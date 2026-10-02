SpaceX ва Tesla коинотда қуёш энергиясини ишлаб чиқаришни режалаштирмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- SpaceX ва Tesla компаниялари коинотда йилига 200 гигаватт қуёш энергиясини ишлаб чиқаришни мақсад қилган.
- Илон Маскнинг таъкидлашича, космосда қуёш энергиясини йиғиш Ерга қараганда анча самаралироқ, чунки у ерда ҳаво шароити тўсқинлик қилмайди ва "ҳар доим қуёшли".
- Бу ташаббус Ердаги энергетик муаммоларни ҳал қилиш ва келажакдаги технологик эҳтиёжларни қондиришга қаратилган.
Илон Маск раҳбарлигидаги SpaceX ва Tesla компаниялари коинотда йилига 200 гигаватт қуёш энергиясини ишлаб чиқаришни мақсад қилган. ixbt.com маълумотига кўра, бу ташаббус Ердаги энергетик муаммоларни ҳал қилиш ва келажакдаги технологик эҳтиёжларни қондиришга қаратилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Коинотдаги улкан салоҳиятИлон Маскнинг таъкидлашича, космосда қуёш энергиясини йиғиш Ерга қараганда анча самаралироқ, чунки у ерда ҳаво шароити тўсқинлик қилмайди ва «ҳар доим қуёшли». Бу эса энергия ишлаб чиқариш кўрсаткичларини мутлақо янги босқичга олиб чиқиш имконини беради.
Тадбиркор АҚШ Хитой билан рақобатда қолиши учун электр энергияси ишлаб чиқариш ҳажмини сезиларли даражада ошириши шартлигини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, ҳозирда Хитой Америкага нисбатан тахминан уч баробар кўп электр энергияси ишлаб чиқаради.
Шунингдек, Маск энергетика ва иқтисодиёт ўғзаро боғлиқлигига эътибор қаратди. Унинг фикрича, АҚШда электр энергияси истеъмолининг ҳар бир 1 фоизга ошиши мамлакат ЯИМнинг ҳам шунча миқдорга ўсишига олиб келади.
Стар Минд лойиҳаси ва янги технологияларЭслатиб ўтамиз, аввалроқ Илон Маск SpaceX томонидан йўлга қўйилаётган Стар Минд номли янги сунъий йўлдошлар гуруҳининг AI1 аппаратлари юқори қувватли қуёш батареялари билан жиҳозланишини маълум қилган эди.
Ушбу қурилмаларнинг ҳар бири 250 киловатдан ортиқ қувватга эга бўлиши кутилмоқда. Маскнинг баҳолашича, бу кўрсаткич Халқаро космик станция ишлаб чиқарадиган энергиядан тахминан 20 фоизга кўпдир.
Мазкур улкан лойиҳаларнинг амалга оширилиши келгусида космик технологиялар ва сунъий интеллект тизимларини энергия билан таъминлашда муҳим бурилиш нуқтаси бўлиши кутилмоқда.
Изоҳлар 0
…