Узоқ умр кўриш учун қайси маҳсулотлардан воз кечиш керак?
Ҳар бир инсон соғлом ва узоқ умр кечиришни орзу қилади. Мутахассислар фикрича, бунинг учун нафақат фойдали озиқ-овқатларни истеъмол қилиш, балки организмга салбий таъсир кўрсатувчи маҳсулотларни чеклаш ҳам муҳим аҳамиятга эга.
Шу муносабат билан инсон саломатлигига энг кўп зарар етказиши мумкин бўлган озиқ-овқат маҳсулотлари рўйхати эълон қилинди. Унда 10-ўринни музлатилган маҳсулотлар эгаллаган бўлса, 9-ўринга турли ширинликлар жойлашган. Шунингдек, 8-ўринда майонез ва кетчуплар қайд этилган.
Рўйхатнинг юқори поғоналаридан дудланган гўштлар, консервалар ҳамда колбаса каби гўштли ярим тайёр маҳсулотлар ўрин олган. Фаст-фуд ва тез тайёрланадиган таомлар ҳам инсон саломатлиги учун хавфли маҳсулотлар қаторига киритилган. Энг юқори ўринларда эса чипс ва кракерлар, шунингдек, ширин газланган ичимликлар қайд этилган.
Мутахассислар мазкур маҳсулотларни истисно қилиш ёки ҳеч бўлмаганда уларни имкони борича камроқ истеъмол қилишни тавсия этади. Зеро, тўғри овқатланиш соғлом ҳаёт тарзи ва узоқ умр кўришнинг муҳим омилларидан бири ҳисобланади.
…