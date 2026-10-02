SpaceX ва Tesla коинотда қуёш энергиясини ишлаб чиқаришни режалаштирмоқда

·32·Техно
SpaceX ва Tesla коинотда қуёш энергиясини ишлаб чиқаришни режалаштирмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • SpaceX ва Tesla компаниялари коинотда йилига 200 гигаватт қуёш энергиясини ишлаб чиқаришни мақсад қилган.
  • Илон Маскнинг таъкидлашича, космосда қуёш энергиясини йиғиш Ерга қараганда анча самаралироқ, чунки у ерда ҳаво шароити тўсқинлик қилмайди ва "ҳар доим қуёшли".
  • Бу ташаббус Ердаги энергетик муаммоларни ҳал қилиш ва келажакдаги технологик эҳтиёжларни қондиришга қаратилган.

Илон Маск раҳбарлигидаги SpaceX ва Tesla компаниялари коинотда йилига 200 гигаватт қуёш энергиясини ишлаб чиқаришни мақсад қилган. ixbt.com маълумотига кўра, бу ташаббус Ердаги энергетик муаммоларни ҳал қилиш ва келажакдаги технологик эҳтиёжларни қондиришга қаратилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Коинотдаги улкан салоҳият

Илон Маскнинг таъкидлашича, космосда қуёш энергиясини йиғиш Ерга қараганда анча самаралироқ, чунки у ерда ҳаво шароити тўсқинлик қилмайди ва «ҳар доим қуёшли». Бу эса энергия ишлаб чиқариш кўрсаткичларини мутлақо янги босқичга олиб чиқиш имконини беради.

Тадбиркор АҚШ Хитой билан рақобатда қолиши учун электр энергияси ишлаб чиқариш ҳажмини сезиларли даражада ошириши шартлигини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, ҳозирда Хитой Америкага нисбатан тахминан уч баробар кўп электр энергияси ишлаб чиқаради.

Шунингдек, Маск энергетика ва иқтисодиёт ўғзаро боғлиқлигига эътибор қаратди. Унинг фикрича, АҚШда электр энергияси истеъмолининг ҳар бир 1 фоизга ошиши мамлакат ЯИМнинг ҳам шунча миқдорга ўсишига олиб келади.

Стар Минд лойиҳаси ва янги технологиялар

Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Илон Маск SpaceX томонидан йўлга қўйилаётган Стар Минд номли янги сунъий йўлдошлар гуруҳининг AI1 аппаратлари юқори қувватли қуёш батареялари билан жиҳозланишини маълум қилган эди.

Ушбу қурилмаларнинг ҳар бири 250 киловатдан ортиқ қувватга эга бўлиши кутилмоқда. Маскнинг баҳолашича, бу кўрсаткич Халқаро космик станция ишлаб чиқарадиган энергиядан тахминан 20 фоизга кўпдир.

Мазкур улкан лойиҳаларнинг амалга оширилиши келгусида космик технологиялар ва сунъий интеллект тизимларини энергия билан таъминлашда муҳим бурилиш нуқтаси бўлиши кутилмоқда.

SpaceXTeslaИлон МаскҚуёш энергиясиКоинот технологиялари
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

SpaceX коинотда сунъий интеллект учун Старминд лойиҳасини бошлайдиSpaceX коинотда сунъий интеллект учун Старминд лойиҳасини бошлайди12 август 19:54Скутерлар асосчиси коинотда маълумотлар маркази қуриш учун 5 млн доллар йиғдиСкутерлар асосчиси коинотда маълумотлар маркази қуриш учун 5 млн доллар йиғди9 июн 17:23Tesla ва SpaceX’нинг улкан Terafab сирлари очилдиTesla ва SpaceX’нинг улкан Terafab сирлари очилди10 август 08:50Tesla янги Optimus Ген 3 роботининг кўринишини ошкор қилдиTesla янги Optimus Ген 3 роботининг кўринишини ошкор қилди24 сентябр 14:58SpaceX Стар Минд сунъий йўлдошлари қуввати МКСдан ошадиSpaceX Стар Минд сунъий йўлдошлари қуввати МКСдан ошадиБугун 12:52Tesla ва SpaceX Техасда 16,8 миллиард долларлик "Terafab" заводини қурадиTesla ва SpaceX Техасда 16,8 миллиард долларлик "Terafab" заводини қуради6 август 20:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди