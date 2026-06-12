Кеч ухлаш юрак хуружи ва инсулт хавфини оширади

·0·Саломатлик
Кеч ухлаш юрак хуружи ва инсулт хавфини оширади

Кеч ухлаш нафақат оддий одат, балки соғлиқ учун жиддий хавф омили ҳам бўлиши мумкин. Сўнгги йилларда олиб борилган илмий тадқиқотлар уйқу вақти билан юрак-қон томир касалликлари ўртасида бевосита боғлиқлик борлигини тасдиқламоқда.

Жумладан, European Heart Journal журналида эълон қилинган тадқиқотда 88 мингдан ортиқ инсоннинг уйқу одатлари таҳлил қилинган. Натижаларга кўра, ҳар куни соат 22:00–23:00 оралиғида ухлашга ётадиган одамларда юрак-қон томир касалликлари хавфи энг паст даражада бўлган. Аксинча, ярим тундан кейин ухлашга одатланганларда бу хавф 20–25 фоизгача ошгани аниқланган.

Олимлар буни инсон организмидаги Circadian rhythm — яъни биологик соат бузилиши билан изоҳлайди. Кеч ухлаш мелатонин ва кортизол каби муҳим гормонлар ишлаб чиқарилишига салбий таъсир кўрсатади. Бу эса қон босимининг ошиши, юрак уриш ритмининг бузилиши ва томирлар фаолиятининг издан чиқишига олиб келиши мумкин.

Sirkad ritm bosqichlarini ko'rsatuvchi miya va soat tasvirlangan infografika.

Бундан ташқари, American Heart Association мутахассислари ҳам мунтазам уйқу режими юрак саломатлиги учун муҳимлигини таъкидлайди. Уларнинг фикрича, кеч ухлаш кўпинча кам уйқу, стресс ва нотўғри овқатланиш билан бирга келади — бу омиллар эса юрак хуружи ва инсулт хавфини янада оширади.

Яна бир муҳим жиҳат — кеч ухлайдиган одамлар кўпинча “ижтимоий жетлаг” ҳолатига тушади, яъни иш кунлари ва дам олиш кунлари уйқу вақти кескин фарқ қилади. Бу ҳолат организм учун қўшимча стресс бўлиб, узоқ муддатда юрак-қон томир тизимига зарар етказиши мумкин.

Шу сабабли мутахассислар қуйидаги оддий, аммо муҳим тавсияларни беради:

- ҳар куни бир хил вақтда ухлашга ётиш;

- иложи борича соат 22:00–23:00 оралиғида уйқуга кетиш;

- ухлашдан олдин телефон ва экранлардан узоқроқ бўлиш;

- камида 7–8 соат сифатли уйқуни таъминлаш.

Kecha-kunduzlik vaqt davomida uxlash va uyg'onish tartibi tasvirlangan.

Уйқу режимини тартибга солиш юрак хуружи ва инсултнинг олдини олишда муҳим профилактик чорадир. Оддий кўринган одат — ўз вақтида ухлаш — соғлом ва узоқ умр учун катта аҳамиятга эга.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Юракни соғлом сақлаш учун нималарни ейиш керак?Юракни соғлом сақлаш учун нималарни ейиш керак?Кеча, 05:58Узоқ умр кўриш учун қайси маҳсулотлардан воз кечиш керак?Узоқ умр кўриш учун қайси маҳсулотлардан воз кечиш керак?10.06, 13:50Инсульт пайтида ҳаётни сақлаши мумкин бўлган спрей ишлаб чиқилдиИнсульт пайтида ҳаётни сақлаши мумкин бўлган спрей ишлаб чиқилди06.06, 08:55Саратонни тўхтатган дори олимларни ҳайратда қолдирдиСаратонни тўхтатган дори олимларни ҳайратда қолдирди03.06, 23:14Тез вазн ташлашнинг организмга қандай зарарлари бор?Тез вазн ташлашнинг организмга қандай зарарлари бор?30.05, 08:32Уйқудан олдин овқат ейиш нимага олиб келади?Уйқудан олдин овқат ейиш нимага олиб келади?28.05, 09:36
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Саломатлик янгиликлар

Мия қаришини секинлаштирадиган табиий ўсимлик аниқланди
Мия қаришини секинлаштирадиган табиий ўсимлик аниқланди
Саримсоқ қайси касалликларда хавф туғдириши мумкин?
Саримсоқ қайси касалликларда хавф туғдириши мумкин?
Помидорни кўп истеъмол қилиш кимлар учун хавфли?
Помидорни кўп истеъмол қилиш кимлар учун хавфли?
Каф Марям ўсимлиги: табиатнинг сирли шифоси
Каф Марям ўсимлиги: табиатнинг сирли шифоси
Бодринг организмга фойдали ёки зарарли ҳисобланадими?
Бодринг организмга фойдали ёки зарарли ҳисобланадими?
Узоқ умр кўриш учун қайси маҳсулотлардан воз кечиш керак?
Узоқ умр кўриш учун қайси маҳсулотлардан воз кечиш керак?
Ёғ ва оқсил истеъмоли қаришни секинлаштириши мумкин
Ёғ ва оқсил истеъмоли қаришни секинлаштириши мумкин
Бақлажон айрим инсонларга нега тавсия этилмайди?
Бақлажон айрим инсонларга нега тавсия этилмайди?