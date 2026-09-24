Tesla янги Optimus Ген 3 роботининг кўринишини ошкор қилди

·37·Техно
Tesla янги Optimus Ген 3 роботининг кўринишини ошкор қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Tesla компанияси ўзининг Optimus Ген 3 инсоннома роботининг янги кўринишини мобил дастур кодидан топилган 3D-моделлар орқали ошкор қилди.
  • Янги авлод роботнинг ташқи дизайни тубдан ўзгартирилиб, очиқ механик элементлар олиб ташланиб, замонавий мат қора қопламалар ва яхлит корпус дизайни жорий этилган.
  • Қўл қисмлари ҳам такомиллаштирилган бўлиб, бармоқлари ва кафтлари 22 та ҳаракат эркинлиги даражасига эга бўлиши кутилмоқда.

Tesla компанияси ўзининг расмий тақдимотигача бўлган режаларни бузган ҳолда, инсоннома роботнинг сўнгги авлоди — Optimus Ген 3 моделларини эҳтиётсизлик туфайли намойиш этиб юборди. Янги қурилма тафсилотлари фойдаланувчилар учун мўлжалланган мобил дастур кодидан топилган бўлиб, у технология оламида катта қизиқиш уйғотди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com нашрининг хабар беришича, Tesla компаниясининг смартфонлар учун мўлжалланган иловасидан тўғридан-тўғри „gen3“ белгиси остидаги 3D-моделлар топилган. Ушбу тасвирларда янги авлод робот олдинги Ген 2.5 прототипи билан ёнма-ён қўйилган ҳолда кўрсатилган. Бу эса мутахассисларга икки қурилма орасидаги фарқларни яққол таққослаш имконини берди.

Ташқи дизайндаги сезиларли ўзгаришлар

Чизмаларга кўра, муҳандислар роботнинг ташқи қиёфасини тубдан қайта ишлаб чиққан. Аввалги версияларда кўзга ташланиб турган очиқ механик элементлар бутунлай олиб ташланган. Бунинг ўрнига Optimus Ген 3 замонавий мат қора қопламалар ва янада яхлит ҳамда ботиқ-қавариқ оқимли корпус дизайнига эга бўлди.

Шунингдек, корпус ва оёқларнинг юқори қисми туташган мураккаб бўғимлар эндиликда махсус эгилувчан ҳимоя қисмлари билан ёпилган. Қўл қисмлари ҳам сезиларли даражада такомиллаштирилгани кўриниб турибди. Аввалроқ Tesla компанияси мазкур робот бармоқлари ва кафтлари 22 та ҳаракат эркинлиги даражасига эга бўлишини маълум қилган эди.

Ишлаб чиқариш ва келажак режалари

Топилган тасвирлар фирманинг мобил иловаси учун тўғридан-тўғри тайёрланган интерфейс элементларига ўхшайди, бироқ компания ҳали Optimus Ген 3 бўйича оммавий расмий эълон бергани йўқ. Эслатиб ўтамиз, бош директор Илон Маск март ойидаёқ роботнинг учинчи версияси аллақачон ишлаётгани, бироқ қўшимча мукаммаллаштиришга муҳтожлигини айтиб ўтган эди.

Кейинчалик Маск Tesla рақобатчилар дизайнни нусхалаб олишига улгурмаслиги учун уни ишлаб чиқариш бошланишига яқинроқ вақтдагина намойиш этиш ниятида эканини таъкидлаганди. Айни пайтда эса компания ўз инфратузилмасини жадал тайёрламоқда: Фремонт шаҳридаги заводда Optimus чиқарилиши учун махсус майдонлар бўшатилмоқда, Теҳронда эса бунинг учун алоҳида завод қад ростламоқда.

TeslaOptimus Ген 3Илон МаскРобототехникаТехнологиялар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сунъий интеллект ва робототехника: хавфсизлик синовлари кутилмаган натижа бердиСунъий интеллект ва робототехника: хавфсизлик синовлари кутилмаган натижа берди20 сентябр 17:23Xiaomi раҳбари ҳуманоид робот билан кутилмаган спарринг ўтказдиXiaomi раҳбари ҳуманоид робот билан кутилмаган спарринг ўтказди15 сентябр 15:54SpaceX акцияларининг кескин тушиши Илон Маскни 600 млрд доллардан маҳрум қилдиSpaceX акцияларининг кескин тушиши Илон Маскни 600 млрд доллардан маҳрум қилди3 август 02:29Tesla Optimus роботларини оммавий ишлаб чиқариш учун бутловчи қисмлар етказила бошландиTesla Optimus роботларини оммавий ишлаб чиқариш учун бутловчи қисмлар етказила бошланди25 июн 12:56Xiaomi янги авлод инсоннома роботини намойиш этдиXiaomi янги авлод инсоннома роботини намойиш этди20 август 14:25Elon Musk Tesla чораклик ҳисоботларида сунъий интеллект ҳақида кўп гапирмоқдаElon Musk Tesla чораклик ҳисоботларида сунъий интеллект ҳақида кўп гапирмоқда4 август 20:20
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди