Қисқа ҳаво парвози: Tesla тақдим этган янги Roadster оммавий бозорни қутқара оладими?

·76·Техно
Қисқа ҳаво парвози: Tesla тақдим этган янги Roadster оммавий бозорни қутқара оладими?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Илон Маск бошчилигидаги Tesla компанияси 2026-йил 15-октябрда тақдим этилган янги авлод Роадстер суперкарининг технологик имкониятлари билан автомобил оламини ҳайратга солди.
  • Мазкур электромобил сиқилган ҳаво двигателлари ёрдамида ҳавода манёвр қилиш ва 0,59 сонияда 97 км/соат тезликка чиқиш каби ноёб кўрсаткичларга эга.

Илон Маск бошчилигидаги Tesla компанияси ўзининг энг шов-шувли ва узоқ кутилган лойиҳаси — янги авлод Roadster суперкарининг тафсилотлари билан автомобил оламини яна бир бор ларзага келтирди.

2026 йил 15 октябрда тақдим этилган мазкур электромобилнинг технологик имкониятлари анъанавий гиперкарлар чегарасидан анча илгарилаб кетган: сиқилган ҳаво двигателлари, бир сониядан кам вақтда юз километрлик тезликка чиқиш ва ҳатто қисқа муддатли «ҳавода манёвр қилиш» қобилияти.

Бироқ, таниқли илмий-таҳлилий нашр Naked Science томонидан эълон қилинган таҳлилда муҳим савол кўтарилди: ҳайратланарли кўрсаткичларга эга бўлган ушбу қимматбаҳо суперкар Tesla’нинг оммавий бозордаги жиддий рақобат муаммоларини ҳал эта оладими?

Сиқилган ҳаво тизими: Машина қандай қилиб «учади»?

Янги Roadster’нинг энг шов-шувли жиҳати унинг космик ва аэродинамик технологиялар уйғунлигида яратилганидир:

  • Реактив соплолар ва манёврлар: Юқори босимли баллонлардаги сиқилган ҳаво автомобилнинг олд, орқа ва пастки қисмида жойлашган махсус соплолар орқали катта куч билан чиқарилади. Бу самолёт каби узоқ масофага учиш эмас, балки машинага қисқа лаҳзаларда ҳавога кўтарилиш ва ҳатто ҳавода айланиш каби манёврларни амалга ошириш имконини беради;

  • Вентиляторли босилиш кучи: Корпус тагидаги кучли вентиляторлар ҳавони сўриб олиб, юзага босилиш кучини (downforce) кескин оширади. Бу бурилишларда ғилдиракларнинг асфальт билан туташувини мукаммал даражага етказади.

Ақлбовар қилмас динамика: 0,59 сония ва космонавтлар юкламаси

Тақдим этилган техник кўрсаткичлар гиперкарлар рекордини янгиламоқда:

  • Ракета тезланиши: Стандарт модел 0 дан 97 км/соат тезликка бор-йўғи 0,81 сонияда чиқади. Экстремал Rocket версияси эса бу масофани ҳайратланарли 0,59 сонияда босиб ўтади;

  • Даҳшатли жисмоний юклама: Бундай кескин тезланиш вақтида ҳайдовчи танасига тушадиган гравитацион босим оддий моделда 3,4 g, Rocket вариантида эса 4,6 g га етади. Бу қилувчи учувчилар ёки космонавтлар бошдан кечирадиган юкламага тенг бўлиб, бошқарувчидан алоҳида жисмоний тайёргарликни талаб қилади;

  • Қувват ва захира: Моделнинг мотор қуввати 1 мегаватт, батарея сиғими 150 кВт/соатни ташкил этади. Зарядни 15 фоиздан 85 фоизгача тўлдириш 10 дақиқа вақт олади, бир қувватланишда камида 480 км масофа босиб ўтилади, максимал тезлик эса 370 км/соатдан юқоридир.

(Қайд этиш лозимки, бу кўрсаткичлар ҳозирча тақдимот маълумотлари бўлиб, ҳали мустақил полигон синовларида тасдиқланмаган).

Серияли ишлаб чиқариш ва кутилаётган тўсиқлар

Roadster’нинг конвейерга чиқиши 2028 йилга режалаштирилган. Бироқ лойиҳа йўлида бир қатор қийинчиликлар мавжуд:

  • Нарх ва харидорлар доираси: Илгари айтилган 250 минг долларлик бошланғич нарх ҳозирча якуний эмас. Нарх қимматлашса, у фақат саноқли коллекционерлар ўйинчоғига айланиб қолиши мумкин (худди кутилганидан анча қиммат чиққан Cybertruck каби);

  • Қонуний рухсатлар: Сиқилган ҳаво соплолари ва реактив тезланиш тизимига эга автонинг умумий фойдаланишдаги йўлларда юришига хавфсизлик органлари қандай баҳо бериши номаълум.

Асосий муаммо: Хитой экспансияси ва арзон электромобиллар тақчиллиги

Naked Science экспертизасининг бош хулосаси шундан иборатки, Tesla суперкарлар билан жамоатчиликни ҳайратга солаётган бир пайтда, компаниянинг оммавий бозордаги мавқеига путур етмоқда:

  • Хитой рақобати: Хитой ишлаб чиқарувчилари кун сайин янги, сифатли ва энг муҳими — арзон электромобилларни конвейердан чиқариб, Tesla’ни глобал бозорлардан сиқиб чиқармоқда;

  • Хато стратегия хавфи: Муаллиф Tesla’нинг арзон, оммабоп янги платформалар ўрнига ҳаддан ташқари кўп эътиборни мураккаб роботакси ва қиммат гиперкарларга қаратаётганини танқид қилади. Ҳайдовчисиз транспортни жорий этиш эса кўплаб ҳуқуқий, иқтисодий ва техник тўсиқларга дуч келмоқда.

Roadster Tesla муҳандислигининг чўққиси бўлиши мумкин. Аммо компаниянинг келажак тақдири бундай суперкарларга эмас, балки ушбу илғор технологияларни кенг оммага мўлжалланган арзон автомобилларга нечоғли тез татбиқ эта олишига боғлиқ бўлиб қолмоқда.

TeslaRoadsterИлон МаскЭлектромобиллар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Tesla бугун Илон Маск ваъда қилган янги Roadster спорткарини намойиш қилади (фото)Tesla бугун Илон Маск ваъда қилган янги Roadster спорткарини намойиш қилади (фото)15 октябр 08:08Ҳавога кўтарилиш имконияти: Узоқ кутилган Tesla Roadster тақдим этилди (видео)Ҳавога кўтарилиш имконияти: Узоқ кутилган Tesla Roadster тақдим этилди (видео)16 октябр 12:22Илон Маск бир кунда 30 миллиард доллар бойидиИлон Маск бир кунда 30 миллиард доллар бойиди8 октябр 17:30SpaceX ва Tesla коинотда қуёш энергиясини ишлаб чиқаришни режалаштирмоқдаSpaceX ва Tesla коинотда қуёш энергиясини ишлаб чиқаришни режалаштирмоқда2 октябр 13:55Tesla янги Optimus Ген 3 роботининг кўринишини ошкор қилдиTesla янги Optimus Ген 3 роботининг кўринишини ошкор қилди24 сентябр 14:58Tesla ва SpaceX’нинг улкан Terafab сирлари очилдиTesla ва SpaceX’нинг улкан Terafab сирлари очилди10 август 08:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
iPhone 18 Pro Max’нинг янги нархлари маълум қилинди
iPhone 18 Pro Max’нинг янги нархлари маълум қилинди
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 10 октябрдаги нархлари
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 10 октябрдаги нархлари
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 4 октябрдаги нархлари
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 4 октябрдаги нархлари
iPhone 18 смартфонларининг бугунги нархлари янгиланди
iPhone 18 смартфонларининг бугунги нархлари янгиланди