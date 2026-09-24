Tesla янги Optimus Ген 3 роботининг кўринишини ошкор қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Tesla компанияси ўзининг Optimus Ген 3 инсоннома роботининг янги кўринишини мобил дастур кодидан топилган 3D-моделлар орқали ошкор қилди.
- Янги авлод роботнинг ташқи дизайни тубдан ўзгартирилиб, очиқ механик элементлар олиб ташланиб, замонавий мат қора қопламалар ва яхлит корпус дизайни жорий этилган.
- Қўл қисмлари ҳам такомиллаштирилган бўлиб, бармоқлари ва кафтлари 22 та ҳаракат эркинлиги даражасига эга бўлиши кутилмоқда.
Tesla компанияси ўзининг расмий тақдимотигача бўлган режаларни бузган ҳолда, инсоннома роботнинг сўнгги авлоди — Optimus Ген 3 моделларини эҳтиётсизлик туфайли намойиш этиб юборди. Янги қурилма тафсилотлари фойдаланувчилар учун мўлжалланган мобил дастур кодидан топилган бўлиб, у технология оламида катта қизиқиш уйғотди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com нашрининг хабар беришича, Tesla компаниясининг смартфонлар учун мўлжалланган иловасидан тўғридан-тўғри „gen3“ белгиси остидаги 3D-моделлар топилган. Ушбу тасвирларда янги авлод робот олдинги Ген 2.5 прототипи билан ёнма-ён қўйилган ҳолда кўрсатилган. Бу эса мутахассисларга икки қурилма орасидаги фарқларни яққол таққослаш имконини берди.
Ташқи дизайндаги сезиларли ўзгаришларЧизмаларга кўра, муҳандислар роботнинг ташқи қиёфасини тубдан қайта ишлаб чиққан. Аввалги версияларда кўзга ташланиб турган очиқ механик элементлар бутунлай олиб ташланган. Бунинг ўрнига Optimus Ген 3 замонавий мат қора қопламалар ва янада яхлит ҳамда ботиқ-қавариқ оқимли корпус дизайнига эга бўлди.
Шунингдек, корпус ва оёқларнинг юқори қисми туташган мураккаб бўғимлар эндиликда махсус эгилувчан ҳимоя қисмлари билан ёпилган. Қўл қисмлари ҳам сезиларли даражада такомиллаштирилгани кўриниб турибди. Аввалроқ Tesla компанияси мазкур робот бармоқлари ва кафтлари 22 та ҳаракат эркинлиги даражасига эга бўлишини маълум қилган эди.
Ишлаб чиқариш ва келажак режалариТопилган тасвирлар фирманинг мобил иловаси учун тўғридан-тўғри тайёрланган интерфейс элементларига ўхшайди, бироқ компания ҳали Optimus Ген 3 бўйича оммавий расмий эълон бергани йўқ. Эслатиб ўтамиз, бош директор Илон Маск март ойидаёқ роботнинг учинчи версияси аллақачон ишлаётгани, бироқ қўшимча мукаммаллаштиришга муҳтожлигини айтиб ўтган эди.
Кейинчалик Маск Tesla рақобатчилар дизайнни нусхалаб олишига улгурмаслиги учун уни ишлаб чиқариш бошланишига яқинроқ вақтдагина намойиш этиш ниятида эканини таъкидлаганди. Айни пайтда эса компания ўз инфратузилмасини жадал тайёрламоқда: Фремонт шаҳридаги заводда Optimus чиқарилиши учун махсус майдонлар бўшатилмоқда, Теҳронда эса бунинг учун алоҳида завод қад ростламоқда.
Изоҳлар 0
…