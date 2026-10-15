Tesla бугун Илон Маск ваъда қилган янги Roadster спорткарини намойиш қилади (фото)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Tesla компанияси 15-октябр куни янги авлод Роадстер электр спорткарининг расмий тақдимотини ўтказади.
- Ушбу моделнинг илк консепсияси 2017-йилда тақдим этилган бўлиб, у 1,9 сонияда 97 км/соат тезликка эришиши ва 1000 км масофани босиб ўтиши кутилган эди.
- Махсус SpaceX пакети билан жиҳозланган версияси эса ракета технологияларидан фойдаланиши мумкин.
- Тақдимот об-ҳаво сабабли 1-октябрдан 15-октябрга кўчирилган ва очиқ ҳавода ўтказилади.
АҚШнинг электромобиллар гиганти Tesla компанияси бугун, 15 октябрь куни ўзининг энг шов-шувли ва узоқ кутилган лойиҳаси — янги авлод Roadster электр спорткарининг расмий тақдимотини ўтказади. Мазкур тадбир модель илк бор оммага кўрсатилганидан салкам тўққиз йил ўтиб, бир неча йиллик кечикишлардан сўнг ниҳоят ҳақиқатга айланмоқда.
Дастлаб серияли ишлаб чиқарилиши 2020 йилдаёқ йўлга қўйилиши ваъда қилинган мазкур гиперкар тақдимоти автомобилсозлик ва юқори технологиялар ишқибозлари томонидан йилнинг энг асосий воқеаларидан бири сифатида кутилмоқда.
Тўққиз йиллик тарих: Илк ваъдалар ва фантастик кўрсаткичлар
Tesla Roadster’нинг иккинчи авлоди концепцияси илк марта 2017 йилнинг ноябрь ойида тақдим этилган эди. Ўшанда эълон қилинган кўрсаткичлар ҳақиқий сенсацияга айланган:
0 дан 97 км/соатгача: Атиги 1,9 сония ичида тезланиш;
Максимал тезлик: Соатига 400 километрдан юқори тезлик қайд этиш имконияти;
Бир қувват билан масофа: Аккумуляторнинг битта тўлиқ қуввати билан қарийб 1 000 км (998 км) масофани босиб ўтиш салоҳияти.
Шундай бўлса-да, бу кўрсаткичлар прототип эълон қилинган даврга тегишли бўлиб, бугунги серияли модель учун якуний хусусиятлар тақдимот давомида аниқлаштирилиши кутилмоқда.
SpaceX пакети: Ракета технологиясига эга автомобил
Лойиҳанинг энг муҳокамали ва интригага бой жиҳати — Илон Маскнинг иккинчи йирик компанияси — SpaceX технологиялари билан жиҳозланадиган махсус версия ҳисобланади:
Газ двигателлари: Илон Маск аввалроқ ушбу спорткарга кичик тортиш кучига эга совуқ газ реактив двигателлари ўрнатилиши мумкинлигини очиқлаган эди. Ушбу механизм машинанинг тезланиши, бурилиши ва ҳатто қисқа муддатли сакрашлари учун мисли кўрилмаган динамика бағишлайди;
Одатий тақдимот чегарасидан ташқарида: Намойиш стандарт авто-тақдимотлар форматидан бутунлай фарқ қилиши ва ҳақиқий технологик шоуга айланиши кутилмоқда.
Тақдимот нега кечикди ва намойиш нега очиқ ҳавода?
Тадбирга тайёргарлик жараёни ҳам муддатларнинг сурилиши билан кечди:
Очиқ осмон талаби: Тақдимот аслида 1 октябрь куни ўтказилиши режалаштирилган эди. Бироқ Tesla ноқулай об-ҳаво прогнози сабабли уни 15 октябрга кўчирди;
Сабаби: Компания намойиш элементларини ёпиқ павильонда эмас, балки фақат очиқ ҳавода тўлиқ кўрсатиш мумкинлигини таъкидлаган, бу эса SpaceX ракета тизимларининг амалий намойиши бўлишига яна бир ишорадир.
Серияли ишлаб чиқариш қачон бошланади?
Тақдимот ўтказилишининг ўзи харидорлар машинани эртагаёқ қабул қилиб олади дегани эмас. Кўп йиллик кутишлардан сўнг асосий савол очиқ қолмоқда:
Конвейер муддати: Tesla спорткарнинг оммавий ишлаб чиқарилишини қачон бошлайди ва аввалдан буюртма бериб қўйган мижозларга қачон етказиб беради?
Имтиҳон лаҳзаси: Бугунги намойиш Tesla 2017 йилги фантастик ваъдаларини қанчалик реал ҳаётга кўчира олганини кўрсатиб берувчи бош синов бўлади. Барча тафсилотлар ва автомобилнинг асл имкониятлари тадбир якунида ойдинлашади.
Изоҳлар 0
…