Қисқа ҳаво парвози: Tesla тақдим этган янги Roadster оммавий бозорни қутқара оладими?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Илон Маск бошчилигидаги Tesla компанияси 2026-йил 15-октябрда тақдим этилган янги авлод Роадстер суперкарининг технологик имкониятлари билан автомобил оламини ҳайратга солди.
- Мазкур электромобил сиқилган ҳаво двигателлари ёрдамида ҳавода манёвр қилиш ва 0,59 сонияда 97 км/соат тезликка чиқиш каби ноёб кўрсаткичларга эга.
Илон Маск бошчилигидаги Tesla компанияси ўзининг энг шов-шувли ва узоқ кутилган лойиҳаси — янги авлод Roadster суперкарининг тафсилотлари билан автомобил оламини яна бир бор ларзага келтирди.
2026 йил 15 октябрда тақдим этилган мазкур электромобилнинг технологик имкониятлари анъанавий гиперкарлар чегарасидан анча илгарилаб кетган: сиқилган ҳаво двигателлари, бир сониядан кам вақтда юз километрлик тезликка чиқиш ва ҳатто қисқа муддатли «ҳавода манёвр қилиш» қобилияти.
Бироқ, таниқли илмий-таҳлилий нашр Naked Science томонидан эълон қилинган таҳлилда муҳим савол кўтарилди: ҳайратланарли кўрсаткичларга эга бўлган ушбу қимматбаҳо суперкар Tesla’нинг оммавий бозордаги жиддий рақобат муаммоларини ҳал эта оладими?
Сиқилган ҳаво тизими: Машина қандай қилиб «учади»?
Янги Roadster’нинг энг шов-шувли жиҳати унинг космик ва аэродинамик технологиялар уйғунлигида яратилганидир:
Реактив соплолар ва манёврлар: Юқори босимли баллонлардаги сиқилган ҳаво автомобилнинг олд, орқа ва пастки қисмида жойлашган махсус соплолар орқали катта куч билан чиқарилади. Бу самолёт каби узоқ масофага учиш эмас, балки машинага қисқа лаҳзаларда ҳавога кўтарилиш ва ҳатто ҳавода айланиш каби манёврларни амалга ошириш имконини беради;
Вентиляторли босилиш кучи: Корпус тагидаги кучли вентиляторлар ҳавони сўриб олиб, юзага босилиш кучини (downforce) кескин оширади. Бу бурилишларда ғилдиракларнинг асфальт билан туташувини мукаммал даражага етказади.
Ақлбовар қилмас динамика: 0,59 сония ва космонавтлар юкламаси
Тақдим этилган техник кўрсаткичлар гиперкарлар рекордини янгиламоқда:
Ракета тезланиши: Стандарт модел 0 дан 97 км/соат тезликка бор-йўғи 0,81 сонияда чиқади. Экстремал Rocket версияси эса бу масофани ҳайратланарли 0,59 сонияда босиб ўтади;
Даҳшатли жисмоний юклама: Бундай кескин тезланиш вақтида ҳайдовчи танасига тушадиган гравитацион босим оддий моделда 3,4 g, Rocket вариантида эса 4,6 g га етади. Бу қилувчи учувчилар ёки космонавтлар бошдан кечирадиган юкламага тенг бўлиб, бошқарувчидан алоҳида жисмоний тайёргарликни талаб қилади;
Қувват ва захира: Моделнинг мотор қуввати 1 мегаватт, батарея сиғими 150 кВт/соатни ташкил этади. Зарядни 15 фоиздан 85 фоизгача тўлдириш 10 дақиқа вақт олади, бир қувватланишда камида 480 км масофа босиб ўтилади, максимал тезлик эса 370 км/соатдан юқоридир.
(Қайд этиш лозимки, бу кўрсаткичлар ҳозирча тақдимот маълумотлари бўлиб, ҳали мустақил полигон синовларида тасдиқланмаган).
Серияли ишлаб чиқариш ва кутилаётган тўсиқлар
Roadster’нинг конвейерга чиқиши 2028 йилга режалаштирилган. Бироқ лойиҳа йўлида бир қатор қийинчиликлар мавжуд:
Нарх ва харидорлар доираси: Илгари айтилган 250 минг долларлик бошланғич нарх ҳозирча якуний эмас. Нарх қимматлашса, у фақат саноқли коллекционерлар ўйинчоғига айланиб қолиши мумкин (худди кутилганидан анча қиммат чиққан Cybertruck каби);
Қонуний рухсатлар: Сиқилган ҳаво соплолари ва реактив тезланиш тизимига эга автонинг умумий фойдаланишдаги йўлларда юришига хавфсизлик органлари қандай баҳо бериши номаълум.
Асосий муаммо: Хитой экспансияси ва арзон электромобиллар тақчиллиги
Naked Science экспертизасининг бош хулосаси шундан иборатки, Tesla суперкарлар билан жамоатчиликни ҳайратга солаётган бир пайтда, компаниянинг оммавий бозордаги мавқеига путур етмоқда:
Хитой рақобати: Хитой ишлаб чиқарувчилари кун сайин янги, сифатли ва энг муҳими — арзон электромобилларни конвейердан чиқариб, Tesla’ни глобал бозорлардан сиқиб чиқармоқда;
Хато стратегия хавфи: Муаллиф Tesla’нинг арзон, оммабоп янги платформалар ўрнига ҳаддан ташқари кўп эътиборни мураккаб роботакси ва қиммат гиперкарларга қаратаётганини танқид қилади. Ҳайдовчисиз транспортни жорий этиш эса кўплаб ҳуқуқий, иқтисодий ва техник тўсиқларга дуч келмоқда.
Roadster Tesla муҳандислигининг чўққиси бўлиши мумкин. Аммо компаниянинг келажак тақдири бундай суперкарларга эмас, балки ушбу илғор технологияларни кенг оммага мўлжалланган арзон автомобилларга нечоғли тез татбиқ эта олишига боғлиқ бўлиб қолмоқда.
Изоҳлар 0
…