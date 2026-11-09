Tesla компанияси ўзининг ноодатий дизайнга эга Cybertruck электропикапини ишлаб чиқаришни тўхтатмоқчи
Американинг Tesla компанияси ўзининг ноодатий дизайнга эга Cybertruck электропикапини ишлаб чиқаришни 2027 йил ўрталарида якунлашни режалаштирмоқда. Бу ҳақда компания раҳбари Илон Маск маълум қилди.
Унинг айтишича, Техасдаги Gigafactory заводида Cybertruck ишлаб чиқариш босқичма-босқич қисқартирилади. Бўшайдиган ишлаб чиқариш қувватлари эса компаниянинг ҳайдовчисиз ҳаракатланишга мўлжалланган Cybercab роботаксисини кўпроқ ишлаб чиқаришга йўналтирилади.
Cybertruck савдоси сўнгги йилларда Tesla кутган натижаларни бермади. Kelley Blue Book маълумотларига кўра, компания АҚШда 2024 йилда 38 965 дона, 2025 йилда эса атиги 20 237 дона ушбу пикапни сотган. Бу бир йил ичида савдо ҳажми 48 фоизга камайганини англатади.
Электропикап турли техник ва сифат муаммолари сабаб ҳам бир неча бор танқидга учраган. АҚШ Миллий автомобиль йўллари ҳаракати хавфсизлиги бошқармаси маълумотларига кўра, модель 2023 йил охирида сотувга чиқарилганидан буён 11 марта қайтариб олиш кампаниясига тортилган. Шунингдек, унинг кескин бурчакли зангламайдиган пўлат кузови пиёдалар хавфсизлиги талабларига мос келмагани сабабли Европа бозорига киришида тўсиқлар юзага келган.
9 ноябрь куни Илон Маск яна бир муҳим тафсилотни маълум қилди: ишлаб чиқариш линияси ёпилгунига қадар буюртмаларни имкон қадар кўпроқ бажаришга ҳаракат қилинади, бироқ ишлаб чиқариш қуввати етмагани сабаб айрим мижозларга депозит пуллари қайтарилади.
Изоҳлар 0
…