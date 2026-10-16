Ҳавога кўтарилиш имконияти: Узоқ кутилган Tesla Roadster тақдим этилди (видео)

·7·Авто
Ҳавога кўтарилиш имконияти: Узоқ кутилган Tesla Roadster тақдим этилди (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Илон Маск кўп йиллардан буён кутилаётган янги авлод Tesla Роадстер суперкарини намойиш этди, бу эса транспорт индустриясида янги давр бошланаётганидан дарак бермоқда.
  • Янги электромобил ердаги одатий тезликдан ташқари, қисқа муддатга ҳавога кўтарилиш салоҳиятига ҳам эга бўлиши мумкин.
  • Илон Маскнинг аввалги баёнотларига кўра, SpaceX технологиялари ёрдамида машинага ўрнатиладиган кичик ракета двигателлари унинг ердан узилишига имкон яратади.

Америкалик миллиардер ва инноватор Илон Маск автомобиль ихлосмандлари кўп йиллардан буён интиқлик билан кутган янги авлод Tesla Roadster суперкарини расман намойиш этди. Маросимда берилган дастлабки баёнотлар нафақат электромобиллар соҳасида, балки бутун транспорт индустриясида янги давр бошланаётганидан дарак бермоқда.

Энг асосий шов-шувли жиҳат — янги электромобиль ердаги одатий тезликдан ташқари, тўғридан-тўғри ҳавога кўтарилиш салоҳиятига ҳам эга бўлиши мумкинлигидир.

Ҳавога кўтарилиш ва ҳайратланарли ҳаракатчанлик

Тақдимот чоғида кўрсатилган ва тилга олинган асосий хусусиятлар қуйидагилардан иборат:

  • Ҳавода ҳаракатланиш эҳтимоли: Маълумотларга кўра, янгиланган Roadster қисқа муддатга ердан узилиш ва муаллақ ҳаракатланиш (учиш) функциясини ўз ичига олиши кўзда тутилмоқда;

  • Тик қияликларни осон енгиш: Модель мураккаб рельефлар, тик кўтарилишлар ва кескин бурлишларга жуда енгил ва барқарор мослаша оладиган инновацион бошқарув тизими билан жиҳозланган;

  • Технологик сир: Илон Маск аввалроқ SpaceX технологиялари ёрдамида машинага кичик ракета двигателлари (совуқ газ форсункалари) ўрнатиш ғоясини билдирган эди, бу эса электромобилнинг ердан узилишига имкон яратади.

Ҳавога кўтарилиш имконияти: Узоқ кутилган Tesla Roadster тақдим этилди (видео)

Техник параметрлар ҳозирча сир тутилмоқда

Ҳавога кўтарилиш функцияси оммада катта қизиқиш уйғотган бўлса-да, компания барча тафсилотларни тўлиқ ошкор қилишга шошилмаяпти:

  • Парвоз масофаси ва вақти: Электромобилнинг ҳавода қанча муддат тура олиши, қандай баландликка чиқиши ва қанча масофани учиб ўтиши мумкинлиги бўйича расмий рақамлар ҳозирча тақдим этилмади;

  • Техник хусусиятлар: Батарея сиғими, тезланиш вақти (0 дан 100 км/соатгача) ҳамда бозордаги аниқ нарх сиёсати яқин орада бўлиб ўтадиган кенгайтирилган тақдимотларда эълон қилиниши кутилмоқда.

Мазкур намойиш автосаноатнинг келажакдаги йўналишини белгилаб берувчи ҳамда фантастик фильмлардаги «учувчи машиналар» тушунчасини ҳақиқатга яқинлаштирувчи муҳим тарихий қадам бўлди.

Tesla RoadsterИлон МаскSpaceXЭлектромобиллар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Илон Маск бир кунда 30 миллиард доллар бойидиИлон Маск бир кунда 30 миллиард доллар бойиди8 октябр 17:30SpaceX АҚШда Starlink Mini нархини рекорд даражада пасайтирдиSpaceX АҚШда Starlink Mini нархини рекорд даражада пасайтирди2 октябр 18:29SpaceX ва Tesla коинотда қуёш энергиясини ишлаб чиқаришни режалаштирмоқдаSpaceX ва Tesla коинотда қуёш энергиясини ишлаб чиқаришни режалаштирмоқда2 октябр 13:55SpaceX Стар Минд сунъий йўлдошлари қуввати МКСдан ошадиSpaceX Стар Минд сунъий йўлдошлари қуввати МКСдан ошади2 октябр 12:52Starlink интернет тезлиги гигабитгача ошириладиStarlink интернет тезлиги гигабитгача оширилади26 сентябр 18:24Миллиардерлар қашшоққа айланмоқдами? 590 нафар бойвачча Forbes рўйхатидан ҳайдалдиМиллиардерлар қашшоққа айланмоқдами? 590 нафар бойвачча Forbes рўйхатидан ҳайдалди19 сентябр 08:05
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Damas, Cobalt, Onix ва Tracker харидорлари учун кутилмаган янгилик тайёрланмоқда
Damas, Cobalt, Onix ва Tracker харидорлари учун кутилмаган янгилик тайёрланмоқда
Cobalt ва Damas учун янги бўлиб тўлаш шартлари эълон қилинди
Cobalt ва Damas учун янги бўлиб тўлаш шартлари эълон қилинди
Onix ва Tracker учун 0 фоизли тўлов шартлари эълон қилинди
Onix ва Tracker учун 0 фоизли тўлов шартлари эълон қилинди
UzAuto Motors Cobalt ва Damas учун янги бўлиб тўлашни бошлайди
UzAuto Motors Cobalt ва Damas учун янги бўлиб тўлашни бошлайди
Geely компаниясининг илк йирик йўлтанламаси бир соатда 43 мингдан ортиқ буюртма олди
Geely компаниясининг илк йирик йўлтанламаси бир соатда 43 мингдан ортиқ буюртма олди
Kia K4 2027 модели тақдим этилди: янги имкониятлар ва нархлар
Kia K4 2027 модели тақдим этилди: янги имкониятлар ва нархлар
“Дамас” энди электромобиль бўлади: UzAuto маркази янги моделни намойиш қилди (видео)
“Дамас” энди электромобиль бўлади: UzAuto маркази янги моделни намойиш қилди (видео)
BYD электромобиллари 1300 километрлик масофани босиб ўтиши мумкин
BYD электромобиллари 1300 километрлик масофани босиб ўтиши мумкин