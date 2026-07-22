Barcelona, kadın futbolu tarihinin en pahalı üçüncü transferini gerçekleştiriyor

·57·Spor
Barcelona, kadın futbolu tarihinin en pahalı üçüncü transferini gerçekleştiriyor

Katalan Barcelona kulübü, kadın futbolu dünyasında ses getirecek yeni bir transfere imza atmak üzere. İspanyol devi, İngiliz ekibi Manchester City ve Brezilya milli takımının yıldızı Kerolin'in transferi konusunda anlaşmaya vardı. Bu anlaşmanın, kadın futbolu tarihindeki en pahalı üçüncü transfer olarak kayıtlara geçmesi bekleniyor. Konuyla ilgili haberi Goal.com duyurdu .

Kulüpler arasındaki görüşmeler birkaç hafta sürdü. İlk iki teklifi reddedilen Barcelona, nihayet 1,5 milyon avro (yaklaşık 1,28 milyon sterlin) tutarındaki bonservis bedeli üzerinde anlaşmaya vardı. Victoria Leite'nin verdiği bilgilere göre, Brezilyalı forvet bu hafta Katalonya'da dört yıllık sözleşmeye imza atacak.

Bu transfer bedeli, kadın futbolu için devasa bir rakam. Kerolin, sadece London City Lionesses'e transfer olan Grace Geyoro ve yakın zamanda Real Madrid kadrosuna katılan Felicia Schroder'in ardından dünyanın en pahalı futbolcuları listesinde üçüncü sırada yer alacak. Bu durum, Barcelona için 2022 yılında Keira Walsh için ödenen 400 bin sterlinlik rekorun birkaç katına çıkarılması anlamına geliyor.

Kadro kayıpları ve yeni adımlar

Barcelona için bu transfer zorunlu bir hamle. Takım, bu yaz en parlak yıldızlarını kaybetti. Özellikle iki kez "Altın Top" sahibi olan Alexia Putellas, London City Lionesses'e gitti. Ayrıca, Şampiyonlar Ligi finalinde duble yapan Salma Paralluelo da yeni sözleşmeyi reddederek serbest oyuncu statüsünde kulüpten ayrıldı.

Bu kayıpların ardından hücum hattını güçlendirmek Katalanlar için öncelikli hedef haline geldi. Kerolin, geçtiğimiz sezon Manchester City formasıyla harika bir performans sergileyerek 14 gole doğrudan katkı sağladı ve takımının 10 yıllık aradan sonra İngiltere şampiyonu olmasında büyük rol oynadı.

Manchester City için 26 yaşındaki yetenekli oyuncuyu satmak kolay bir karar değildi, ancak finansal açıdan avantajlı teklif ve kadrodaki rekabet bu transferin önünü açtı. Şu anda City'nin elinde Khadija Shaw, Vivianne Miedema ve yeni transfer Beth Mead gibi güçlü forvetler bulunuyor. Kerolin'in gidişi takım için büyük bir kayıp olsa da, elde edilen gelir yeni transferler için zemin hazırlayacak.

Katalan kulübünün taraftarları, Kerolin'in gelişiyle takımın hücum potansiyelinin daha da artacağını umuyor. Ewa Pajor, Kika Nazareth ve sözleşmesini uzatan Caroline Graham Hansen gibi yıldızlarla birlikte, Brezilyalı futbolcunun Barcelona'nın Avrupa'daki hegemonyasını korumasına yardımcı olması bekleniyor.

BarcelonaManchester CityKerolinTransferKadın Futbolu
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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