Инсульт пайтида ҳаётни сақлаши мумкин бўлган спрей ишлаб чиқилди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Хитойлик мутахассислар инсульт пайтида бемор ҳаётини сақлаб қолишга ёрдам бериши мумкин бўлган бурун спрейини ишлаб чиқди. Янги восита NanoPowder деб номланади.
Спрей таркибидаги нанозаррачалар бурун орқали юборилиб, дорини тўғридан-тўғри мияга етказишга ёрдам беради. Бу усул гематоэнсефалик тўсиқни четлаб ўтиши билан аҳамиятли.
Мутахассисларнинг айтишича, инсультда вақт жуда муҳим. Бундай спрей шифохонага етиб боргунча беморга қўшимча имконият бериши ва неврологик функцияларни сақлаб қолишга ёрдам бериши мумкин.
Препаратнинг одамлардаги клиник синовлари 2030 йилда бошланиши кутилмоқда. Синовлар муваффақиятли ўтса, кейинчалик уни дорихоналарда сотиш режалаштирилмоқда.
…