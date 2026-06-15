11 ой давомида ювилмаган шим: тажриба кутилмаган натижа берди

·6.8K·Саломатлик
11 ой давомида ювилмаган шим: тажриба кутилмаган натижа берди

Канадалик талаба Жош Ле қизиқарли тажриба ўтказиб, жинси шимни 330 кун давомида деярли ҳар куни кийиб, умуман ювмаган. У бу орқали кийимдаги бактериялар қандай ўзгаришини аниқлашни мақсад қилган.

Тажриба якунида шим лабораторияда текширилганда, унда турли бактериялар мавжудлиги аниқланган. Бироқ мутахассислар уларнинг аксарияти инсон саломатлиги учун хавфли эмаслигини таъкидлашган.

Энг ҳайратланарлиси эса — шим ювилгандан кейин ҳам бактериялар миқдори деярли ўзгармагани бўлди. Бу эса одатий ювиш ҳар доим ҳам барча микроорганизмларни йўқ қила олмаслигини кўрсатади.

Мазкур тажриба ижтимоий тармоқларда катта қизиқиш уйғотиб, фойдаланувчилар орасида қизғин муҳокамаларга сабаб бўлди.

Жош Ле
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қачон ва қанчалик тез-тез ухлаётганингиз ўлим хавфини кўрсатиши мумкин, тадқиқот натижалариҚачон ва қанчалик тез-тез ухлаётганингиз ўлим хавфини кўрсатиши мумкин, тадқиқот натижалари12.06, 16:40Кеч ухлаш юрак хуружи ва инсулт хавфини оширадиКеч ухлаш юрак хуружи ва инсулт хавфини оширади12.06, 08:17Юракни соғлом сақлаш учун нималарни ейиш керак?Юракни соғлом сақлаш учун нималарни ейиш керак?11.06, 05:58Узоқ умр кўриш учун қайси маҳсулотлардан воз кечиш керак?Узоқ умр кўриш учун қайси маҳсулотлардан воз кечиш керак?10.06, 13:50Инсульт пайтида ҳаётни сақлаши мумкин бўлган спрей ишлаб чиқилдиИнсульт пайтида ҳаётни сақлаши мумкин бўлган спрей ишлаб чиқилди06.06, 08:55Саратонни тўхтатган дори олимларни ҳайратда қолдирдиСаратонни тўхтатган дори олимларни ҳайратда қолдирди03.06, 23:14
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Саломатлик янгиликлар

Саримсоқ қайси касалликларда хавф туғдириши мумкин?
Саримсоқ қайси касалликларда хавф туғдириши мумкин?
Узоқ умр кўриш учун қайси маҳсулотлардан воз кечиш керак?
Узоқ умр кўриш учун қайси маҳсулотлардан воз кечиш керак?
Помидорни кўп истеъмол қилиш кимлар учун хавфли?
Помидорни кўп истеъмол қилиш кимлар учун хавфли?
11 ой давомида ювилмаган шим: тажриба кутилмаган натижа берди
11 ой давомида ювилмаган шим: тажриба кутилмаган натижа берди
Бодринг организмга фойдали ёки зарарли ҳисобланадими?
Бодринг организмга фойдали ёки зарарли ҳисобланадими?
Бақлажон айрим инсонларга нега тавсия этилмайди?
Бақлажон айрим инсонларга нега тавсия этилмайди?
Кофени неча марта ичиш хавфсиз: меъёр ва тавсиялар
Кофени неча марта ичиш хавфсиз: меъёр ва тавсиялар
Саратонни тўхтатган дори олимларни ҳайратда қолдирди
Саратонни тўхтатган дори олимларни ҳайратда қолдирди