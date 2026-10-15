Tesla бугун Илон Маск ваъда қилган янги Roadster спорткарини намойиш қилади (фото)

·2·Авто
Tesla бугун Илон Маск ваъда қилган янги Roadster спорткарини намойиш қилади (фото)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Tesla компанияси 15-октябр куни янги авлод Роадстер электр спорткарининг расмий тақдимотини ўтказади.
  • Ушбу моделнинг илк консепсияси 2017-йилда тақдим этилган бўлиб, у 1,9 сонияда 97 км/соат тезликка эришиши ва 1000 км масофани босиб ўтиши кутилган эди.
  • Махсус SpaceX пакети билан жиҳозланган версияси эса ракета технологияларидан фойдаланиши мумкин.
  • Тақдимот об-ҳаво сабабли 1-октябрдан 15-октябрга кўчирилган ва очиқ ҳавода ўтказилади.

АҚШнинг электромобиллар гиганти Tesla компанияси бугун, 15 октябрь куни ўзининг энг шов-шувли ва узоқ кутилган лойиҳаси — янги авлод Roadster электр спорткарининг расмий тақдимотини ўтказади. Мазкур тадбир модель илк бор оммага кўрсатилганидан салкам тўққиз йил ўтиб, бир неча йиллик кечикишлардан сўнг ниҳоят ҳақиқатга айланмоқда.

Дастлаб серияли ишлаб чиқарилиши 2020 йилдаёқ йўлга қўйилиши ваъда қилинган мазкур гиперкар тақдимоти автомобилсозлик ва юқори технологиялар ишқибозлари томонидан йилнинг энг асосий воқеаларидан бири сифатида кутилмоқда.

Tesla бугун Илон Маск ваъда қилган янги Roadster спорткарини намойиш қилади (фото)

Тўққиз йиллик тарих: Илк ваъдалар ва фантастик кўрсаткичлар

Tesla Roadster’нинг иккинчи авлоди концепцияси илк марта 2017 йилнинг ноябрь ойида тақдим этилган эди. Ўшанда эълон қилинган кўрсаткичлар ҳақиқий сенсацияга айланган:

  • 0 дан 97 км/соатгача: Атиги 1,9 сония ичида тезланиш;

  • Максимал тезлик: Соатига 400 километрдан юқори тезлик қайд этиш имконияти;

  • Бир қувват билан масофа: Аккумуляторнинг битта тўлиқ қуввати билан қарийб 1 000 км (998 км) масофани босиб ўтиш салоҳияти.

Шундай бўлса-да, бу кўрсаткичлар прототип эълон қилинган даврга тегишли бўлиб, бугунги серияли модель учун якуний хусусиятлар тақдимот давомида аниқлаштирилиши кутилмоқда.

Tesla бугун Илон Маск ваъда қилган янги Roadster спорткарини намойиш қилади (фото)

SpaceX пакети: Ракета технологиясига эга автомобил

Лойиҳанинг энг муҳокамали ва интригага бой жиҳати — Илон Маскнинг иккинчи йирик компанияси — SpaceX технологиялари билан жиҳозланадиган махсус версия ҳисобланади:

  • Газ двигателлари: Илон Маск аввалроқ ушбу спорткарга кичик тортиш кучига эга совуқ газ реактив двигателлари ўрнатилиши мумкинлигини очиқлаган эди. Ушбу механизм машинанинг тезланиши, бурилиши ва ҳатто қисқа муддатли сакрашлари учун мисли кўрилмаган динамика бағишлайди;

  • Одатий тақдимот чегарасидан ташқарида: Намойиш стандарт авто-тақдимотлар форматидан бутунлай фарқ қилиши ва ҳақиқий технологик шоуга айланиши кутилмоқда.

Тақдимот нега кечикди ва намойиш нега очиқ ҳавода?

