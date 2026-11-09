Tesla компанияси ўзининг ноодатий дизайнга эга Cybertruck электропикапини ишлаб чиқаришни тўхтатмоқчи

·7·Авто
Tesla компанияси ўзининг ноодатий дизайнга эга Cybertruck электропикапини ишлаб чиқаришни тўхтатмоқчи

Американинг Tesla компанияси ўзининг ноодатий дизайнга эга Cybertruck электропикапини ишлаб чиқаришни 2027 йил ўрталарида якунлашни режалаштирмоқда. Бу ҳақда компания раҳбари Илон Маск маълум қилди.

Унинг айтишича, Техасдаги Gigafactory заводида Cybertruck ишлаб чиқариш босқичма-босқич қисқартирилади. Бўшайдиган ишлаб чиқариш қувватлари эса компаниянинг ҳайдовчисиз ҳаракатланишга мўлжалланган Cybercab роботаксисини кўпроқ ишлаб чиқаришга йўналтирилади.

Cybertruck савдоси сўнгги йилларда Tesla кутган натижаларни бермади. Kelley Blue Book маълумотларига кўра, компания АҚШда 2024 йилда 38 965 дона, 2025 йилда эса атиги 20 237 дона ушбу пикапни сотган. Бу бир йил ичида савдо ҳажми 48 фоизга камайганини англатади.

Электропикап турли техник ва сифат муаммолари сабаб ҳам бир неча бор танқидга учраган. АҚШ Миллий автомобиль йўллари ҳаракати хавфсизлиги бошқармаси маълумотларига кўра, модель 2023 йил охирида сотувга чиқарилганидан буён 11 марта қайтариб олиш кампаниясига тортилган. Шунингдек, унинг кескин бурчакли зангламайдиган пўлат кузови пиёдалар хавфсизлиги талабларига мос келмагани сабабли Европа бозорига киришида тўсиқлар юзага келган.

9 ноябрь куни Илон Маск яна бир муҳим тафсилотни маълум қилди: ишлаб чиқариш линияси ёпилгунига қадар буюртмаларни имкон қадар кўпроқ бажаришга ҳаракат қилинади, бироқ ишлаб чиқариш қуввати етмагани сабаб айрим мижозларга депозит пуллари қайтарилади.

TeslaCybertruckИлон МаскCybercab
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қисқа ҳаво парвози: Tesla тақдим этган янги Roadster оммавий бозорни қутқара оладими?Қисқа ҳаво парвози: Tesla тақдим этган янги Roadster оммавий бозорни қутқара оладими?23 октябр 12:35NASA фазогирларни эвакуация қилиш учун Tesla Cybertruck машинасини танладиNASA фазогирларни эвакуация қилиш учун Tesla Cybertruck машинасини танлади4 август 21:55Илон Маск бир кунда 30 миллиард доллар бойидиИлон Маск бир кунда 30 миллиард доллар бойиди8 октябр 17:30SpaceX ва Tesla коинотда қуёш энергиясини ишлаб чиқаришни режалаштирмоқдаSpaceX ва Tesla коинотда қуёш энергиясини ишлаб чиқаришни режалаштирмоқда2 октябр 13:55Tesla янги Optimus Ген 3 роботининг кўринишини ошкор қилдиTesla янги Optimus Ген 3 роботининг кўринишини ошкор қилди24 сентябр 14:58Tesla сотувлар бўйича рекорд ўрнатди: Иккинчи чоракда кутилмаган ўсиш қайд этилдиTesla сотувлар бўйича рекорд ўрнатди: Иккинчи чоракда кутилмаган ўсиш қайд этилди2 июл 18:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Damas ва Labo учун 0 фоизли бўлиб тўлаш шартлари эълон қилинди
Damas ва Labo учун 0 фоизли бўлиб тўлаш шартлари эълон қилинди
Damas, Cobalt, Onix ва Tracker харидорлари учун кутилмаган янгилик тайёрланмоқда
Damas, Cobalt, Onix ва Tracker харидорлари учун кутилмаган янгилик тайёрланмоқда
Томи кесилган қора Cobalt: Қозоғистонлик устанинг ноодатий кабриолети ҳайратга солди
Томи кесилган қора Cobalt: Қозоғистонлик устанинг ноодатий кабриолети ҳайратга солди
Такси бозорида янги гигант: Хитой компанияси 5 мингта автомобиль билан кириб келмоқда
Такси бозорида янги гигант: Хитой компанияси 5 мингта автомобиль билан кириб келмоқда
“Уч оёқ” радарлар учун янги қоида: мажбурий “Радар” белгиси ўрнатиш бекор қилинди
“Уч оёқ” радарлар учун янги қоида: мажбурий “Радар” белгиси ўрнатиш бекор қилинди
Янги давр бошланади: Бешинчи авлод BMW X5 (G65) Ўзбекистонга етиб келди
Янги давр бошланади: Бешинчи авлод BMW X5 (G65) Ўзбекистонга етиб келди
Lada 5 марта рад этган россиялик йигит дунёдаги энг тезкор Bentley экстерьерини яратди
Lada 5 марта рад этган россиялик йигит дунёдаги энг тезкор Bentley экстерьерини яратди
Tesla бугун Илон Маск ваъда қилган янги Roadster спорткарини намойиш қилади (фото)
Tesla бугун Илон Маск ваъда қилган янги Roadster спорткарини намойиш қилади (фото)