифаларни баҳолаган ГДПвал-АА тестида Соннет 5.5 1844 балл, Соннет 5 1449 балл тўплаган. Компьютердан фойдаланиш бўйича ОСВорлд 2.1 тестида эса янги модел 80,1 фоиз натижа қайд этган.

Визуал диаграммаларни таниб олиш тестида Соннет 5.5 61,6 фоиз натижа кўрсатган. Бу кўрсаткич Соннет 5'да 15,6 фоиз бўлган.

Янги модел ҳақида тақдим этилган маълумотларда унинг дастурлаш, билимга асосланган вазифалар, компьютердан фойдаланиш ва визуал маълумотларни таҳлил қилиш имкониятларига урғу берилган.

ClaudeДастурлашМодел
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нодирбек Раззоқов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Австралияда сунъий интеллект агенти спортзал тизимини бузиб кирдиАвстралияда сунъий интеллект агенти спортзал тизимини бузиб кирди11 август 02:55Сунъий интеллект оламида муҳим бурилиш: МКП протоколи янги босқичга кўтарилмоқдаСунъий интеллект оламида муҳим бурилиш: МКП протоколи янги босқичга кўтарилмоқда21 июл 01:50Клавдметер: Claude Коде фойдаланиш статистикаси учун ихчам иш столи қурилмасиКлавдметер: Claude Коде фойдаланиш статистикаси учун ихчам иш столи қурилмаси15 май 00:22Anthropic компанияси Claude Соннет 5 моделини тақдим этди: Тезкор ва ҳамёнбоп сунъий онгAnthropic компанияси Claude Соннет 5 моделини тақдим этди: Тезкор ва ҳамёнбоп сунъий онг2 июл 03:22Anthropic компанияси Claude Соннет 5 моделини тақдим этди: AI агентлар янада арзонлашдиAnthropic компанияси Claude Соннет 5 моделини тақдим этди: AI агентлар янада арзонлашди30 июн 23:25OpenAI шов-шувли қарор қабул қилди: GPT-6.1 Astra хавф туфайли бекор қилинди!OpenAI шов-шувли қарор қабул қилди: GPT-6.1 Astra хавф туфайли бекор қилинди!Бугун 08:31
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди