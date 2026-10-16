Ҳавога кўтарилиш имконияти: Узоқ кутилган Tesla Roadster тақдим этилди (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Илон Маск кўп йиллардан буён кутилаётган янги авлод Tesla Роадстер суперкарини намойиш этди, бу эса транспорт индустриясида янги давр бошланаётганидан дарак бермоқда.
- Янги электромобил ердаги одатий тезликдан ташқари, қисқа муддатга ҳавога кўтарилиш салоҳиятига ҳам эга бўлиши мумкин.
- Илон Маскнинг аввалги баёнотларига кўра, SpaceX технологиялари ёрдамида машинага ўрнатиладиган кичик ракета двигателлари унинг ердан узилишига имкон яратади.
Америкалик миллиардер ва инноватор Илон Маск автомобиль ихлосмандлари кўп йиллардан буён интиқлик билан кутган янги авлод Tesla Roadster суперкарини расман намойиш этди. Маросимда берилган дастлабки баёнотлар нафақат электромобиллар соҳасида, балки бутун транспорт индустриясида янги давр бошланаётганидан дарак бермоқда.
Энг асосий шов-шувли жиҳат — янги электромобиль ердаги одатий тезликдан ташқари, тўғридан-тўғри ҳавога кўтарилиш салоҳиятига ҳам эга бўлиши мумкинлигидир.
Ҳавога кўтарилиш ва ҳайратланарли ҳаракатчанлик
Тақдимот чоғида кўрсатилган ва тилга олинган асосий хусусиятлар қуйидагилардан иборат:
Ҳавода ҳаракатланиш эҳтимоли: Маълумотларга кўра, янгиланган Roadster қисқа муддатга ердан узилиш ва муаллақ ҳаракатланиш (учиш) функциясини ўз ичига олиши кўзда тутилмоқда;
Тик қияликларни осон енгиш: Модель мураккаб рельефлар, тик кўтарилишлар ва кескин бурлишларга жуда енгил ва барқарор мослаша оладиган инновацион бошқарув тизими билан жиҳозланган;
Технологик сир: Илон Маск аввалроқ SpaceX технологиялари ёрдамида машинага кичик ракета двигателлари (совуқ газ форсункалари) ўрнатиш ғоясини билдирган эди, бу эса электромобилнинг ердан узилишига имкон яратади.
Техник параметрлар ҳозирча сир тутилмоқда
Ҳавога кўтарилиш функцияси оммада катта қизиқиш уйғотган бўлса-да, компания барча тафсилотларни тўлиқ ошкор қилишга шошилмаяпти:
Парвоз масофаси ва вақти: Электромобилнинг ҳавода қанча муддат тура олиши, қандай баландликка чиқиши ва қанча масофани учиб ўтиши мумкинлиги бўйича расмий рақамлар ҳозирча тақдим этилмади;
Техник хусусиятлар: Батарея сиғими, тезланиш вақти (0 дан 100 км/соатгача) ҳамда бозордаги аниқ нарх сиёсати яқин орада бўлиб ўтадиган кенгайтирилган тақдимотларда эълон қилиниши кутилмоқда.
Мазкур намойиш автосаноатнинг келажакдаги йўналишини белгилаб берувчи ҳамда фантастик фильмлардаги «учувчи машиналар» тушунчасини ҳақиқатга яқинлаштирувчи муҳим тарихий қадам бўлди.
Изоҳлар 0
…