Claude Соннет 5.5 тақдим этилди: модел анча тезлашди
Claude Соннет 5.5 янги авлод модели сифатида тақдим этилди. Компания маълумотларига кўра, янги модел Соннет 5'га нисбатан 30 фоиз тезроқ ишлайди ва нархи ҳам 30 фоизга арзонлашган.
Янги моделнинг дастурлаш ва компьютердан фойдаланиш имкониятлари бўйича тест натижалари ҳам эълон қилинди. Терминал-Бенч 4.0 тестида Claude Соннет 5.5 70,6 фоиз натижа қайд этган. Бу кўрсаткич Соннет 5'да 10,3 фоиз бўлган. Опус 5.5 эса ушбу тестда 66,4 фоиз натижа кўрсатган.
ФронтиерКоде 1.1 тестида Соннет 5.5 максимал режимда 46,2 фоиз, юқори режимда 52,1 фоиз натижа қайд этган. Соннет 5 натижаси 42,4 фоиз, Опус 5.5 натижаси эса 54,4 фоизни ташкил қилган.
CursorБенч 4.0 тестида Соннет 5.5 55,5 фоиз натижа кўрсатган бўлса, Соннет 5 34,1 фоизда қолган. Опус 5.5 эса 57,8 фоиз натижа қайд этган.
Билимга асосланган вазифаларни баҳолаган ГДПвал-АА тестида Соннет 5.5 1844 балл, Соннет 5 1449 балл тўплаган. Компьютердан фойдаланиш бўйича ОСВорлд 2.1 тестида эса янги модел 80,1 фоиз натижа қайд этган.
Визуал диаграммаларни таниб олиш тестида Соннет 5.5 61,6 фоиз натижа кўрсатган. Бу кўрсаткич Соннет 5'да 15,6 фоиз бўлган.
Янги модел ҳақида тақдим этилган маълумотларда унинг дастурлаш, билимга асосланган вазифалар, компьютердан фойдаланиш ва визуал маълумотларни таҳлил қилиш имкониятларига урғу берилган.
Изоҳлар 0
…