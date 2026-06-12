Қачон ва қанчалик тез-тез ухлаётганингиз ўлим хавфини кўрсатиши мумкин, тадқиқот натижалари
Кундузги уйқу вақти ва такрорланиши эрта ўлим хавфи ҳақида сигнал бериши мумкин, деб МСН хабар берди. Гарвард олимлари янги тадқиқотда эрталаб соат 9:00 дан кечки 19:00 гача ухлаб оладиган одамлар маълумотларини таҳлил қилди.
Тадқиқотда 56 ёшдан ошган қарийб 1400 киши 20 йилгача кузатилган. Шу даврда иштирокчиларнинг 926 нафари, яъни тахминан учдан икки қисми вафот этган. Олимлар ҳар куни қўшимча бир соат кундузги уйқу ўлим хавфини 13 фоизга ошириши мумкинлигини аниқлаган. Шунингдек, кунига ҳар бир қўшимча мудроқ 7 фоиз юқори хавф билан боғланган. Айниқса, тушдан кейин эмас, эрталаб ухлаб оладиганларда ўлим хавфи 30 фоиз юқори бўлган.
Мутахассисларга кўра, кундузги уйқунинг ўзи ўлимга сабаб бўлмайди. Аммо у организмдаги яширин касаллик ёки уйқу бузилишининг белгиси бўлиши мумкин. Аввалги тадқиқотларда уйқу бузилиши яллиғланиш, вазн ортиши ва сурункали касалликлар хавфини ошириши айтилган. Тез-тез кундузги ухлаш юрак хасталиклари, инфаркт, инсулт ва асаб тизими касалликлари билан ҳам боғланган.
Шифокорлар айниқса эрталабки мудроқни хавотирли белги деб ҳисоблайди. Чунки бу вақтда соғлом одам одатда тетик бўлиши керак. Тадқиқот « JAMA Network Open» журналида эълон қилинган. Бироқ у кузатув асосида ўтказилгани учун кундузги уйқу ўлим хавфини бевосита оширади, деган қатъий хулоса чиқариб бўлмайди.
…