Қачон ва қанчалик тез-тез ухлаётганингиз ўлим хавфини кўрсатиши мумкин, тадқиқот натижалари

·0·Саломатлик
Қачон ва қанчалик тез-тез ухлаётганингиз ўлим хавфини кўрсатиши мумкин, тадқиқот натижалари

Кундузги уйқу вақти ва такрорланиши эрта ўлим хавфи ҳақида сигнал бериши мумкин, деб МСН хабар берди. Гарвард олимлари янги тадқиқотда эрталаб соат 9:00 дан кечки 19:00 гача ухлаб оладиган одамлар маълумотларини таҳлил қилди.

Тадқиқотда 56 ёшдан ошган қарийб 1400 киши 20 йилгача кузатилган. Шу даврда иштирокчиларнинг 926 нафари, яъни тахминан учдан икки қисми вафот этган. Олимлар ҳар куни қўшимча бир соат кундузги уйқу ўлим хавфини 13 фоизга ошириши мумкинлигини аниқлаган. Шунингдек, кунига ҳар бир қўшимча мудроқ 7 фоиз юқори хавф билан боғланган. Айниқса, тушдан кейин эмас, эрталаб ухлаб оладиганларда ўлим хавфи 30 фоиз юқори бўлган.

Мутахассисларга кўра, кундузги уйқунинг ўзи ўлимга сабаб бўлмайди. Аммо у организмдаги яширин касаллик ёки уйқу бузилишининг белгиси бўлиши мумкин. Аввалги тадқиқотларда уйқу бузилиши яллиғланиш, вазн ортиши ва сурункали касалликлар хавфини ошириши айтилган. Тез-тез кундузги ухлаш юрак хасталиклари, инфаркт, инсулт ва асаб тизими касалликлари билан ҳам боғланган.

Шифокорлар айниқса эрталабки мудроқни хавотирли белги деб ҳисоблайди. Чунки бу вақтда соғлом одам одатда тетик бўлиши керак. Тадқиқот « JAMA Network Open» журналида эълон қилинган. Бироқ у кузатув асосида ўтказилгани учун кундузги уйқу ўлим хавфини бевосита оширади, деган қатъий хулоса чиқариб бўлмайди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кеч ухлаш юрак хуружи ва инсулт хавфини оширадиКеч ухлаш юрак хуружи ва инсулт хавфини оширадиБугун, 08:17Юракни соғлом сақлаш учун нималарни ейиш керак?Юракни соғлом сақлаш учун нималарни ейиш керак?Кеча, 05:58Узоқ умр кўриш учун қайси маҳсулотлардан воз кечиш керак?Узоқ умр кўриш учун қайси маҳсулотлардан воз кечиш керак?10.06, 13:50Инсульт пайтида ҳаётни сақлаши мумкин бўлган спрей ишлаб чиқилдиИнсульт пайтида ҳаётни сақлаши мумкин бўлган спрей ишлаб чиқилди06.06, 08:55Саратонни тўхтатган дори олимларни ҳайратда қолдирдиСаратонни тўхтатган дори олимларни ҳайратда қолдирди03.06, 23:14Тез вазн ташлашнинг организмга қандай зарарлари бор?Тез вазн ташлашнинг организмга қандай зарарлари бор?30.05, 08:32
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Саломатлик янгиликлар

Мия қаришини секинлаштирадиган табиий ўсимлик аниқланди
Мия қаришини секинлаштирадиган табиий ўсимлик аниқланди
Саримсоқ қайси касалликларда хавф туғдириши мумкин?
Саримсоқ қайси касалликларда хавф туғдириши мумкин?
Помидорни кўп истеъмол қилиш кимлар учун хавфли?
Помидорни кўп истеъмол қилиш кимлар учун хавфли?
Каф Марям ўсимлиги: табиатнинг сирли шифоси
Каф Марям ўсимлиги: табиатнинг сирли шифоси
Узоқ умр кўриш учун қайси маҳсулотлардан воз кечиш керак?
Узоқ умр кўриш учун қайси маҳсулотлардан воз кечиш керак?
Бодринг организмга фойдали ёки зарарли ҳисобланадими?
Бодринг организмга фойдали ёки зарарли ҳисобланадими?
Ёғ ва оқсил истеъмоли қаришни секинлаштириши мумкин
Ёғ ва оқсил истеъмоли қаришни секинлаштириши мумкин
Бақлажон айрим инсонларга нега тавсия этилмайди?
Бақлажон айрим инсонларга нега тавсия этилмайди?