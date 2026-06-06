Saniyeler içinde başarısız olan kuyumcu hırsızlığı

Bir kuyumcu dükkanında meydana gelen bu olay güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, müşteri olarak giren bir kadın ve erkeğin değerli takılardan birini kapıp gizlice kaçırmaya çalıştığı görülüyor.

Ancak durumu hızla fark eden dükkan satıcısı çok çevik davranarak dolandırıcının planını bir anda bozuyor. Değerli eşyayı eliyle engelleyerek çalınmasına izin vermiyor.

Planlarının başarısız olduğunu anlayan kadın ve erkek, dükkan çalışanıyla tartışmaya girmeden olay yerinden hızla ayrılıyor. Olay kısa sürede gerçekleşmesine rağmen, videosu sosyal medyada geniş tartışmalara neden oldu.

Bu olay, dükkanlarda dikkat ve hızın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi.