Узоқ умр кўриш учун қайси маҳсулотлардан воз кечиш керак?

·2·Саломатлик
Узоқ умр кўриш учун қайси маҳсулотлардан воз кечиш керак?

Ҳар бир инсон соғлом ва узоқ умр кечиришни орзу қилади. Мутахассислар фикрича, бунинг учун нафақат фойдали озиқ-овқатларни истеъмол қилиш, балки организмга салбий таъсир кўрсатувчи маҳсулотларни чеклаш ҳам муҳим аҳамиятга эга.

Шу муносабат билан инсон саломатлигига энг кўп зарар етказиши мумкин бўлган озиқ-овқат маҳсулотлари рўйхати эълон қилинди. Унда 10-ўринни музлатилган маҳсулотлар эгаллаган бўлса, 9-ўринга турли ширинликлар жойлашган. Шунингдек, 8-ўринда майонез ва кетчуплар қайд этилган.

Рўйхатнинг юқори поғоналаридан дудланган гўштлар, консервалар ҳамда колбаса каби гўштли ярим тайёр маҳсулотлар ўрин олган. Фаст-фуд ва тез тайёрланадиган таомлар ҳам инсон саломатлиги учун хавфли маҳсулотлар қаторига киритилган. Энг юқори ўринларда эса чипс ва кракерлар, шунингдек, ширин газланган ичимликлар қайд этилган.

Мутахассислар мазкур маҳсулотларни истисно қилиш ёки ҳеч бўлмаганда уларни имкони борича камроқ истеъмол қилишни тавсия этади. Зеро, тўғри овқатланиш соғлом ҳаёт тарзи ва узоқ умр кўришнинг муҳим омилларидан бири ҳисобланади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Инсульт пайтида ҳаётни сақлаши мумкин бўлган спрей ишлаб чиқилдиИнсульт пайтида ҳаётни сақлаши мумкин бўлган спрей ишлаб чиқилди06.06, 08:55Саратонни тўхтатган дори олимларни ҳайратда қолдирдиСаратонни тўхтатган дори олимларни ҳайратда қолдирди03.06, 23:14Тез вазн ташлашнинг организмга қандай зарарлари бор?Тез вазн ташлашнинг организмга қандай зарарлари бор?30.05, 08:32Уйқудан олдин овқат ейиш нимага олиб келади?Уйқудан олдин овқат ейиш нимага олиб келади?28.05, 09:36Тухумни ҳар куни истеъмол қилиш мумкинми?Тухумни ҳар куни истеъмол қилиш мумкинми?25.05, 07:45Оёқ таги массажи: соғлиғингизни яхшилашнинг энг оддий усулиОёқ таги массажи: соғлиғингизни яхшилашнинг энг оддий усули25.05, 01:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Саломатлик янгиликлар

Мия қаришини секинлаштирадиган табиий ўсимлик аниқланди
Мия қаришини секинлаштирадиган табиий ўсимлик аниқланди
Саримсоқ қайси касалликларда хавф туғдириши мумкин?
Саримсоқ қайси касалликларда хавф туғдириши мумкин?
Помидорни кўп истеъмол қилиш кимлар учун хавфли?
Помидорни кўп истеъмол қилиш кимлар учун хавфли?
Каф Марям ўсимлиги: табиатнинг сирли шифоси
Каф Марям ўсимлиги: табиатнинг сирли шифоси
Бодринг организмга фойдали ёки зарарли ҳисобланадими?
Бодринг организмга фойдали ёки зарарли ҳисобланадими?
Ёғ ва оқсил истеъмоли қаришни секинлаштириши мумкин
Ёғ ва оқсил истеъмоли қаришни секинлаштириши мумкин
Қандай одатлар хотирани кучайтиришга ёрдам беради?
Қандай одатлар хотирани кучайтиришга ёрдам беради?
Бақлажон айрим инсонларга нега тавсия этилмайди?
Бақлажон айрим инсонларга нега тавсия этилмайди?