Юракни соғлом сақлаш учун нималарни ейиш керак?

·0·Саломатлик
Юракни соғлом сақлаш учун нималарни ейиш керак?

Халқаро олимлар гуруҳи юрак-қон томир касалликларидан ҳимояланишнинг оддий ва таъсирчан усулини аниқлади. Тадқиқот натижаларига кўра, таркибида флаваноллар деб аталувчи фойдали биологик моддалар кўп бўлган маҳсулотларни мунтазам истеъмол қилиш юрак хасталикларидан вафот этиш хавфини сезиларли даражада пасайтиради. Бу ҳақда “Корреспондент” нашри маълум қилди.

Рединг ва Калифорния университетлари, Гарвард тиббиёт мактаби ҳамда Mars, Inc. компанияси мутахассислари АҚШ ва Буюк Британияда истиқомат қилувчи 30 мингдан ортиқ инсоннинг овқатланиш тартибини таҳлил қилди. Ўрганишлар натижаси кўпчилик одамлар юрак ва қон томирлари фаолияти учун муҳим аҳамиятга эга бўлган флаванолларни етарли даражада қабул қилмаётганини кўрсатди.

Тадқиқотнинг етакчи муаллифи доктор Ҳавер Оттавянининг таъкидлашича, юрак саломатлигини сақлаш учун ҳар қандай мева ёки сабзавотни кўп истеъмол қилишнинг ўзи етарли эмас. Унинг фикрича, турли маҳсулотлардаги флаваноллар миқдори кескин фарқ қилади. Шу боис организм учун юқори ҳимоя таъсирига эришиш мақсадида айнан қайси маҳсулотларни танлашга алоҳида эътибор қаратиш лозим.

Мутахассислар флаванолларга бой маҳсулотлар қаторида олхўри, маймунжон, кўк чой, кўк нўхат, ловия, гилос, олма, қулупнай, черника ҳамда пинто ловиясини қайд этган. Уларни рационга мунтазам киритиш юрак-қон томир тизими учун сезиларли фойда келтириши мумкин.

Рединг университети профессори Гюнтер Кунленинг сўзларига кўра, ҳар куни камида беш порция мева ва сабзавот истеъмол қилиш ҳақидаги тавсия ҳануз ўз аҳамиятини йўқотмаган. Бироқ замонавий тадқиқотлар маҳсулотларнинг фақат миқдори эмас, балки таркиби ва озуқавий қиймати ҳам муҳим эканини кўрсатмоқда.

Олимлар мазкур фойдали модданинг инсон саломатлигига таъсирини янада чуқурроқ ўрганишда давом этмоқда. Мутахассислар бу каби тадқиқотлар келажакда юрак хасталикларининг олдини олиш учун янада самарали ва аниқ овқатланиш тавсияларини ишлаб чиқишга хизмат қилишини таъкидламоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Узоқ умр кўриш учун қайси маҳсулотлардан воз кечиш керак?Узоқ умр кўриш учун қайси маҳсулотлардан воз кечиш керак?Кеча, 13:50Инсульт пайтида ҳаётни сақлаши мумкин бўлган спрей ишлаб чиқилдиИнсульт пайтида ҳаётни сақлаши мумкин бўлган спрей ишлаб чиқилди06.06, 08:55Саратонни тўхтатган дори олимларни ҳайратда қолдирдиСаратонни тўхтатган дори олимларни ҳайратда қолдирди03.06, 23:14Тез вазн ташлашнинг организмга қандай зарарлари бор?Тез вазн ташлашнинг организмга қандай зарарлари бор?30.05, 08:32Уйқудан олдин овқат ейиш нимага олиб келади?Уйқудан олдин овқат ейиш нимага олиб келади?28.05, 09:36Тухумни ҳар куни истеъмол қилиш мумкинми?Тухумни ҳар куни истеъмол қилиш мумкинми?25.05, 07:45
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Саломатлик янгиликлар

Мия қаришини секинлаштирадиган табиий ўсимлик аниқланди
Мия қаришини секинлаштирадиган табиий ўсимлик аниқланди
Саримсоқ қайси касалликларда хавф туғдириши мумкин?
Саримсоқ қайси касалликларда хавф туғдириши мумкин?
Помидорни кўп истеъмол қилиш кимлар учун хавфли?
Помидорни кўп истеъмол қилиш кимлар учун хавфли?
Каф Марям ўсимлиги: табиатнинг сирли шифоси
Каф Марям ўсимлиги: табиатнинг сирли шифоси
Бодринг организмга фойдали ёки зарарли ҳисобланадими?
Бодринг организмга фойдали ёки зарарли ҳисобланадими?
Ёғ ва оқсил истеъмоли қаришни секинлаштириши мумкин
Ёғ ва оқсил истеъмоли қаришни секинлаштириши мумкин
Қандай одатлар хотирани кучайтиришга ёрдам беради?
Қандай одатлар хотирани кучайтиришга ёрдам беради?
Узоқ умр кўриш учун қайси маҳсулотлардан воз кечиш керак?
Узоқ умр кўриш учун қайси маҳсулотлардан воз кечиш керак?