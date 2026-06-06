Инсульт пайтида ҳаётни сақлаши мумкин бўлган спрей ишлаб чиқилди

·0·Саломатлик
Инсульт пайтида ҳаётни сақлаши мумкин бўлган спрей ишлаб чиқилди

Хитойлик мутахассислар инсульт пайтида бемор ҳаётини сақлаб қолишга ёрдам бериши мумкин бўлган бурун спрейини ишлаб чиқди. Янги восита NanoPowder деб номланади.

Спрей таркибидаги нанозаррачалар бурун орқали юборилиб, дорини тўғридан-тўғри мияга етказишга ёрдам беради. Бу усул гематоэнсефалик тўсиқни четлаб ўтиши билан аҳамиятли.

Мутахассисларнинг айтишича, инсультда вақт жуда муҳим. Бундай спрей шифохонага етиб боргунча беморга қўшимча имконият бериши ва неврологик функцияларни сақлаб қолишга ёрдам бериши мумкин.

Препаратнинг одамлардаги клиник синовлари 2030 йилда бошланиши кутилмоқда. Синовлар муваффақиятли ўтса, кейинчалик уни дорихоналарда сотиш режалаштирилмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Саратонни тўхтатган дори олимларни ҳайратда қолдирдиСаратонни тўхтатган дори олимларни ҳайратда қолдирди03.06, 23:14Тез вазн ташлашнинг организмга қандай зарарлари бор?Тез вазн ташлашнинг организмга қандай зарарлари бор?30.05, 08:32Уйқудан олдин овқат ейиш нимага олиб келади?Уйқудан олдин овқат ейиш нимага олиб келади?28.05, 09:36Тухумни ҳар куни истеъмол қилиш мумкинми?Тухумни ҳар куни истеъмол қилиш мумкинми?25.05, 07:45Оёқ таги массажи: соғлиғингизни яхшилашнинг энг оддий усулиОёқ таги массажи: соғлиғингизни яхшилашнинг энг оддий усули25.05, 01:24Қайси меваларни оч қоринга ейиш тавсия этилмайди?Қайси меваларни оч қоринга ейиш тавсия этилмайди?24.05, 10:02
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Саломатлик янгиликлар

Эрталаб оч қоринга сув ичиш организмга қандай таъсир қилади?
Эрталаб оч қоринга сув ичиш организмга қандай таъсир қилади?
Мия қаришини секинлаштирадиган табиий ўсимлик аниқланди
Мия қаришини секинлаштирадиган табиий ўсимлик аниқланди
Саримсоқ қайси касалликларда хавф туғдириши мумкин?
Саримсоқ қайси касалликларда хавф туғдириши мумкин?
Помидорни кўп истеъмол қилиш кимлар учун хавфли?
Помидорни кўп истеъмол қилиш кимлар учун хавфли?
Каф Марям ўсимлиги: табиатнинг сирли шифоси
Каф Марям ўсимлиги: табиатнинг сирли шифоси
Бодринг организмга фойдали ёки зарарли ҳисобланадими?
Бодринг организмга фойдали ёки зарарли ҳисобланадими?
Ёғ ва оқсил истеъмоли қаришни секинлаштириши мумкин
Ёғ ва оқсил истеъмоли қаришни секинлаштириши мумкин
Асаб тизимини мустаҳкамлаш учун қандай маҳсулотлар тавсия этилади?
Асаб тизимини мустаҳкамлаш учун қандай маҳсулотлар тавсия этилади?
Инсульт пайтида ҳаётни сақлаши мумкин бўлган спрей ишлаб чиқилди – Zamin.uz, 06.06.2026