Тадбирга тайёргарлик жараёни ҳам муддатларнинг сурилиши билан кечди:

  • Очиқ осмон талаби: Тақдимот аслида 1 октябрь куни ўтказилиши режалаштирилган эди. Бироқ Tesla ноқулай об-ҳаво прогнози сабабли уни 15 октябрга кўчирди;

  • Сабаби: Компания намойиш элементларини ёпиқ павильонда эмас, балки фақат очиқ ҳавода тўлиқ кўрсатиш мумкинлигини таъкидлаган, бу эса SpaceX ракета тизимларининг амалий намойиши бўлишига яна бир ишорадир.

Tesla бугун Илон Маск ваъда қилган янги Roadster спорткарини намойиш қилади (фото)

Серияли ишлаб чиқариш қачон бошланади?

Тақдимот ўтказилишининг ўзи харидорлар машинани эртагаёқ қабул қилиб олади дегани эмас. Кўп йиллик кутишлардан сўнг асосий савол очиқ қолмоқда:

  • Конвейер муддати: Tesla спорткарнинг оммавий ишлаб чиқарилишини қачон бошлайди ва аввалдан буюртма бериб қўйган мижозларга қачон етказиб беради?

  • Имтиҳон лаҳзаси: Бугунги намойиш Tesla 2017 йилги фантастик ваъдаларини қанчалик реал ҳаётга кўчира олганини кўрсатиб берувчи бош синов бўлади. Барча тафсилотлар ва автомобилнинг асл имкониятлари тадбир якунида ойдинлашади.

TeslaRoadsterSpaceXElon_Musk
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Илон Маск бир кунда 30 миллиард доллар бойидиИлон Маск бир кунда 30 миллиард доллар бойиди8 октябр 17:30SpaceX ва Tesla коинотда қуёш энергиясини ишлаб чиқаришни режалаштирмоқдаSpaceX ва Tesla коинотда қуёш энергиясини ишлаб чиқаришни режалаштирмоқда2 октябр 13:55Tesla 1,1 сонияда тезлашувчи Roadster моделини тақдим этадиTesla 1,1 сонияда тезлашувчи Roadster моделини тақдим этади26 апрел 03:18Tesla ва SpaceX’нинг улкан Terafab сирлари очилдиTesla ва SpaceX’нинг улкан Terafab сирлари очилди10 август 08:50SpaceX Техасдаги Terafab заводи учун қуёш панелидан эмас, газ станцияларидан фойдаланадиSpaceX Техасдаги Terafab заводи учун қуёш панелидан эмас, газ станцияларидан фойдаланади7 август 19:57SpaceX ва Tesla дунёдаги энг йирик Terafab чип заводини қурмоқдаSpaceX ва Tesla дунёдаги энг йирик Terafab чип заводини қурмоқда7 август 01:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Damas, Cobalt, Onix ва Tracker харидорлари учун кутилмаган янгилик тайёрланмоқда
Damas, Cobalt, Onix ва Tracker харидорлари учун кутилмаган янгилик тайёрланмоқда
Cobalt ва Damas учун янги бўлиб тўлаш шартлари эълон қилинди
Cobalt ва Damas учун янги бўлиб тўлаш шартлари эълон қилинди
Onix ва Tracker учун 0 фоизли тўлов шартлари эълон қилинди
Onix ва Tracker учун 0 фоизли тўлов шартлари эълон қилинди
UzAuto Motors Cobalt ва Damas учун янги бўлиб тўлашни бошлайди
UzAuto Motors Cobalt ва Damas учун янги бўлиб тўлашни бошлайди
Geely компаниясининг илк йирик йўлтанламаси бир соатда 43 мингдан ортиқ буюртма олди
Geely компаниясининг илк йирик йўлтанламаси бир соатда 43 мингдан ортиқ буюртма олди
Kia K4 2027 модели тақдим этилди: янги имкониятлар ва нархлар
Kia K4 2027 модели тақдим этилди: янги имкониятлар ва нархлар
“Дамас” энди электромобиль бўлади: UzAuto маркази янги моделни намойиш қилди (видео)
“Дамас” энди электромобиль бўлади: UzAuto маркази янги моделни намойиш қилди (видео)
BYD электромобиллари 1300 километрлик масофани босиб ўтиши мумкин
BYD электромобиллари 1300 километрлик масофани босиб ўтиши мумкин